Brittiskt sound utan form och mening

Konsert Betyg: 2. Betygsskala: 0 till 5. Ill Considered Scen: Fasching, Stockholm. Visa mer Visa mindre

Ibland tycks det vara lättare sagt än gjort att hämta inspiration från musiker som Don Cherry och Pharoah Sanders. De två representerade på olika sätt frijazzen i all dess ursprungliga spretighet och hade kanske främst ett sökande, spirituellt drag gemensamt. Det senare låg i 60-talets anda och gick ju igen lite här och var. Men det har också slarvats betänkligt med som referens i beskrivningen av många efterkommande artister.

Under den här konserten med brittiska Ill Considered har jag till exempel svårt att höra vare sig Cherry eller Sanders passera ens på avstånd. Snarare slänger sig saxofonisten Idris Rahman, elbasisten Liran Donin och trummisen Emre Ramazanoglu med musikaliska attribut som med lite välvilja kan spåras till frijazzen, men som sällan levereras med någon kännbar tanke eller emotionell klangbotten. Rahman spräcker tonen ibland. Men med lite reverb påminner han närmast om saxofonisten i skapopbandet Madness – bara utan en motsvarande stilsäkerhet som uppbackning.

Som bäst låter de lite punkiga. Men ett pumpande dansbeat på det och mycket lite blir kvar att jämföra med till exempel viss no wave från det tidiga 80-talets New York. Inte heller svänger det tillräckligt för att bli ett argument i sig. Sväng i olika former kan ju annars räcka hur långt som helst. Liksom för den delen ett punkband som lirar hjärtat ur sig precis på gränsen till sin förmåga. Också där sker musiken i kraft av ett inre behov.

Som någorlunda improvisationsorienterat brittiskt band låter Ill Considered sorgligt omedvetna om sin egen stolta historia, skriven av pionjärer som Evan Parker, John Stevens och Derek Bailey. Kanhända nöjer de sig ändå inte utan söker faktiskt efter form och mening med sin musik. Till deras försvar ska sägas att det tar sig lite mot slutet av kvällen. Det blir mer kärnfullt och låter till och med groovigt på ett rått sätt som de inte fått till tidigare. Men det är ju så dags då. Och det hindrar inte Rahman från att spela hårresande ”Ill considered” på tvärflöjt i extranumret.

