Bruce Springsteen får egen dag på hemmaplan

”Han kommer alltid att bli ihågkommen som The Garden States (New Jerseys smeknamn, reds amn) röst, som signalerar att New Jersey-borna är 'born to run', står det i ett Twitter-inlägg från New Jerseys demokratiske guvernöre Phil Murphy.

73-årige Springsteen och hans The E Street Band är just nu ute på en världsturné som tar dem till Sverige för tre spelningar på Ullevi i Göteborg den 24, 26 och 28 juni.

