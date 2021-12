Börje Ljunggren: I Kina kommer blöjor för vuxna snart att vara mer efterfrågade än barnblöjor

Nyligen såg det kinesiska kommunistpartiet sig nödgat att tillgripa censur mot den egna partikontrollerade pressen. China News Network hade publicerat en artikel där det stod att alla medlemmar i partiet, 95 miljoner inalles, ”skulle axla ansvaret för landets befolkningspolitik med skyldighet att handla i enlighet med landets trebarnspolitik. Ingen medlem skulle använda sig av någon ursäkt, objektiv eller personlig, för att inte gifta sig eller skaffa barn, och inte heller för att skaffa bara ett eller två barn.”

Påbudet utlöste ett sådant viralt ramaskri att hela artikeln snart togs bort från nätet. Den hade då, som DN:s Marianne Björklund rapporterat, utlöst miljontals reaktioner. Det alltmer maktfullkomliga kommunistpartiet, som nyligen gått på offensiven och deklarerat att det har en mer omfattande demokrati än den västerländskt kapitalistiska, hade uppenbarligen missat något.

Under närmare 40 år gällde ettbarnspolitiken. Grunden lades i och med folkrepublikens tillkomst. Mao Zedong etablerade idén om interventioner från partistatens sida för att reglera befolkningsutvecklingen. Valet av livspartner var inte längre en privatsak. Kina utvecklade vad Harvardprofessorn Susan Greenhalgh kallat en ”leninistisk biopolitik”. För Mao gällde dock att en större folkmängd skulle göra nationen starkare och mer motståndskraftig mot yttre hot.

Kommunistpartiet får nu skörda frukterna – rekyleffekten – av sin biopolitik

Födelsetalen förblev, med undantag för åren under det förödande ”stora språnget” (1958–1961), höga och folkmängden växte allt snabbare, i takt med att dödligheten minskade. Redan 1965 hade dödlighetstalen halverats som en följd av djupgående strukturella förändringar, stora masskampanjer och program av olika slag, som vaccinationer och alfabetisering. Detta fick till följd att folkmängden ökade med mer än två procent per år och ett par decennier efter revolutionen, i början av 1970-talet, närmade sig folkmängden 900 miljoner, mer än 300 miljoner fler än vid republikens tillkomst.

Den kinesiska ledningen började betrakta ökningstakten som ett växande problem. Spannmålsbristen fick också Mao att tänka om. År 1973 lanserades en kampanj för senare äktenskap, längre intervall mellan barnen och färre barn. Antalet födslar låg då kampanjen inleddes på strax under sex per kvinna. Redan 1978 hade antalet minskat till under tre. Kina var på god väg mot en hållbar nivå.

Deng Xiaoping, som två år efter Maos död övertog rodret, ville emellertid, som en del av sin moderniseringspolitik, gå betydligt längre i den radikala politiken. Under åren 1979–1981 lanserades ettbarnspolitiken, det kanske mest drastiska nationella befolkningsprogram som världen skådat.

Den inslagna vägen, att fortsatt successivt sänka födelsetalen, övergavs. Deng ville radikalt minska befolkningstillväxten och satsa kraftfullt på att förbättra befolkningskvaliteten – hans tänkande var ”bionationalistiskt”. I januari 1981 lanserades order ”Nr 1” som innebar att kadrer skulle använda legala, administrativa och ekonomiska medel för att förmå familjer att bara ha ett barn.

Politiken ledde till ett stort antal tvångsaborter, tvångssteriliseringar och att födelsetalen för pojkar steg i höjden

Politiken utvecklades till vad Susan Greenhalgh betecknat som en gränslös ”demografisk ingenjörskonst”. Det fanns ingen tid att förlora. I den civilisationskritiska satirromanen ”Yngel”, utgiven på svenska 2015, skildrar Nobelpristagaren Mo Yan effekterna på samhället, särskilt på kvinnorna.

Politiken ledde till ett stort antal tvångsaborter, tvångssteriliseringar och att födelsetalen för pojkar steg i höjden. Flickor har ”saknats” genom hela Kinas historia. Ettbarnspolitiken fördjupade effekterna av djupt rotade kulturella preferenser. Utvecklingen accelererade då det blev möjligt att med ultraljud bestämma ett fosters kön. Denna djupa genusorättvisa är vad Nobelpristagaren Amartya Sen kallat ”de saknade kvinnorna”. Alltjämt beräknas 112 pojkar födas per 100 flickor, med ännu större skillnader – i synnerhet på landsbygden – för det andra barnet.

Ettbarnspolitiken ”lyckades” väl och drevs under så lång tid att landet försattes i en ohållbar demografisk situation: en demografisk implosion. Vetenskapliga argument avvisades länge, men 2015 övergavs ettbarnspolitiken för en mer nativitetsfrämjande tvåbarnspolitik, följdriktigt utan att den tidigare politiken sades ha varit felaktig. Det stod dock snart klart att den sent omsider genomförda tvåbarnspolitiken inte hade avsedda effekter, och att den oundvikliga nedgången skulle komma att sätta in tidigare än väntat.

På detta sluttande plan lanserade partiet i maj 2021 en trebarnspolitik, med samma uteblivna demografiska effekt. Antalet ingångna äktenskap är i år också det lägsta på 13 år, trots att regeringen i april inledde en kampanj för bröllop. Kommunistpartiet får nu skörda frukterna – rekyleffekten – av sin biopolitik.

Inget annat land har i fredstid genomgått en lika snabb och komprimerad demografisk omvandling som Kina

För en stabil folkmängd krävs ett fertilitetstal på 2,1 födslar per kvinna. Kinas ligger enligt den nya folkräkningen på 1,4, och folkmängden kommer under de närmaste decennierna att minska på ett sätt som saknar motstycke. Vid sekelskiftet kommer Kinas folkmängd, enligt World Population Prospects, att ha fallit från dagens drygt 1,4 miljarder till något över 1 miljard. Särskilt i stora städer som Shanghai har en ettbarnskultur vuxit fram, präglad av ettbarnspolitiken och det moderna stadslivets villkor vad gäller livsstil, ekonomi, bostad, barnomsorg och jämställdhet.

Utvecklingen gäller inte enbart för Kina. Enligt FN:s prognoser förväntas folkmängden att minska i 55 länder – i 26 av dem med 10 procent eller mer – fram till år 2050. Inget annat land har dock i fredstid genomgått en lika snabb och komprimerad demografisk omvandling som Kina, och många bedömare menar att befolkningsutvecklingen utgör Kinas största enskilda utmaning.

Omfattande sociala reformer skulle krävas för att den nya befolkningspolitiken ska få effekt. Pensionsåldern skulle behöva höjas från dagens låga nivåer, 60 år för män och 55 för kvinnor. Men även om så skedde skulle landets underfinansierade och fragmenterade pensionssystem utsättas för oerhörda påfrestningar. Den teknologiska utvecklingen med robotar och artificiell intelligens (AI) kan dramatiskt minska effekterna av den snabbt sjunkande tillgången på arbetskraft men Kina står inför en unik demografisk utmaning, med globala konsekvenser.

Eran då Kina hade en ung befolkning är alltså över. Enligt landets nationella kommitté för åldrandefrågor kommer antalet invånare som är 60 år eller äldre att 2053 uppgå till närmare en halv miljard. Åldrandet blir ett nationellt tillstånd. Landet får en inverterad befolkningspyramid. Efterfrågan på vuxenblöjor förväntas redan 2025 att överstiga efterfrågan på barnblöjor. Lysande framtidsutsikter för tillverkarna, men knappast för landet.

