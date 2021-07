Britney Spears manager säger upp sig: ”Hon vill avsluta sin karriär”

Britney Spears manager sedan 90-talet, Larry Rudolph, avgår efter att artisten meddelat att hon inte planerar att ta upp sin musikkarriär, rapporterar Deadline.

I ett mejl till artistens förmyndare, pappan Jamie Spears och Jodi Montgomery, skriver Rudolph att han och Britney Spears inte har pratat på mer än två och ett halvt år. Hon ska då ha sagt att hon ville ta en paus på obestämd tid.

”Tidigare i dag kom det till min kännedom att Britney har uttryckt en önskan om att officiellt avsluta sin karriär, skriver Rudolph i mejlet till Spears förmyndare och tillägger:

”Som hennes manager tror jag att det ligger i Britneys största intresse att jag avgår från hennes team, eftersom min professionella hjälp inte längre behövs”.

2019 avbröt artisten sina ”Sin city”-shower i Las Vegas och meddelade att hon skulle ta en längre paus på grund av hälsoskäl. Spears har vid flera tillfällen dessutom hintat i sociala medier om att hon planerar att lägga sin musikkarriär på hyllan.

I veckan publicerade tidningen The New Yorker ett långt reportage om stjärnan, där det framgick att hon inte varit nöjd med det enorma maskineriet runt hennes karriär.

Miley Cyrus hyllade Britney Spears under en konsert i Las Vegas. Foto: John Angelillo/UPI/Shutterstock

Larry Rudolphs uppsägning kommer bara dagar efter att domstolen i Los Angeles nekat Spears ansökan om att häva faderns förmyndarskap, och överlåta hela makten åt kapitalförvaltningsföretaget Bessemer Trust. Företaget meddelade samtidigt att de önskar att häva sin roll med hänvisning till det känslosamma tal som Britney Spears höll i rätten för två veckor sedan.

”Jag har sagt till hela världen att jag mår okej. Det är en lögn. Jag är inte lycklig och jag kan inte sova. Jag är deprimerad. Jag gråter varje dag. Det är min dröm och önskan att det här upphör. Jag vill ha mitt liv tillbaka”, sade artisten då.

Flera artister och kända personer har sedan dess uttryckt sitt stöd för artisten, senast sångerskan Miley Cyrus som under ett musikframträdande i Las Vegas på söndagen ändrat delar av sin låttext till ”Party in the U.S.A”. I stället för att sjunga en rad som handlar om Jay-Z bytte Cyrus ut meningen mot ”free Britney, free Britney!”, skriver Billboard.

Nya förhandlingar om Britney Spears förmyndarskap inleds på onsdag nästa vecka.

