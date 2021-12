Brita Zackari ska klara ”Musikhjälpen” på en tunnbrödsrulle

"Musikhjälpen"

Är en direktsänd insamling som i december varje år lyfter en undanskymd mänsklig katastrof.

Sedan starten 2008 har teman som ”Barn är inte till salu”, ”Alla flickor har rätt att gå i skolan” och ”Ingen ska behöva fly undan klimatet” avhandlats och i år heter temat ”För en värld utan barnarbete”.

Tre programledare, i år artisterna Anis Don Demina och Oscar Zia samt programledaren Brita Zackari, bor i en glasbur och sänder radio och tv dygnet runt i drygt 140 timmar.

Under veckan får de besök av artister och andra som engagerar sig i syfte att samla in pengar för att belysa och bekämpa det aktuella temat. Under sändningen kan publiken önska låtar för insamlingspengar.

Är ett samarbete mellan Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpen.