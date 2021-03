Börje Ljunggren: Kina får ”autokratiseringens tredje våg” att växa i världen

Årligen publicerar en rad tankesmedjor analyser och rankningar av demokratins tillstånd i världen. Alla drar de slutsatsen att det går utför och har gjort så länge.

Freedom house är den mest citerade källan. Enligt dess just publicerade ”Freedom in the world”-rapport ”Democracy under siege”, var pandemiåret 2020 det femtonde året av obruten tillbakagång, större än under något av de tidigare åren. Demokratin var, som titeln säger, ”belägrad”. Diktaturerna bekräftade sin karaktär. Allvarligast var demokratiernas tillbakagång, och alldeles särskilt tillbakagången i världens båda största demokratier, USA och Indien.

För Freedom house är USA demokratins självklara bålverk. Nu tvingades den amerikanska stiftelsen konstatera att landet gått tillbaka sedan 2010, med en dramatisk tillbakagång under Donald Trump. Landet var ett av de 25 länder i världen som under tioårsperioden gått mest tillbaka. Att demokratin var hotad ”var uppenbart då en upprorisk mobb, eggad av president Trump och hans vägran att acceptera valresultatet, stormade Kapitolium och tvang Kongressen att tillfälligt avbryta certifieringen av valresultatet”. Globalt hade Trump-administrationen dessutom allvarligt försvagat USA:s roll som demokratins garant. Att återskapa förtroendet skulle bli svårt. Utgången var inte given. Det måste börja i USA.

Indien nedklassades från ”fritt” till mellankategorin ”delvis fritt”. Under premiärminister Narendra Modi hade intoleransen och tillslagen mot kritiker tilltagit och hindunationalismen gjort muslimer till syndabockar för pandemins spridning. ”I stället för att tjäna som demokratins förkämpe och motvikt mot auktoritärt inflytande från länder som Kina drev Modi och hans parti landet mot auktoritärt styre.”

Kritiken av Kina var långtgående. Kommunistpartiet hade inte bara fördjupat landets auktoritära system och vänt bekämpningen av pandemin till ett bevis för dess överlägsenhet. Kinas agerande hade rubbat den internationella balansen. Bortom pandemin hade ”Pekings export av antidemokratiska metoder, finansiella påtryckningar och fysiska hot lett till en erodering av demokratiska institutioner och värnet om mänskliga rättigheter i en lång rad länder”. De nya säkerhetslagarna ”utplånande nästan över en natt Hongkongs återstående friheter”.

Nyligen publicerade också Economist intelligence unit (EIU) för trettonde året sitt demokratiindex, ”Democracy index 2020: in sickness and in health?”. Fokus ligger på covid-19 och hur pandemin resulterat i ”tillbakagång för individuella friheter i massiv omfattning och eldat på redan existerande tendenser till ökad intolerans och censur”. Till detta kom Trumps gastkramning av den amerikanska demokratin. Tillbakagången 2020 var den största sedan mätningarna inleddes.

EIU klassificerar 75 av totalt 167 länder som demokratier, men endast en tredjedel av dessa, med mindre än en tiondel av världens befolkning, som fullvärdiga. Frankrike och Portugal hade halkat ner till just under den kritiska nivån för en fullvärdig demokrati, ett öde som USA rönte redan 2016. Japan, Sydkorea och de facto-självständiga Taiwan hade i stället tagit steget upp. De fick högt betyg på variabeln ”regeringsduglighet” för sin förmåga att hålla tillbaka spridningen av covid-19.

Samtliga fem nordiska länder återfanns sedvanligt bland de tio främsta. Åtskilliga EU-länder föll under fullvärdigstrecket. Polen, Bulgarien, Ungern, Kroatien och Rumänien rejält så. De hamnade i nivå med Brasilien, Filippinerna och Ghana. I Östeuropa fanns inte en enda fullvärdig demokrati. Särskilt stor var tillbakagången i Afrika söder om Sahara och Mellanöstern, regioner som dominerades av auktoritära regimer. Kina hamnade på 151:a plats i rankningen. Censur och övervakning hade tilltagit, situationen i Xinjiang förblev mycket allvarlig och förhållandena i Hongkong hade försämrats avsevärt.

Bilden bekräftas av forskningsprogrammet ”Varianter av demokrati” (V-Dem) vid Göteborgs universitet. V-Dem har byggt upp en unik databas och spelar en framträdande roll i fördjupningen av demokratibegreppet. Titeln på dess rapport för 2020, ”State of the world 2020 – Autocratization surges, resistance grows”, ger en mer dynamisk bild av motstridiga tendenser, men man konstaterar att ”valdemokratierna” i världen för första gången sedan 2001 inte var i majoritet. Under 2019 hade demokratin gått tillbaka i 26 länder. ”Autokratiseringens tredje våg” hade accelererat.

