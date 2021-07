Bobby Gillespies öppna sårighet når ända fram

Pop Bobby Gillespie & Jehnny Beth ”Utopian ashes” (Sony) Visa mer

Det spelar ingen roll hur mycket den kämpar emot, till och med den allra mest hedonistiska brittiska rock’n’rollen blir oundvikligt äldre.

Under en festivalspelning i Schweiz 2016 föll Primal Screams frontman Bobby Gillespie från scenen och landade hårt. Ryggen bröts på fyra ställen. Under konvalescensen kom medlemmar från Primal Scream förbi Gillespies hus och tillsammans spelade de uteslutande country- och soulballader.

Att ”Utopian ashes”, Gillespies samarbete med Savages franska sångerska Jehnny Beth, låter som den gör är förmodligen en följd av den där olyckan. Gillespie har nog aldrig spelat in något lika lågmält. Och precis som när den lika utlevande generationskollegan Jason Pierce försökt återstarta sitt musikaliska liv på Spiritualizeds två senaste strålande album finns här stundtals en bräcklig sårbarhet, en plötslig medvetenhet om åldrande kroppar och ett rock’n’roll-livs oundvikliga spår.

Textmässigt handlar ”Utopian ashes” dock om skador på hjärtat snarare än ryggen. Det är en skiva om att kämpa på i en medelålders relation där minnena av vad som en gång var marinerats i bitterhet i kylskåpet över natten. Eller: ganska många nätter.

I de skildringarna blir de en generationsöverskridande indievariant på George Jones och Tammy Wynette och låtar som ”Living a lie”, singeln ”Remember we were lovers” och ”Your heart will always be broken” förvandlas till blekt centraleuropeiska varianter på tårdrypande countryballader. Även om man, än en gång, blir påmind om att Gillespie alltid har varit en större visionär än sångare. Så länge han backas upp av Beths starkare och djupare stämma spelar det inte så stor roll, den öppna sårigheten når ändå fram.

Mindre lyckat blir det när Gillespie, Beth och medmusikerna (från duons ordinarie band) ger sig på genrer och influenser de inte lika naturligt bottnar i. De låtarna blir bara transportsträckor i väntan på nästa scen ur ett äktenskap.

Bästa spår: ”Your heart will always be broken”

Läs mer om musik och fler texter av Mattias Dahlström