Bok om post-sovjetiska kleptokrater slipper förtalsrättegång

Tom Burgis är journalist på Financial Times och hans bok ”Kleptopia: How dirty money is conquering the world” handlar bland annat om ”stöldstyret” i post-sovjetiska stater, där kontrollen över naturresurser på 1990-talet gav upphov till samtidens oligarker.

ENRC, gruvbolaget i fråga, grundades av tre oligarker. Enligt bolagets advokater antyds det i Burgis bok ”Kleptopia” att deras klient mördat tre män, för att skydda sina affärsintressen.

Förlaget HarperCollins menar å sin sida att det handlar om ”lawfare”, det vill säga ett försök att tysta boken med juridiska medel. Tidigare har förlaget förlikat i förtalsmål mot boken ”Putin's people”, skriven av Catherine Belton.

Företrädare för HarperCollins menar att rättssystemet behöver reformeras för att säkerställa utgivningen av granskande reportageböcker.

Till The Guardian gör Tom Burgis en koppling till kriget i Ukraina, som just har riktat uppmärksamheten mot miljardärer med nära band till Putin.

”Det som sker i Ukraina är en brutal, blodig ny front i ett krig som har pågått under lång tid, och det är kriget mot demokratin som förs av kleptokrater, som härskar genom korruption, oavsett om det sker i Centralafrika eller i det forna Sovjetunionen.”

