Brittisk kedja ställer in biovisningar efter protester

Den brittiska långfilmen ”The lady of heaven”, som handlar om profeten Mohammeds dotter, hade biopremiär i Storbritannien i förra veckan.

Kort därefter valde biografkedjan Cineworld att ställa in samtliga visningar, skriver The Guardian. Bakgrunden är att filmen, som anklagas för att visa profeten Mohammeds ansikte, har mötts av både kritik och protester, bland annat genom en namninsamling och utanför berörda biografer. Enligt Cineworld fattades beslutet att ställa in visningarna för att ”säkerställa vår personal och våra gästers säkerhet”.

Bland de som ifrågasätter beslutet finns den brittiska politikern Claire Fox, som skriver på Twitter att biografkedjans tilltag är ”katastrofalt för konsten och farligt för yttrandefriheten”.

Filmens producent Malik Shlibak säger till The Guardian att dussintals personer har kontaktat honom efter att de misslyckats med att köpa biljetter till filmen. Han menar att biograferna borde ”försvara sin rätt att visa filmer som folk vill se”.

– Det här är en konstnärlig ansträngning som diskuterar och fördjupar historia och religion, vilket alltid är fullt av olika infallsvinklar och tolkningar. Det är normalt och hälsosamt. Vi välkomnar det och vi välkomnar att människor uttrycker sig, oavsett om de är för eller emot filmen, fortsätter han.