”Bokbranschen passar särskilt bra för romantiska möten”

Det är en klassisk filmscen. Hugh Grant på topp, med maximal ”floppy-hair”-frisyr bakom kassan på The Travel Bookshop, 142 Portobello Road, Notting Hill. Dagtid.

Han står och läser, kikar upp under (enorm) lugg, får syn på filmstjärnan Anna Scott (spelad av filmstjärnan Julia Roberts, inkognito i svart basker och solglasögon).

Hugh Grant: ”Kan jag hjälpa dig med något?” (stirrar oförskräckt på Anna Scott)

Julia Roberts: ”Nej tack, jag tittar bara”.

Hugh Grant: ”Fint” (fortsätter stirra)

Julia Roberts bläddrar bland reseböckerna, öppnar en om Turkiet.

Hugh Grant: ”Den där är verkligen inte bra, om tittandet skulle övergå i ett köp.

Du skulle slösa bort dina pengar, men om det är Turkiet du är intresserad av så är den här däremot väldigt bra (håller upp bok). Jag tror mannen som skrivit den faktiskt har varit i Turkiet, vilket ju hjälper. Den innehåller dessutom en väldigt underhållande historia med en kebab...”

Och där, mellan reseguiderna och en boksnattande autografjägare så avslutas ”meet cute”-mötet mellan Grant och Roberts i filmen ”Notting Hill” (1999), vars historia leder fram till den berömda repliken ”Jag är också bara en flicka, som står framför en pojke och ber honom älska henne” i samma bokhandel under filmens känslomässiga crescendo.

Bokhandlar, bokförlag och bokbranschen är miljöer som, åtminstone i filmens värld, passar särdeles bra för romantiska möten, humor och dramatik.

Föräldrarnas respektive författarkarriärer, där den ena står utan litterär agent och den andra når nya framgångar bidrar till att äktenskapet kapsejsar i Noah Baumbachs ”The Squid and the whale” (2005). Renée Zellweggers Bridget Jones, i ”Bridget Jones dagbok” (2001) tar mod till sig att mingla med Salman Rushdie under hennes förlags lanseringsfest av ”Kafka's motorbike” men lyckas bara fråga honom om han vet var toaletterna ligger.

Och den största frågan i ”Notting Hill” är väl knappast om filmstjärnan och bokhandlaren ska få varandra – utan hur den där folktomma resebokhandeln på bästa adress kan gå runt?

Nicklas Björkholm har jobbat på Hedengrens bokhandel i Stockholm sedan 1981. Där arbetar också hans fru Anna-Lena och deras dotter.

– Det är inte riktigt lika glamouröst som Hugh Grant får det att framstå i filmen. Att vara bokhandlare är ett tungt jobb, någon måste ju placera ut böckerna. Det är lite mer kånkande och prismärkande än vad det är på film, säger han.

Kan du se på en kund vad den är ute efter, känner du exempelvis igen en Marian Keyes-kvinna?

– Njae, inte Marian Keyes nödvändigtvis, mer om det är en ung kille som är ute efter Nietzsche. Det är överlag väldigt roligt att fler unga kunder har dykt upp den senaste tiden, unga män hamnar framför filosofihyllorna och unga kvinnor letar i hörnan med inbundna klassiker.

Det låter onekligen rätt romantiskt, är bokhandeln en perfekt miljö för film?

– Det vet jag inte riktigt, men visst, om man träffas där så visar det ju på något sätt att man har tid att läsa. Jag blir glad av att se bokhandlar på film, det är ju ett serviceyrke men handlar om så mycket mer än att ta fram ett par byxor i storlek 46 till en kund, säger han.

Förutom filmer med en bokhandel i birollen, som Nora Ephrons ”Du har mail” (1998) där den lilla oberoende bokhandeln ”The shop around the corner” får konkurrens av stora, stygga bokhandelskedjan Fox, så lockar även bokförlagens miljö till filmatisering i långfilmsformat och som serier.

