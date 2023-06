Bokmässan satsar på barn och unga: ”Behövs för att stärka vår demokrati”

I slutet av september är det dags för den 39:e upplagan av Bokmässan i Göteborg. I år blir det tre teman som bokfesten kretsar kring: judisk kultur, staden och ljud.

– Tillsammans med hedersgästen Judisk kultur i Sverige har vi bjudit in flera internationella gäster. Det blir 36 seminarier som utforskar den rika kulturen och litteraturen på många olika sätt, säger Bokmässans programchef Oskar Ekström.

Inom temat staden kommer bland annat stadsplanering, våra växande städer och arkitektur att diskuteras.

– Vi försöker skapa möten mellan olika discipliner, säger Oskar Ekström.

Frågan om hur våra städer ska utvecklas har varit föremål för debatt de senaste åren. Grupper som Arkitekturupproret har högljutt efterfrågat mer traditionella byggnader, i stället för modern arkitektur.

– Bokmässan vill alltid vara i centrum för samhällsdebatten, säger Oskar Ekström.

Mässans tredje tema, ljud, är också det en fråga som engagerat. Hur författare ersätts för ljudböcker har väckt starka känslor och Författarförbundet har kallat formatet ”en käftsmäll mot författarna”.

Oskar Ekström. Foto: Lotta Härdelin

I år kommer Bokmässan också att lämna några programpunkter öppna. Flera kulturpersoner har bjudits in för att samtala med varandra, men ämnena kommer att bestämmas först när det börjar bli dags och ska spegla den aktuella samhälldebatten. Bland annat ska artisten Little Jinder möta författaren Ann Heberlein och poddaren Navid Modiri samtala med ETC-journalisten Christoffer Röstlund Jonsson.

– Det är ett sätt att ytterligare öka angelägenheten och uppmärksamma kulturdebatten, säger Bokmässans chef Frida Edman.

Bland de stora namnen som dyker upp i år finns Pulitzerprisvinnaren Joshua Cohen, feelgoodförfattaren Jojo Moyes, arkitekten Daniel Libeskind och amerikanen Adam Gopnik. Samtidigt lyser de riktigt breda internationella namnen med sin frånvaro.

– Vi har gäster från 38 länder och tycker att det är en fantastisk uppställning. Vi ska inte heller glömma våra svenska författare som har en väldigt stor läsekrets, säger Oskar Ekström.

Frida Edman fyller i:

– Många av de stjärnor som är på andra scener i Sverige har ju redan varit på Bokmässan. Det varierar lite år från år vilka scener som förlagen sätter författarna på.

Frida Edman. Foto: Lotta Härdelin

Bokmässan gör också en särskild satsning för att locka barn och unga. Det kommer synas bland annat med en speciell familjeentré, en barn- och ungdomsscen mitt i mässområdet och ett lästält där barnens idoler läser högt.

– Vi gör en stor satsning på vårt barnområde. Det handlar så klart om att det kommer rapporter hela tiden om att läsningen går ner, Bokmässan är ett gigantiskt läsfrämjarprojekt i sig och barnen behöver få lite fokus, säger Oskar Ekström och hänvisar till Pirls-undersökningen som presenterades i mitten av maj.

Resultatet i den internationella studien visade att läsförståelsen bland tioåringar i Sverige har försämrats sedan den förra undersökningen gjordes för fem år sedan.

Oskar Ekström tror att ett sätt att nå ut till de unga läsarna är genom profiler och författare som barnen känner igen. Därför har man bland annat bjudit in humorgruppen I Just Want To Be Cool som är aktuella med en uppföljande del till förra årets mest sålda barn- och ungdomsbok ”Skurkarnas skurk”.

– Frågan om läsning för barn och unga ligger i vårt dna. Vi är väldigt engagerade i detta, säger Frida Edman och fortsätter:

– För gör vi ingenting nu så är det snart för sent. Vi behöver läsningen för att stärka vår demokrati. Vi behöver läsa för att samhället ska bli bättre.

Fakta. Bokmässan 2023 Årets Bokmässa i Göteborg äger rum mellan den 28 september och 1 oktober. Totalt kommer 828 personer att medverka. 118 av dem är internationella gäster från 38 länder. Bokmässan fokuserar i år på tre teman: judisk kultur, staden och ljud. Dessutom görs en särskild satsning för att nå unga läsare. Bland de internationella namnen märks arkitekten Daniel Libeskind, sociologen Eva Illouz, filosofen Bernard-Henri Lévy, komikern Judy Gold, Pulitzerprisvinnaren Joshua Cohen och feelgoodförfattaren Jojo Moyes. Bland de svenska medverkande finns Augustprisvinnaren Lydia Sandgren, akademiledamoten Peter Englund, arkitekten Gert Wingårdh, författaren Nina Björk, komikern och författaren Jonas Gardell, deckarförfattaren Camilla Läckberg och författaren David Lagercrantz. Visa mer Visa mindre

