Brittiska ”Rocks” en värmande kram

Drama "Rocks" Regi: Sarah Gavron Manus: Theresa Ikoko, Claire Wilson. Med: Bukky Bakray, Kosar Ali, D'angelou Osei Kissiedu m fl. Längd: 1 tim 33 min (från 11 år). Biopremiär.

Brittiska ”Rocks” rör sig i liknande landskap som franska ”Girlhood” eller lite mindre kända ”Divines”. London, i stället för Paris, men miljöerna känns likartade: utsatta mångkulturella förorter där tonårsflickor gör bäst i att röra sig i grupp.

Sarah Gavron, som tidigare regisserat Monica Ali-filmatiseringen ”Brick Lane” samt ”Suffragetter”, är trots allt ändå lite mer intresserad av individer än av kollektiv i den här filmen. I centrum finns stadiga femtonåriga Shola (naturkraften Bukky Bakray), med nigerianska rötter och en mamma som inte är att lita på.

Hon kallas Rocks för att hon har varit så bestämd när det gäller att skydda sina vänner mot mobbare. Men när modern plötsligt en dag checkar ut från den lilla familjen och försvinner spårlöst, upptäcker Rocks att hon kanske inte är så bergfast ändå. I synnerhet som hon måste bli extramamma till sin lillebror Emmanuel. Även om hennes trygghet varit villkorad förut, så tappar hon totalt fotfästet. Bästisen Sumaya (Kosar Ali) gör sitt bästa för att hjälpa till men stolta Rocks förtärs av avund eftersom vännen har en stor och glad familj runt omkring sig.

”Rocks” handlar mer om ekonomisk utsatthet än om etnisk. Till skillnad från de parisiska tjejerna behöver flickorna i Gavrons film inte kämpa mot manligt kodat, religiöst förtryck utan behöver mest lägga kraft på att navigera sig fram i skolan.

Även om ”Rocks” är snällare än till exempel ”Girlhood” är den knappast mjäkig. Gavron och hennes team – bland annat den franska fotografen Hélène Louvart, som fått mycket beröm för abortdramat ”Never rarely sometimes always” – mejslar fram många pregnanta scener där Rocks och lillebroderns utsatthet kryper in under huden. Vuxenvärlden betraktas i huvudsak som om den syntes genom en omvänd kikare. Långt borta, svår att få grepp om för ungdomarna, i grunden opålitlig. Skolscenerna är mest ambivalenta. Å ena sidan strikt och kontrollerande där varje avvikelse från klädkoderna uppmärksammas strängt, å andra sidan en kreativ oas där skaparkraften hyllas oavsett om det gäller hemkunskap eller bildlektioner i Picassos anda.

De urbana miljöerna är fint skildrade, kameran går tätt inpå loftgångarna i hyreshusen, de påvra rummen, de skräpiga bakgatorna. Den lyfter först när flickorna lyckas ta sig upp ett antal våningar och får lite friare sikt över stan och kanske därmed över sina egna liv. När värmen i tjejgänget stiger igen fungerar ”Rocks” som en varm kram i en distanserad och politiskt polariserad tillvaro där känslomässigt engagemang och fysisk beröring är några av de kanske tydligaste bristvarorna.

Här finns ingen stor eller iögonfallande dramatik, men däremot ett lika skarpt som ömsint öga för människors innebonde kraft – mot alla odds.

Se mer. Tre andra filmer från samtidens multikulturella London: ”London River” (2009), ”My brother the devil” (2012), ”Jag, Daniel Blake” (2016).

