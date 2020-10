Bröderna Noréns album är slöseri med talang

Pop Gustaf & Viktor Norén ”Hymns to the rising sun” (RMV Grammofon) Visa mer

”Coolheten är väldigt farlig, den sätter sig som en tagg i kroppen på en”, konstaterade Gustaf Norén i en intervju i Aftonbladet i våras. Uttalandet kom från egen erfarenhet. Som frontfigur i ett av Sveriges tuffaste band någonsin, Mando Diao, lade Gustaf Norén många år på att förfina sitt register av rockposer till perfektion.

När jag för några år sedan sprang på honom i hans hemvist, Dalarna, och mer bestämt festivalen i Gagnef, hade han påbörjat sin metamorfos. Mando Diao-eran var förbi och han sökte något annat. I Musse Pigg-öron och frenetisk framtoning höll han ett lika märkligt som underbart performance på scen. Där och då tänkte jag att han var underskattad.

Nya ”Hymns to the rising sun”, som han skrivit och spelat in tillsammans med lillebror Viktor Norén, sångare i bland annat Sugarplum Fairy, är Gustaf Noréns ”happy place”. Förmodligen är det just här man hamnar när man abdikerat från rockstjärnetronen, flyttat hem och blivit fembarnsfarsa. Bångstyrigheten ersätts av nostalgi över barndom och hembygd med fin utsikt. I intervjuer har Viktor berättat om hur han varit drivande i att locka ut brorsan på nya äventyr (Gustaf har de senaste åren försörjt sig som musiklärare). Och om lusten som uppstod när de väl satte sig ner och skrev ihop för första gången.

Med hjälp av barndomskompisen och producenten Björn Olsson, en nyckelspelare i formandet av det svenska soundet, har de gjort en skiva som i grunden låter just så: en del Håkan Hellström, en del Abba-stråkar och en del akustiskt gitarrknäpp. Saknas gör folkmusiken, den som storebror Gustaf själv så framgångsrikt började utforska redan med Fröding-tolkningarna på ”Infruset” och som båda bröder sedan tog vidare under fjolårets turné med Floda spelmän. Nu sjunger man i stället på engelska, vilket är smart men skapar också anonymitet.

Bröderna har inga ambitioner att bli privata eller peta i sånt som skaver på ”Hymns to the rising sun”, som fått sitt namn efter en oljemålning av nationalromantikern Fyodor Bronnikov. I stället besjungs Ted Gärdestadska soluppgångar och regnskurar som får symbolisera olika känslotillstånd. ”It was a dream I know / but it was beautiful / and at the end of a rainfall I know / a new day has come – a new day has come”, sjunger bröderna nyfrälst i ”World gone blind”. Det är naivt och pojkaktigt, på gränsen till banalt. Kärleksförklaringen ”Brother” är så långt ifrån en Gallagher-fejd man kan komma.

Singlarna som släppts, ”Rise again” och ”Walk with you” har föga förvånande spelats flitigt på radio. På den senare har man sneglat åt den driviga countrypop som Avicii en gång lanserade, och som sedan kopierats flitigt i Melodifestivalen. Är det dit de är på väg?

På sätt och vis är den totala omfamningen av ocoolhet ganska befriande i all sin enkelhet. Det är inte jättedåligt, det är bara så harmlöst. Måtte det inte bli slutstationen i denna metamorfos. Det vore slöseri på talang.

Bästa spår: ”Underneath your love”

