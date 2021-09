Bob Dylan planerar treårig turné

Fler datum är av allt att döma att vänta: den kommande turnén har fått undertiteln ”World wide tour 2021–2024”, vilket innebär att 80-åringen planerar för ytterligare minst tre års turnérande.

Bob Dylan har turnérat intensivt sedan slutet av 80-talet med omkring 100 spelningar per år, och uppehållet under pandemin är bland de längre i hela hans 60-åriga karriär. I somras gjorde han dock en strömmad konsert på tjänsten Veeps, och i fjol släpptes även hans 39:e studioalbum, det kritikerhyllade ”Rough and rowdy ways”.