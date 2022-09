Brendan Frasers storartade comeback årets snackis i Venedig

Venedigs filmfestival

Pågår till och med lördag 10 september och avslutas med prisgala där ”The whale” har chansen att vinna en Guldpalm.

Andra filmer som låtit tala om sig i tävlingen hittills är ”Tár” med Cate Blanchett som maktlysten dirigent, dokumentären ”All the beauty and the bloodshed” med konstnären Nan Goldin, Noah Baumbachs öppningsf

ilm ”White noise” med Adam Driver och Greta Gerwig liksom hemmasonen Luca Guadagninos ”Bones and all” där Timothée Chalamet och Taylor Russel spelar älskande kannibaler på drift i USA.