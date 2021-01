Brittiska musiker kräver svar om brexit

Independent rapporterade nyligen, med hänvisning till källor inom EU, att den brittiska regeringen avböjt ett erbjudande som skulle ge artister möjlighet att turnera inom unionen utan arbetsvisum under en period på 90 dagar. Enligt tidningen skulle regeringen ha tackat nej eftersom den inte ville ge möjlighet för musiker från EU att resa in i Storbritannien utan liknande villkor.

– Det är vanligtvis så i våra överenskommelser med tredje land, att visum inte behövs för musiker. Vi försökte inkludera det, men Storbritannien sa nej, säger en källa till Independent.

Regeringen har tillbakavisat uppgifterna som de menar är felaktiga och vilseledande.

– Storbritannien ville ha en mer ambitiös överenskommelse med EU vad gäller tillfällig rörlighet för affärsresenärer, vilket skulle ha omfattat musiker och andra, men vårt förslag avslogs av EU, säger en talesperson för regeringen till NME.

Musiker i Storbritannien har reagerat starkt mot uppgifterna och har krävt att regeringen redogör mer detaljerat för hur förhandlingarna kring arbetsvisum gått till, rapporterar flera brittiska medier. Under hashtagen #boriskilledmusic protesterar artister och andra aktiva i branschen, bland annat Lily Allen och The Charlatans sångare Tim Burgess. Kritikerna menar att det med de nuvarande villkoren blir både dyrt och krångligt för musiker att turnera i EU, vilket blir ytterligare ett slag mot en bransch som i stort sett slagits ut under coronapandemin.

Över 250.000 personer har dessutom skrivit under en namninsamling som kräver att regeringen förhandlar fram ett gratis arbetstillstånd för kulturpersoner som gör det möjligt att turnera i EU utan höga kostnader för arbetsvisum.

Läs mer: The Hives ger sig ut på världsturné men lämnar inte Sverige