Bröderna Levahn gör metal om hemorten Horndal

Horndal är en av alla dessa platser i Sverige som är till för andra, en rätt sorglig syn för den som till äventyrs råkar välja väg 68 mellan E16 och E18 och sneddar genom Bergslagens tallskogar. Samhället dyker upp och försvinner, men man hinner ändå förstå precis vad som hänt.

På 1600-talet kom holländaren Isaac Kock till byn, köpte fallrättigheterna till sjön Rossens utlopp och fick tillstånd att tillverka järn. Han var så pass framgångsrik att han adlades och bytte namn till Cronström. Bruket gick i arv i familjen in på 1800-talet innan det såldes och växte i takt med industrialismens tekniksprång. Under 1900-talet fick själva samhället sin form. Drygt ett par tusen personer bodde i Horndal som mest, och då fanns förstås allt man kunde önska sig; järnvägsförbindelse, butiker, Folkets hus, skola och nya villaområden som växte fram i skogskanterna.

Det säger nästan sig självt att det där inte kunde överleva i vår tid. I den gryende globaliseringen i slutet av 70-talet kom dråpslagen som ett brev på posten. Först nedläggningen av Assis snickerifabrik, och sedan den stora bomben: järnverkets avveckling.

Som ett minne, eller ett hån, flyttades brukets gamla svänghjul till en liten park längs med vägen, mitt emot Bertas alldeles för färgglada pizzeria.

Brukets gamla svänghjul bredvid pizzerian. Foto: Po TIdholm

Har man vuxit upp på en plats som denna bär man med sig något som förr eller senare måste ut. Det var så metalbandet Horndal kom att växa fram – ur bröderna Henrik och Pontus Levahns vilja att förstå, och berätta, om sin hemort.

Själva bor de förstås i Stockholm sedan många år. En nödvändighet säger de, om man vill jobba med musik.

Den här dagen är de dock tillbaka i byn. Den nya skivan är klar och bandet är på plats i den gamla teaterlokal där de gjorde sina första uppträdanden och deras pappa Lars en gång i tiden spelade djävulen i en teaterpjäs om ortens öde. Konserten ska strömmas via Fagerstapostens webb och sedan läggas ut till försäljning på Bandcamp. Intäkterna går till skidbacken på Fornby klint.

Väg genom kalhygge i Horndal. Foto: Po Tidholm

”Lake drinker” är bandets andra skiva. Den första, ”Remains”, handlade om Horndals mörka historia, märkligt lämpad för gruppen Horndals mörka blandning av sludge, black metal och hardcore. Henrik growlar fram texterna om arbetarnas kolfyllda lungor, kapitalets girighet, arbetslöshetens våndor och samhällets förfall.

– Vi verkar i en genre där man inte skriver texter om blomstrande tider, säger Henrik. Vi kommer aldrig göra en skiva som heter ”Tillväxt Horndal”.

Ändå är det just tillväxt alla går och hoppas på nu. I samband med släppet av ”Remains” kom de första ryktena om Googles etablering i Horndal. Det började med ett brev som regeringen skrev till big tech-företagen, i yran efter Facebooks etablering i Luleå. I Horndal finns det både plats och en stor tillgång till förnybar energi som kan driva de enorma serverhallar som företaget avser bygga.

Lite senare visade det sig att Google, via ett helägt fastighetsbolag, köpt ett stort antal hektar skog strax utanför samhället. Området syns på Google Maps; ett skogsparti är avröjt intill en transformatorstation. Man ser till och med den väg och cykelväg som Avesta kommun redan låtit anlägga mellan 68:an och hygget. Men ännu är inga tillstånd klara och bygdens motorburna ungdom använder vändplanen vid hygget för att göra donuts med sina trimmade Volvo 740 i skydd av mörkret.

Vändplanen i skogen. Foto: Po Tidholm

Bröderna Levahn borde förstås vara glada nu, men Googles intåg är inte oproblematiskt. Dels för att etableringen understryker det där förhållandet mellan Horndal och världen – att platsen liksom är till för andra, som gjord för exploatering, men också för att företaget länge avsåg använda ortens badsjö Rossen som källa för serverhallarnas kylvatten.

Därför heter Horndals nya album ”Lake drinker” och pryds av en dödskalle som bokstavligen dricker upp sjön. På albumets förstå spår, till mättade mollackord, growlar Henrik fram nästa kapitel i byns historia.

”Waited for ages and he came first.

The digital devil shivers of thirst.

We bow our heads.

You want, we’ll make.

First you took our trees.

Now you drink our lake.”

– Som bröder från byn är vi så klart positiva till Horndal och all möjlig utveckling, säger Pontus. Man hoppas ju att det ska gå bra. Men inte som metal-musikanter. Vi pysslar med mörka metaforer, med spökhistorier och sagor. Och Rossen, den älskade sjön, är ju ett bra tema. Det finns en mörk historia där.

Henrik Levahn. Foto: Po Tidholm

– Sen är det ju också så, fortsätter Henrik, att det nog är bra att vara på sin vakt. När Facebook kom till Luleå lovade man hundratals jobb, men det blev ju bara en handfull i slutändan.

Att familjen Levahn hamnade i Horndal från början har med sextiotalets sociala och geografiska rörlighet att göra. Föräldrarna träffades på lärarseminariet och flyttade till Horndal för att jobba. Man gjorde så på den tiden. Sverige var liksom lika bra nästan överallt och paret byggde en ny Essi-villa på mark som kommunen styckat av och fick tre barn. Henrik är född 1970 och Pontus 1981.

