Boklistan vecka 3, 2023: Två nya böcker på listan

Vi har väl alla våra favorit- och hatmiljöer i fiktionen. Själv har jag ohyggligt svårt för burgna radhus, villaområden, granskog och Bryssel. Däremot kastar jag mig över böcker och filmer som utspelar sig i mycket små avkrokssamhällen vid kusten. I fokus hittar man då helst en lagom excentrisk figur som försöker leva tillsammans med andra, kanske än mer excentriska grannar.

Uppenbarligen är det fler som delar denna fäbless, ty rätt in på veckans kritikerlista far tyska Judith Hermanns roman om en kvinna som lämnar ett själsmördande arbete för ett nytt liv just vid kusten. Det är en utsökt roman av en författare som varit lite bortglömd i Sverige men som nu återintroduceras med den äran.

1. Judith Hermann: ”Hemma”

Övers. Jesper Festin. Weyler förlag, 171 sidor (ny)

En kvinna lämnar sitt gamla liv för ett nytt på en krog vid havet i en märkligt vittförgrenad roman.

2. Jenny Erpenbeck: ”Kairos”

Övers. Ulrika Wallenström. Albert Bonniers förlag, 300 sidor (1)

En intellektuell, köttslig och fördömd kärleksrelation vecklar ut sig i Östberlin runt murens fall.

3. Maja Larsson: ”Kläda blodig skjorta”

Natur och Kultur, 363 sidor (2)

150 år av barnafödande i Sverige granskas och skildras i den Augustprisnominerade studien.

4. Kristoffer Leandoer: ”Den oavslutade litteraturen”

Natur & Kultur, 268 sidor (ny)

Denna mästerliga essä om litteraturen som aldrig blev av råder bot på vintertrötthet och fantasilöshet.

5. Jörgen Lind: ”Reservatet”

Albert Bonniers förlag, 92 sidor (6)

Melankolisk diktsamling om ett uppbrott som fångar samlivets bitterljuva förgängelse.

6. Louise Glück: ”Vinterrecept från kollektivet”

Övers. Jonas Brun och Stewe Claeson. Rámus, 58 sidor (3)

2020 års Nobelpristagare i litteratur skriver femton berättande dikter för när livet känns svårt.

7. Péter Nádas: ”Illuminerade detaljer II”

Övers. Daniel Gustafsson och Péter Tóth. Albert Bonniers förlag, 539 sidor (8)

Andra delen av ungrarens självbiografiska svit handlar om barndomens återverkningar hos den vuxne.

8. Michel Houellebecq: ”Förinta”

Övers. Sara Gordan. Albert Bonniers förlag, 626 sidor (10)

Den franske, kontroversiella civilisationskritikern speglar det franska presidentvalet 2027.

9. Maria Navarro Skaranger: ”Emily forever”

Övers. Ninni Holmqvist. Weyler, 194 sidor (7)

Det norska stjärnskottet introduceras på svenska med en varm roman om nittonåriga, gravida Emily.

10. Suzanne Brøgger: ”En författares dagbok 2010-2020”

Övers. Nina Wähä. Norstedts, 421 sidor (9)

Brøgger befäster sin roll som Nordens skarpaste och roligaste uttolkare av sexualitet och begär.