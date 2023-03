Britta Byström promenerar mellan poesin och konsten

Nutida klassiskt Britta Byström ”Letter in April” Athelas Sinfonietta med Anne Søe (violin), Maria Isabel Edlund (cello) och Eirik Haukaas Ødegaard (dirigent) (Dacapo/Naxos) Byström – Brahms ”Diagonal music” Malin Broman (violin), Christopher Parkes (horn) och Simon Crawford-Phillips (piano) (Alba/Naxos) Visa mer

Tonsättaren Britta Byström söker gärna klanglig inspiration i konst och litteratur. I synnerhet den visuella aspekten är påtaglig på två nya album med kammarmusik utgivna på danskt respektive finskt skivbolag. Titelverket på ”Letter in April” tar ordlöst fasta på den danska poeten Inger Christensens lyriska stil i diktsamlingen med samma namn. I bland tycks det snöa även i april med frostigt pickande pianotoner som långsamt tinar och låter våren spricka fram. Och nog kvittrar det emellanåt som hos Olivier Messiaen i denna klangfärgsrika kvartett för klarinett, violin, cello och piano från 2011.

De fyra verken på Dacaposkivan är komponerade under en tioårsperiod och framförs av musiker ur Köpenhamnsbaserade Athelas Sinfonietta. Violinsolot ”Baum in der Stadt” (Anne Søe) är en tekniskt utforskande etyd sprungen ur ett tydligt öppningsmotiv, medan stråkkvartetten ”Images from the floating world” är en musikalisk reflektion över ”Njáls saga” från 1200-talet med såväl ekon av isländsk folksång som flimrande vågspel.

Cellokonserten ”Figures at the seaside” är skriven särskilt för solisten Maria Isabel Edlund. Det är infallsrik och rörlig musik med Bachs klaverpreludium nr 12 som utgångspunkt och – som titeln antyder – dekonstruerad på Picassovis. Strukturen påminner om vandringen mellan tavlor på en utställning och just den sortens sammanbindande promenader – ”walks” – har blivit Byströms signum.

På Albautgåvan har hon komponerat just en sådan kommenterande vandring till den tyske 1800-talsromantikern Brahms horntrio, mjukt måleriskt framförd av Radiosymfonikernas Malin Broman (violin), Christopher Parkes (horn) och Simon Crawford-Phillips (piano). Linjer som möts utanför ramen är i sin tur tanken på tolvsatsiga titelstycket ”Diagonal musik”, där Byström med fantasifull elegans och preparerat piano överfört den modernistiska konstnären Olle Bærtlings öppna triangelliknande former till ett musikaliskt genomarbetat och klangligt tilltalade koncept.

Bästa spår: ”Figures at the seaside” från ”Letter in April”