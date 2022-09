”Bolsonaro har gjort att man behöver tala om flykten i sitt eget land”

På Orionteatern presenterar brasilianska regissören Christiane Jatahy ett rikt och dynamiskt möte mellan teater och film, ”O agora que demora – En stund som dröjer”. Om dagens flyktingar baserat på Odysseus resa för att komma hem till ön Ithaka.

Medan publiken tar plats i Orionteaterns enorma scenrum med sitt asfalterade golv, ser vi filmbilder där människor samlas för att berätta om Odysseus, mannen som var i krig i tio år och på resa i tio år.

– Vi har träffat människor, i vår tid av flykt, exil och krig som berövar dem deras hemland, deras Ithaka, säger Christiane Jatahy, hyllad på europeiska teaterscener. Nu för första gången på väg till Sverige, på inbjudan av Dritëro Kasapi, Riksteaterns chef.

Utifrån Homeros tretusenåriga saga om Odysseus irrfärder för att ta sig hem från trojanska kriget har Christiane Jatahy rest och filmat på platser där människor lever på flykt eller under hot, från syriska flyktingläger i Libanon till Kaiapo, urfolket i Amazonas.

Jatahy tvinnar ihop det filmade materialet med en levande teaterföreställning, mitt inne i publiken.

– Det avgörande för mig när jag gör teater som är politisk, är att aldrig göra plakatteater, utan ge utrymme för tankar och känslor.

Regissören Christiane Jatahy tvinnar ihop det filmade materialet med en levande teaterföreställning, skådespelare och musiker, mitt inne i publiken. Foto: Christophe Raynaud de Lage

Vi träffas på Zoom, Christiane Jatahy sitter i sitt luftiga hem som också är hennes arbetsplats i Rio de Janeiro, stora träd vajar i vinden utanför fönstren.

– Rio de Janeiro är min hemstad och det är här jag strukturerar min nästa föreställning, här men också i Europa, främst i Frankrike. Men jag kan också skriva och lägga upp arbetet i Europa och repetera i Rio de Janeiro. Både utanför och inuti mitt land.

Men du började med att utbilda dig till skådespelare.

– Jag startade med teater väldigt ung men ville nog arbeta mer med att skriva, därför läste jag även journalistik, men också film. Att jag skulle bli teaterregissör hade jag aldrig kunnat föreställa mig.

För att ha något att leva av som ung började hon undervisa i teater. Då ingick att sätta upp en pjäs med studenterna vid slutet av året. Där upptäckte hon regijobbet och började samtidigt också skriva bearbetningar av pjäser och egna texter med dokumentärt material.

I föreställningens slut sitter skådespelarna på rad i publiken och interagerar med människorna på filmen…

Christiane Jatahy kom sedan att sätta upp egna versioner av klassiker, som Strindbergs ”Fröken Julie”, Shakespeares ”Macbeth”. Men även en version av Lars von Triers ”Dogville”, hon kallade den ”Mellan hund och varg”.

– Och när jag väljer att arbeta med en klassisk text så är det för att den verkligen berör mitt liv.

– När jag arbetade med Homeros text där Odysseus är huvudpersonen, även om hans hustru Penelope finns där, så valde jag att ge Odysseus roll inte bara till män utan också till en kvinna, Yara Ktaish från Syrien. För i dag är det både män och kvinnor som befinner sig på flykt och som kämpar, ett slags hjältar.

– Så vi har arbetat vid gränser. Vid de geografiska gränserna. Vid gränsen mellan film och teater; mellan dåtid och nutid. Och när vi arbetar med dessa två poler skapar vi ett tredje rum och kan på så sätt ge människor en annan framtid och på något litet sätt påverka.

– Vi har tagit den här historien till olika platser på jorden där människor lever odysséer i dag, vi har varit i Palestina, i Libanon, i Sydafrika, i Grekland och Brasilien och på alla platser har vi arbetat med skådespelare som berättat Odysseus historia för människor där. Och genom den kunnat berätta sina egna historier.

På varje plats stannar vi två eller tre veckor, samtalar, lär känna människorna

Hur arbetar ni, du och ditt team?

– Vi är ett mycket litet team, tre personer, fotografen, jag och Thomas Walgrave som har hand om det konstnärliga, ljus och ”scenografi”. Och vi reser med en mycket liten resväska. På varje plats stannar vi två eller tre veckor, samtalar, lär känna människorna. I Jenin på Västbanken till exempel bodde vi i lägret och Ahmed Tobasi, konstnärlig ledare för Freedom theatre i Jenin, blev också vår kontakt med människor i det stora flyktinglägret.

– Jag skrev ett slags manus som jag hade med mig. Men på varje plats uppstod förstås oförutsedda händelser så jag fick hela tiden anpassa och ändra. Men filmens struktur hade jag klar och höll fast vid. Och tanken var ju att följa ”Odysséens” äventyr, så i Libanon anländer cyklopen Polyfemos som spärrade in Odysseus och hans män i sin håla och hotade att äta upp dem.

