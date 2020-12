Bob Dylans låtkatalog såld i miljardaffär

2,5 miljarder för Bob Dylans hela låtkatalog. Det är vad Universal uppskattas ha betalat för legendarens över 600 sånger i en ny mastodontaffär.

Bob Dylans hela låtkatalog har sålts i vad som kan vara tidernas största affär för en enskild artist. På måndagen meddelade Universal Publishing Group att man köpt samtliga Dylans låtar från 1962 och framåt, direkt av Dylan själv.

Kostnaden för katalogen är inte känd, men affären innefattar även Dylans upphovsrätt, vilket sammantaget gör att affären värderas till omkring 300 miljoner dollar, motsvarande omkring 2,5 miljarder svenska kronor, skriver New York Times.

”Det är ingen hemlighet att låtskrivandets konst är den fundamentala nyckeln till all stor musik, och inte heller är det någon hemlighet att Bob är en av de största utövarna i den konsten”, säger Universal Music Groups chef Lucian Grainge i en kommentar till jätteaffären.

Katalogen, som Dylan hittills har haft närmast 100-procentig kontroll över, innehåller över 600 låtar och naturligtvis klassiker som ”Blowin' in the wind”, ”The times they are a-changin'” och ”Like a rolling stone”.

Bob Dylan har inte kommenterat affären.

Det senaste året har en rad högprofilerade artister gjort just detta – sålt sina låtkataloger. Stevie Nicks gjorde exempelvis just det i förra veckan i en affär som uppskattas vara värd omkring 680 miljoner kronor. Även Blondie, Barry Manilow och Chrissie Hynde finns bland dem som gett upp rättigheterna till sina låtar för stora summor pengar det senaste året.

Dylans katalog anses dock av många vara en slags kronjuvel som får det att vattnas i munnen på musikförlagen. Hans breda spann över folk, rock och pop har inspirerat artister ända sedan debuten i början av 60-talet. Dessutom har det väl gått få förbi att hans texter gjorde honom förtjänt av Nobelpriset i litteratur 2016.