– Jag lärde brorsan spela, säger Henrik, men det var han som fick leva drömmen först.

Som sextonåring fick Pontus höra att favoritbandet Starmarkets trummis hoppat av, tog kontakt och fick vara med. Sedan följde flera år av intensivt turnerande, först med Starmarket och senare med bandet Tiger Lou. Henrik Levahn gick den långa vägen, via folkhögskolan i Ingesund och Musikhögskolan i Stockholm där han spelade jazzgitarr och blev utbildad musiklärare.

– Hårdrocken hade vi alltid med oss från Horndal, säger Henrik. I huvudorten Avesta blev man kanske syntare, men i Horndal var det bara metal. ”Heavy Horndal” brukade man säga. Metal är arbetarens genre.

Bröderna Levahn på återbesök i Horndal. Foto: Po Tidholm

Bröderna Levahn blev också, trots att de var akademikerungar, fostrade enligt ortens politiska ideal. Föräldrarna drogs med i vänstervågen, började med politisk arbetarteater och aktioner.

Numera är de pensionärer, men engagerade sådana. Pappa Lars sitter i fullmäktige för Socialdemokraterna och mamma Barbro hjälper nyanlända kvinnor att komma tillrätta i samhället. Men även de har lämnat Horndal och bor numera i Avesta.

– Det tog flera år att få villan såld, berättar Henrik. Ingen ville bo i Horndal efter nedläggningarna.

Bandet Horndal började som en idé men fick snabbt sin form. Avgörande blev att den kända producenten Steve Albini fick en lucka i sin studio i Chicago och erbjöd sig att producera och spela in bandets första ep.

– Vi fick skriva låtar och packa ihop grejerna och åka över så snabbt det gick, säger Henrik. Jag hade ingen riktigt erfarenhet av att sjunga på det sätt jag gör nu och tog ut mig helt vid varje tagning. Jag var stum i ett dygn efteråt och fick gå till en growl-fröken för att lära mig ryta på ett sätt som håller i längden. Ja, det finns faktiskt en sångpedagog som är specialiserad på growl.

– Albini var sträng och uppfordrande, minns Pontus. Men det gjorde också att vi blev disciplinerade. Första albumet spelade vi in i Stockholm sen, men då hade vi en estetik att hålla oss till.

En bakgård i Horndal. Foto: Po Tidholm

Pontus spelar på ett gammalt Ludwig-kit och låtarna har inga solon. Idealet är torrt och inte tyngd av det klangrika överdåd som är alldeles för vanlig i genren.

Men det som på allvar skiljer bandet Horndal från mycket annan metal är de dokumentära inslagen. Viljan att vara specifika, att berätta en historia. Som den om när den dåvarande statsministern Torbjörn Fälldin flydde undan arga Horndalsbor som tagit sig till ett centermöte i Avesta för att protestera mot nedläggningarna, arbetslösheten och regeringens passivitet.

I hundratal stod de utanför samlingslokalen och skrek ”Torbjörn, kom ut!” och det autentiska ljudet från talkörerna hörs nu i låten ”Thor Bear”, där Henrik också kanaliserar de försmådda arbetarnas ilska i omkvädet.

I en nygjord egenproducerad kortdokumentär söker bandet upp en av demonstranterna, Horndalsbon Anders ”Buffalo” Eriksson, som förhördes på plats av Säpo och enligt egen uppgift fick sitt pass indraget i tio år eftersom han betraktades som ett hot mot rikets säkerhet.

I låten ”Horndals blodbad” närmar de sig ortens moderna dynamik, SD-röstarnas benägenhet att skylla nedgång och arbetslöshet på flyktingmottagandet, och i ”Ruhr” lägger de Horndals namn till listan av bolagsstäder och samhällen som vuxit under industrialismen men glömts bort av nutida regeringar och hamnat i skuggan av urbaniseringen.

Henrik och Pontus Levahn. Foto: Po Tidholm

Bröderna Levahn har inte för avsikt att sluta än på länge. Det finns fler berättelser att lyfta fram.

– Reaktionerna har varit fantastiska i byn, säger Henrik. Visst förstärker vi på många sätt de negativa bilder som finns av platsen, men vår känsla är ändå att folk är glada att vi bryr oss. Jag tror att många känner sig bekräftade, även om budskapet är mörkt. Det finns ett gäng gubbar som kallar sig ”Fläskets vänner” – en samling självutnämnda lokalhistoriker – som bland annat hjälpt oss att hitta äldre bilder på byn och människorna från förr.

Recensionerna har också varit positiva. Och sedan en tid har de ett amerikanskt bolag i ryggen som kan hjälpa dem ut i världen. Historierna om Horndal må vara specifika, men de är ju samtidigt allmängiltiga. Lyssnare i andra bortglömda hålor, i Tyskland, USA:s rostbälte eller i Wales kolgruvedistrikt, känner igen sig.

Men flytta tillbaka kommer de nog inte göra. De har jobb, familj och barn i huvudstaden.

– Samtidigt, säger Pontus, har ju Horndals magnetiska kraft ökat nu när vi har det här bandet. Vi har båda stående Hemnetsökningar på hus i trakten.