Det är fascinerande hur du flätar ihop grundberättelsen med platserna och människor där. Och på slutet när skådespelarna sitter på rad i publiken och interagerar med människorna på filmen… Det är väldigt intrikat och också tekniskt komplicerat. Illusion och verklighet.

- Ett Utopia …

Och en del skådespelare i filmen är också skådespelare på teatern.

– Den viktigaste för mig är Yara Ktaish.

Hon är skådespelare på teatern och hon är på filmduken.

– Ja, men när jag träffade henne kunde jag inte ana vad som skulle ske.

Christiane Jatahy gav Odysseus roll inte bara till män utan också till en kvinna, Yara Ktaish från Syrien. Foto: Paulo Camacho

När Christiane Jatahy och hennes team mötte skådespelarna i Libanon där Yara befann sig som flykting från Syrien, fick de omedelbart kontakt och Yara sa att hon var beredd att följa med och arbeta vart de än reste.

– Och vi lyckades hitta ett sätt. Vi kunde skaffa visum för henne till Brasilien, hon arbetade med oss här och är nu bosatt i Brasilien. Även Omar Al Sbaai från Syrien fann genom projektet ett sätt att komma till Frankrike.

– Det är viktigt för mig när jag arbetar. Att det inte bara handlar om att skapa konst utan också hur ett sådant projekt kan förändra livet för dem som deltar.

– Det gällde också mig. Allt jag såg under mina resor och våra möten påverkade mig på djupet och förändrade mig. Så jag tyckte att det skulle vara respektfullt att också vara med själv, det börjar i Sydafrika.

De tre flickorna som teamet möter i Sydafrika är också flyktingar. Nioåriga Mbali i sin ljusblå ”Frost”-tröja som ser in i kameran och naglar fast publiken med sin blick är från Zimbabwe. Hennes far försvann under kriget och hon flydde med sin mamma till Johannesburg där de fortfarande väntar på att han ska komma tillbaka.

Christiane säger till dem att deras och hennes egen historia också är Telemachos, Odysseus son som bara var ett spädbarn när fadern drog ut i kriget.

Omar Al Sbaai från Syrien som genom projektet fann ett sätt att komma till Frankrike. Foto: Christophe Raynaud de Lage

Christiane Jatahys far försvann också när hon var barn, under militärdiktaturen som varade från 1964 till 1985. Han var försvunnen under mycket lång tid, det skapade ett stort tomrum i hennes liv.

– Så när jag låter andra människor berätta sina historier ska jag också berätta en annan del av min. Jag beslutade att resa till Amazonas och försöka berätta min farfars historia.

– Han omkom i en flygolycka i regnskogen och vi vet fortfarande inte om det var någon form av sabotage. Det märkliga är att man aldrig hittade min farfars kropp och ingen myndighet informerade familjen om händelsen.

Urfolket kaiapo berättar fortfarande historier om det störtade planet.

Christiane Jatahy sökte upp människor som hade kunskap om området och av en lycklig slump kom hon i kontakt med ett kaiaposamhälle mycket nära platsen där olyckan inträffat.

– Vi förberedde oss i flera månader och till slut begav vi oss dit. Vi stannade där under en tid som vi alltid gör. Vi gjorde våra intervjuer när vi lärt känna dem. Vi hade en workshop med dem och när vi for lämnade vi kameror och en dator hos dem. För det är viktigt att de har verktyg så att de kan dokumentera vad som sker där.

De använder tekniken för att kritisera regeringen, göra sin röst hörd. Den blir ett skydd för dem

– Nu filmar de allt de kan och sänder mig mängder av material, säger Christiane Jatahy med ett lyckligt skratt och slår ut med armarna.

– De använder tekniken för att kritisera regeringen, göra sin röst hörd. Den blir ett skydd för dem.

– Efter valet 2018 när Bolsonaro blev Brasiliens president var det nödvändigt att tala om hur man blev flykting i sitt eget land.

– Hur vi förlorade våra rättigheter när Bolsonaro undergräver demokratin, hur urbefolkningen hotas när han driver avskogning i Amazonas och sätter hela världens klimat på spel.

Christiane Jatahy menar att 2022 är ett särskilt viktigt år.

– Om vi inte lyckas ändra riktning i presidentvalet i oktober är landet förlorat. Fyra år till med den här presidenten kommer att förstöra allt.

”O agora que demora – En stund som dröjer”, Sverigepremiär 23 september, gästspel Riksteatern/Orionteatern, Stockholm.

Regissören Christiane Jatahy är född 1968 i Rio de Janeiro, Brasilien. Regissör, dramatiker, skådespelare, skribent. Visa mer