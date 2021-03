Brände upp Banksyverk och skapade nytt digitalt original

Förra vintern köpte blockkedjeföretaget Injective Protocol Banksy-konstverket ”Morons” för 95.000 dollar, ungefär 800.000 kronor. Den svartvita bilden är en satir över en uppblåst konstmarknad och föreställer ett auktionsrum där en tavla med texten ”I can’t believe you morons actually buy this shit” är till försäljning.

Några månader efter att företaget köpt Banksybilden gjorde de en digital version, en så kallad Non-fungible token (NFT), av den. Det är en kryptoteknik som fungerar som ett digitalt fingeravtryck som säkerställer digitala verks originalitet. Den 4 mars publicerade företaget, under namnet Burnt Banksy, en video på Twitter och Youtube. I videon förklarar en man att genom att förstöra det konkreta konstverket ”flyttas värdet till NFT:n”, därefter sätter han eld på Banksybilden med en tändare.

https://twitter.com/BurntBanksy/status/1367249222739763202

Priset för digital konst har ökat enorm det senaste året, huvudsakligen på grund av NFT-tekniken och just nu pågår en mycket uppmärksammad försäljning i mångmiljonklassen på anrika auktionshuset Christies. Att Injective Protocol valde just ett Banksyverk för konstbålet beror, enligt företaget, på att konstnären ”tidigare strimlat ett av sina egna konstverk på auktion”.

Läs mer:

Digital konst säljs för mångmiljonbelopp med kryptoteknik