Bokmanusen strömmar till förlagen under pandemin

Mer tid för att skriva – och att läsa – när sociala aktiviteter ställs in och kulturkonsumtion och kulturutövande i allt högre utsträckning rekommenderas ske på den egna kammaren. Det tycks vara en av förklaringarna till att allt fler skickar in textmanus till de svenska bokförlagen.

Såväl Bonnierförlagen som Ordfront förlag noterar en ökning på cirka 30 procent, jämfört med samma period förra året. Även bokförlaget Volante ser en liknande trend, säger Klas Ekman, förläggande redaktör.

Klas Ekman, förläggande redaktör på Volante. Foto: Anette Nantell.

– Vi får in betydligt fler romaner och ungdomsböcker samt inte minst essähybrider. En hel del är ju superbegåvade, men eftersom vi främst ger ut facklitteratur skriven av experter så är det ganska få av de här manusen som vi går vidare med.

Norstedts bekräftar en ökning av främst skönlitterär text innan sommaren och på Lilla Piratförlaget har antalet inkomna manus stigit med 50 procent under coronapandemin.

– Många har fått möjligheten att ta sig tiden att skriva ner den där berättelsen som de gått och burit på, säger Erik Titusson, förläggare på Lilla Piratförlaget.

Tillförseln av manus kommer främst från aspirerande författare, konstaterar Titusson.

– På vårt förlag ser vi att de som redan är författare snarare haft svårare att skriva i år. Det är oroliga tider, vilket påverkar alla, även författarna. För många författare har pandemin inneburit en större ekonomisk osäkerhet på grund av inställda skolbesök och arrangemang. Det påverkar så klart arbetsron. Så manusboomen kommer främst från de som vanligtvis inte skriver. Jag tycker att det är fint att människor vänder sig till text i oroliga tider.

Även inom Bonnierförlagen är det barn- och ungdomsboksförlaget Bonnier Carlsen som står för den största procentuella manusinförseln inom koncernen. På förlaget Forum är motsvarande siffra 17 procent.

Natur & Kultur har dock inte märkt någon större skillnad från tidigare år.

– Men det är möjligt att vi kommer att se det längre fram. Det tar trots allt lite tid att skriva en bra bok, säger förlagets publicistiska chef Richard Herold.

Pelle Andersson, förläggare på Ordfront förlag, menar att ökningen kan betyda ett uppsving för litteraturen, åtminstone på sikt.

Pelle Andersson, förläggare på Ordfront förlag. Foto: Mickan Palmqwist

– Ju fler som skriver, ju fler manus borde ju bli bra, säger han. Sedan vill jag nog ändå påstå att författaryrket verkligen är en konstart, ett svårt och intrikat arbete som kräver kunskaper och talang. Så man ska vara ödmjuk inför detta och inse att det något som tar lång tid att utveckla.

Men det är inte bara skrivarglädjen som har ökat under pandemin. Under årets första nio månader startades 54 nya bokförlag, enligt en genomgång av Svensk Bokhandel. Detta att jämföra med 61 förlag under hela 2019.

Adam Dahlin, förlagschef på Forum, tror att bokutgivningen i förlängningen kommer att berikas av pandemin. Men menar likt Pelle Andersson och Erik Titusson att det kommer att ta tid.

Adam Dahlin, förlagschef på bokförlaget Forum. Foto: Jonas Lindstedt

– Jag tror inte att det är osannolikt att vi kommer att se en mängd fantastisk kultur som konsekvens av pandemin och nedstängningen, säger Adam Dahlin.

– Inom ett eller två år tror jag att vi kommer att få se en explosion av intressant och nyskapande kultur. Bara det faktum att våra levnadsförutsättningar förändrats så radikalt det senaste året kommer att ge nya tankar och insikter som behöver kanaliseras av kulturen och här kommer litteraturen att ha en viktig roll att fylla.