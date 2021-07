Britney Spears advokat avgår efter tidningsavslöjande

Det skakar i Britney Spears närmsta krets. Hennes manager Larry Rudolph har sagt upp sig efter 25 år. Företaget Bessemer Trust, som innehar halva förmyndarskapet, vill dra sig ur. På tisdagen kom också beskedet att artistens advokat i förmyndarskapstvisten, Samuel Ingham III, avgår. Det rapporterar The New York Times.

Ingham utnämndes till stjärnans ombud av domstolen när förmyndarskapet ursprungligen inrättades 2008. Ifrågasättandet av relationen mellan Spears och advokaten började efter sångerskans 24 minuter långa tal i rätten för två veckor sedan, där hon bland annat kallade förmyndarskapet för skadligt.

I talet anklagade hon Ingham för att ha uppmanat henne att inte vittna om förmyndarskapet, och förklarade att hon länge trodde det var omöjligt att häva det. Hon bad också om att själv få välja vilken advokat som ska representera henne.

Enligt The New York Times har den 39-åriga sångerskan försökt att häva förmyndarskapet i flera år, men trots detta skickade Ingham först in en anmälan i november förra året.

I The New Yorkers avslöjade framgår det att Britney Spears önskade att få välja advokat redan 2008, men att faderns ombud då protesterat och ansett att hon ”saknade förmåga att anlita en advokat”. Flera nära källor till tidningen menar att Ingham i själva verket var lojal med fadern Jamie Spears och förmyndarskapet, trots att han representerade Britney Spears.

Totalt har Sam Ingham tjänat drygt 25 miljoner kronor på att vara Britney Spears advokat, med en timkostnad på 4 000 kronor, enligt New York Times siffror.

