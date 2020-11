Bros släpper album efter 30 år

Nu ska Bros släppa ett nytt album, det första på 30 år. I en intervju med BBC säger Luke Goss att han och Matt Goss jobbar för fullt med nya skivan.

– Det definitiva Bros-albumet är på väg. Vi planerar att släppa det nästa år, säger han.

Bros gjorde comeback i form av en rad spelningar 2017. Konserterna föregicks av en dokumentär om bandets uppgång och fall.

Bros var aktiva mellan 1987 och 1992, släppte tre album och hade hits som ”When will I be famous” och ”I owe you nothing”.