Britney Spears och Will I Am släpper ny musik ihop

Inlägget, som publicerade under måndagen, innehåller bland annat ett kortare musikklipp där vad man kan förmoda är Britney Spears sjunger ”Mind your business” och i slutet bekräftas det att låten ska släppas under tisdagen. I inlägget skriver Will I Am bland annat ”Du rockar nu med Will I Am och Britney Spears”.

De två världsartisterna har jobbat ihop tidigare. Bland annat på Britney Spears album från 2011, ”Femme fatale”, hennes album ”Britney Jean” från 2013 och på Will I Ams singel ”Scream & shout” från albumet ”Willpower”, vars video nådde över en miljard visningar på Youtube tidigare i år.

Tisdagens släpp blir Britney Spears andra sedan en domstol i Los Angeles för snart två år sedan beslutade att frånta hennes pappa det förmyndarskap han hade haft över henne i nästan 13 år. I höstas gästade Spears Elton Johns ”Hold me Closer”, vilket enligt Variety tog henne till Billboardlistan för första gången på nästan ett decennium.

Den nya låten kommer också tätt inpå nyheten att sångerskan kommer att släppa sina memoarer ”The Women in me” i oktober i år.