Det mest kända svenska exemplet är Lisa Langseths hyllade dramakomediserie ”Kärlek & anarki” som skildrar livet på ett bokförlag fullproppat med konflikt, kaos och kärlek och under våren har SVT visat den brittiska deckarserien ”Dödligt kapitel” som blandar mord med manusredigering.

Jessika Gedin, programledare för SVT:s litteraturprogram ”Babel” tror att filmens fascination för bokbranschen handlar om att det är så mycket känslor kopplade till litteratur.

– Och att föreställningen är att vi alla i bokbranschen är antingen snälla och blyga och boksmarta romantiker eller pompösa ”pretton” i polotröja. Vilket vi också är, säger hon.

Har du en favoritfilm som utspelar sig i böckernas värld?

– Jag älskar Hasse Alfredsons ”Falsk som vatten”, där huvudpersonerna är en författare och en förläggare. Jag såg om den för bara något år sen och den är otroligt bra. Stellan Skarsgård dyker också upp som bitter och svartsjuk pojkvän – en sådan bonus. Det är en mycket sann bild av förlagsvärlden, i alla fall som den var på åttiotalet. Minus mord då förstås.

Finns det något i filmer och tv-serier om bokbranschen som inte är särskilt realistiskt skildrat?

– Det vanligaste misstaget är väl att det ofta verkar gå så fort för redaktörerna eller förläggarna att läsa. Men det förstås, scener där huvudpersonen ligger på en soffa i mjukisbyxor och knaprar saltiner och vänder blad var tredje minut är kanske inte så lockande. Men det skulle kunna bli den nya Älgvandringen!

Mer dramatiskt än så kan det bli om filmmakarna skulle utforska dramatiken mellan författare och förläggare, mellan de med makt och de utan. Men så har manusförfattarna och kreatörerna inom film och tv inte alltid erfarenhet från den sortens arbetsliv. Det menar författaren och tidigare förlagschefen Svante Weyler som är aktuell med sin memoarbok ”Böckerna – om meningen med världen”.

– Det är ovanligt med arbetsliv på film överhuvudtaget, få manusförfattare har tillräckligt med erfarenhet av vad som kan hända under ett personalsamtal och hur dramatiskt det kan vara. Det finns mycket potential med galna konsulter och inte bara på ett humoristiskt plan. ”Kärlek & anarki” lyckades bra men det finns mer att hämta, säger han.

Vem är du i den serien?

– Reine Brynolfsson, (som spelar den konservative förläggaren Friedrich i serien, reds anm) han var något kufig men visst, jag har varit den mannen. Både på Norstedts och på eget mindre förlag, men vi är många som varit Reine, säger Svante Weyler.

Att bokbranschen skulle ha något slags romantiskt skimmer eller passar extra bra för att skildra dramatiskt på film är inget som Ann-Marie Skarp, förläggare och styrelseordförande på Piratförlaget, kan relatera till. När det kommer studiebesök till kontoret undrar hon ibland vad de förväntar sig.

Så det är inte som på film? Med långa vinluncher och kreativa drömmar?

– Det handlar mycket mer om snabba beslut än om kreativa drömmar. Långa vinluncher kan jag säga att det verkligen inte är. Jag är en sådan som får mycket ur händerna och det passar på en arbetsplats där det också händer mycket, säger hon.

Ann-Marie Skarp, vars favoritfilm om bokbranschen är ”The ghost writer” från 2010 med Pierce Brosnan, kan hålla med om att böcker på film kan ha en viss funktion.

– Jo, det säger ju rätt mycket om en person vad den läser på film, det är skillnad på om man sätter en hårdkokt deckare i händerna på en karaktär, eller om de läser poesi.

I Nicole Holofceners kommande film ”You hurt my feelings” upptäcker författaren Beth, spelad av Julia Louis-Dreyfus, att hennes make i själva verket inte alls tycker om hennes nya roman, tvärtemot vad han sagt till henne. Sveket känns värre än otrohet då hon känner sig så knuten till sitt verk, det är som att det är henne som han plötsligt inte tycker om. Ett händelseförlopp som Svante Weyler har förståelse för.

– Det ligger stark dramatik där, att skriva handlar om att få en chans på evigheten. Det är en stor sak, säger han.