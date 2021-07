Brittiska ”The x factor” läggs ner för gott

Den senaste säsongen av programmet sändes 2018. Efter två spin off-shower 2019 sattes produktionen på paus. Att den pausen nu blir permanent bekräftas av tv-kanalen ITV, som i ett uttalande som citeras av NME skriver att det inte finns några planer på en till säsong.

”The x factor” skapades 2004 av den engelske tv-personligheten Simon Cowell. Programmet har genom åren fungerat som en skjuts in i musikbranschen för flera i dag världsberömda band och artister, däribland One Direction, Olly Murs och Little Mix.

Programmet produceras fortfarande i nio länder utanför Storbritannien, bland annat USA och Australien. ”The x factor Sverige” sändes i en säsong 2012.