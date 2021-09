Böckerna om Greta Thunberg håller respektfull distans

Reportageböcker Alexandra Urisman Otto och Roger Turesson ”Gretas resa” Polaris, 270 sidor Anders Hellberg ”Er tystnad är nästan värst av allt. Berättelsen om hur en tonåring startade en världsrörelse” Ordfront förlag, 173 sidor Visa mer

”Right here, right now is were we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not.”

Minns ni tiden före pandemin? Hur Greta Thunbergs ensamma skolstrejk växt till ett fenomen, och hur hon och de andra unga aktivisterna i Fridays for future lyckades skapa en massrörelse vars krav ekade över världen. Lyssna på forskningen, bryt fossilekonomins destruktiva dominans.

Under en vecka i september 2019 demonstrerade fler än sju miljoner människor, de flesta av dem tonåringar, för klimatet och Greta Thunberg höll sitt dittills mest uppfordrande tal till FN.

”Vi kommer inte låta er komma undan. Här och nu drar vi en gräns.”

Ett halvår senare var världen en annan. Gatornas kusliga tystnad genomskuren endast av sirener och dånet från ambulanshelikoptrar. Människokropparna vars kollektiva kraft nyss burit på hopp om förändring förvandlade till möjliga bärare av sjukdom och död.

I skrivande stund är vi, om inte på andra sidan så förhoppningsvis en bit närmare slutet, åtminstone i den vaccinerade delen av världen.

För klimatet ser det dock lika illa ut. Den handlingskraft världens ledare visat under coronapandemin saknas fortfarande när det gäller klimatförändringarna, och den nedgång i koldioxidutsläpp som syntes under de kraftigaste nedstängningarna blott ett minimalt hack i skivan.

Omslag till ”Er tystnad är nästan värst av allt”

I den här skarven landar två nya böcker om Greta Thunberg: ”Er tystnad är nästan värst av allt. Berättelsen om hur en tonåring startade en världsrörelse” av Anders Hellberg samt ”Gretas resa”, signerad Alexandra Urisman Otto och Roger Turesson.

Hellberg är journalist och tidigare chefredaktör på klimatmagasinet Effekt, Urisman Otto och Turesson reporter respektive fotograf på Dagens Nyheter. Den förstnämnda skildrar Greta Thunbergs allra första skolstrejk utanför riksdagen: varje dag gick Hellberg dit, tog en bild och ställde en fråga – lika mycket för Effekts läsares skull som för att åtminstone i det lilla visa den unga aktivisten sitt stöd.

DN-duon kommer något senare in i handlingen, men får i gengäld följa Greta och pappa Svante Thunberg på resorna i USA och Europa.

Bägge böckerna varvar bilder med kortare texter, i ”Gretas resa” finns också förtjänstfullt pedagogiska diagram och faktatexter som understryker klimatförändringarnas akuta karaktär.

Greta Thunberg gör några sista ändringar i det tal som hon ska hålla på klimatmötet i Madrid den 11 december 2019. Foto: Roger Turesson

Historien om Greta Thunberg är såklart oemotståndligt fantastisk. Barnet med autism som överlever mobbning, men blir svårt sjuk av världens oförmåga att hantera klimatkrisen som just en kris. Men till skillnad från Nathan Grossmans dokumentärfilm ”Greta” (2020) kommer läsaren aldrig särskilt nära sin huvudperson, fokus ligger i stället på händelserna runt omkring.

Hos Hellberg är det oundvikligt, boken utspelar sig under tre korta veckor. I fallet Urisman Otto–Turesson är det snarare ett val, förmodligen journalistiskt – men det är inte utan att man som läsare undrar om det inte också är en förutsättning för att alls få följa Thunberg i hälarna.

Det är berömvärt på ett mänskligt plan, och kongenialt med Greta Thunbergs korrekta iakttagelse att det är politisk förändring och inte hon själv som borde stå i fokus. Men som reportage förlorar skildringen nerv genom sin respektfulla distans. Inte minst eftersom händelserna, pandemin till trots, utspelade sig alldeles nyss.

Det mest spännande i ”Gretas resa” är – trots att reportrarna själva inte är på plats –berättelsen om när Thunberg blir förföljd och hotad under sin vistelse i den lilla staden Edson i oljesandmeckat Alberta i Kanada. Den sticker ut just för att den inte omskrivits lika många gånger som de andra och för att händelsen, fångad av BBC:s dokumentärteam, är ett hotfullt grus i det Thunbergska segertåget.

Omslag till ”Gretas resa”

På bokens sista sidor har Greta Thunberg börjat gymnasiet. Desillusionerad av politikers ovilja, men fast besluten att fortsätta göra allt som är möjligt för att i framtiden kunna vila i att hon åtminstone gjorde det som stod i hennes makt för att hindra katastrofen som kommer.

Under min klarblå söderortshimmel ropar plötsligt ett barn över gården: ”Nu blir det åska!”

Det är inrikesplanen mot Bromma som med oroande intervall plötsligt dykt upp igen, men för barnet är pandemin en livstid, en värld med flygplan på himlen inte längre en naturlag. Människan må vara det dummaste djuret, men hon är inte gjuten i sten. Inte framtiden heller.

Läs fler bokrecensioner