Bombastiskt och imponerande av Iron Maiden på Ullevi

Iron Maiden Scen: Ullevi, Göteborg.

Jag har gamla vänner som knappt har setts annars under de senaste tjugofem åren, men som varje gång Iron Maiden kommit till Sverige ändå har gått tillsammans. Livet – stress på jobbet, sjuka barn och allt det där andra i det hånade men påtagliga livspusslet – kanske har kommit emellan den vardagliga vänskapen från förr, men det gör inte så mycket. Vart femte eller åttonde år har man ju ändå Maiden. Och inget kommer i vägen för det. Man går dit för att höra ”Run to the hills” live för den åttonde gången, återknyta vänskapsband och snacka lite skit om the good old days. Bandet är också perfekt för åldrande män att samlas och bygga nostalgi kring, det ramar ju in allt som killar gillar. Ett slags blandning av History Channel-dokumentärer om krig från världens alla hörn, lite uppblåst ödesmättad stämning och maskulin action där man själv kan ha det lite mer spännande för en timme eller två.

Iron Maiden är ett band man följer genom livet, ända in i döden, med blind trofasthet och enorm kärlek. Gärna med rätt många öl under västen, eller merch-t-shirten, av stämningen på Ullevi att döma.

Med den utgångspunkten är inledningen på konserten på Ullevi närmast en provokation mot arenarockkonventionerna och fansens förväntningar. När alla står och väntar på, och mer eller mindre kräver, ett par gamla godingar för att komma i stämning kör de engelska hårdrockveteranerna tre låtar på raken från färska albumet ”Senjutsu”.

I teorin och grunden är det något positivt och rätt modigt. Alldeles för många band fegar ur i arenarockformatet och väljer de säkra alternativen. I fallet Iron Maiden har bandet dessutom, i princip, rätten på sin sida: de senaste albumen har inneburit ett slags nytändning och låtarna förtjänar verkligen sin plats.

I praktiken faller det dock tyvärr ganska platt. Mycket för att omständigheterna och utförandet talar emot Iron Maiden. Ljudet är till att börja med löjligt lågt, vilket till exempel gör att en på pappret vass låt som ”The writing on the wall” tappar i kraft. Dessutom är det som att bandet själva inte riktigt tror på att de fortfarande kan, att de inte är bekväma än och trevar sig fram bland det nya. När klassiska maskoten Eddie i samurajutstyrsel lite taffligt staplar in på scen i det inledande titelspåret från det senaste albumet känns det väldigt karakteristiskt.

Först när Bruce Dickinson, Steve Harris, Nicko McBrain och de andra rör sig tillbaka in bekvämlighetszonen med ”Blood brothers”, komplett med ett inledande rörande Dickinson-tal om att bandet inte ”bryr sig om varifrån ni kommer eller vilka era föräldrar är, ni är ändå vår familj”, lyckas Iron Maiden verkligen nå fram till den där mäktigt symbiotiska ”Beavis and Butt-Head”-stämningen med sin publik. Därifrån är det en förväntad, men inte desto mindre imponerad, uppvisning i bombastisk och allsångsinramad arenarockskicklighet, från ”Fear of the dark” och ”Hallowed be thy name” till ”Number of the beast” och ”Run to the hills”.

Det gör möjligen konserten mindre spännande och rolig för de av de sextio tusen – alla fyra eller fem – på plats som inte har ett livslångt förhållande till bandet, men också underhållningsvärdet större.