Begreppet ”den tredje vågen” syftar på vad Samuel Huntington kallat ”den tredje demokratiseringsvågen”. Den inleddes i mitten av 1970-talet med Greklands, Portugals och Spaniens demokratisering. Efter Berlinmurens fall (1989) och Sovjetväldets sammanbrott (1991) ansågs den irreversibel. Världen upplevde, förklarade Francis Fukuyama, ”the end of history”. Framtiden tillhörde nu den liberala demokratin och marknadsekonomin, två sidor av samma mynt. Efter den dramatiska ökningen i början av 1990-talet förblev dock antalet demokratier relativt konstant, och exemplen på negativ utveckling allt fler. Generalernas maktövertagande i Myanmar är den senaste tidens mest flagranta exempel på demokratins skörhet, den unga generationens växande motståndskraft en bekräftelse på dess vitalitet.

Kina har en alltmer central roll i dramat. Det är fascinerande att blicka tillbaka. Då förhandlingarna om Kinas inträde i WTO 2000 var klara förklarade president Bill Clinton att avtalet inte bara låg i USA:s ekonomiska intresse utan också utgjorde den bästa möjligheten för att påverka Kina i positiv riktning. Den snabba internetutvecklingen skulle ha djupgående effekter. Att förhindra det vore som att försöka ”spika upp Jello-pudding på en vägg”: ”Good luck!” Världen skulle gå mot en av USA ledd global konvergens.

I efterhand kan man konstatera att dessa visioner präglades av betydande naivitet, men också av en ödesdiger arrogans. Den på falska grunder genomförda amerikanska invasionen av Irak år 2003 hade ”regime change” som ett deklarerat mål, en diktator skulle elimineras och demokrati installeras. Ur detta ”kliniska ingrepp” växte i stället IS, kalifat, totalitära idéer om identitet och gränslös terror. Tjugo år efter den 11 september förhandlar USA med talibanerna och Irak förblir destabiliserat. I sitt första större utrikespolitiska tal konstaterade utrikesminister Antony Blinken att försöken att störta auktoritära regimer inte varit någon framgång, ”hur goda avsikterna än varit”. Dyrköpta men förhoppningsvis bestående insikter.

Samtidigt har Kina inte bara blivit allt mäktigare, utan också mer auktoritärt. Västerländsk demokrati var aldrig på dagordningen men i Deng Xiaopings vision av ”reform och öppning” (1978) ingick att tydliggöra partiets och statens roller, inom partistatens gränser. I takt med att Kinas ekonomi växte tilltog självkänslan, och med Xi Jinping (2012) inleddes en ny era. Landets pånyttfödelse skulle ske på Kinas villkor. Kommunistpartiet antog en resolution om ”de sju onda”, med konstitutionell demokrati, ”en fälla gillrad av västvärlden för att hålla tillbaka Kina”, på första plats. Idén om universella mänskliga rättigheter avvisades. Partistaten fördjupades.

Kinas uppgång innebar en global maktförskjutning. Clintonerans visioner om global konvergens ersattes av föreställningar om växande strategisk konkurrens och divergens. Kinas globala fotavtryck växte. Bakom den kinesiska muren gällde kinesisk internetsuveränitet. Målet var inte att sprida kommunism, men den liberala ordningen utmanades.

Mot denna utveckling kan demokratiindex och rankningar tyckas närmast knappologiska, men det vore att förringa innebörden av vad de tydliggör. Utvecklingen under det senaste femtontalet år av demokratisk tillbakagång är allvarlig, och Kinas uppgång fördjupar betydelsen av att den bryts. Att rättsstaten är hotad till och med inom EU måste betraktas som alarmerande, och det faktum att Trump också efter stormningen av den amerikanska kongressen har stöd av en klar majoritet av de republikanska väljarna visar på en systemkris av ett slag som gör polarisering till ett slitet begrepp. Populismens retorik hotar de demokratiska institutionerna. Demokratiforsking löser förvisso inte problemen men den självkritiska demokratiforskningen behöver fördjupas på det sätt som bland annat V-Dem gör.

I sin bok ”Democracy and dictatorship in Europe, from the ancien régime to present day” (2019) konstaterar Sheri Berman att ”Europa” efter andra världskriget äntligen hade lärt sig sin läxa och satsat på en liberal välfärdsbaserad demokrati, men att läxan om vad det krävde glömts bort: en demokratisk stat villig och förmögen att hävda sin makt över marknaden och bygga ett samhälle baserat på grundläggande social och ekonomisk rättvisa.

I vår tid har utmaningarna också vuxit med techföretag och sociala medier, dataintrång och cyberhot bortom varje form av demokratisk kontroll. Covid-19 har visat på de dramatiska konsekvenserna av de senaste decenniernas förödande kortsiktiga ”just in time”-tänkande.

Demokrati är ett centralt tema i Bidenadministrationens utrikespolitik. Man har ambitionen att bilda en ny global demokratisk allians. Att demokrati prioriteras är glädjande, men ödmjukhet är påkallad. Kina är en stor och växande utmaning, men den största omedelbara utmaningen är att stärka demokratierna inifrån: de grundläggande fri- och rättigheterna, samhällssolidariteten, konkurrenskraften, viljan och förmågan till ansvarstagande i vår tids ödesfrågor.

