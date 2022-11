Bruce Springsteen fortsätter att värma massorna

Soul Bruce Springsteen ”Only the strong survive” (Columbia/Sony) Visa mer

Det finns en politisk baktanke här, och inte är den särskilt subtil heller. Bruce Springsteen tog redan i tidiga tjugoårsåldern, när han stod inför det stora genombrottet, på sig att vara sin nations projektionsyta och lägereld; den som skulle ge massorna en gemensam upplevelse att dela. Som en enmanskulturkanon om man så vill. I januari är det femtio år sedan Springsteen debuterade med ”Greetings from Asbury Park NJ”. Sedan dess har hans katalog bara vuxit. Det finns snart sagt en Springsteen-låt för varje tillfälle i livet.

Men det räcker inte.

I mitten av nollnolltalet, när World Trade Center fallit, George W Bush var USA:s president, amerikanska soldater stred i Irak och Afghanistan och befolkningen var splittrad spelade Springsteen in ”Seeger sessions”. I folksångaren och aktivisten Pete Seegers repertoar hittade han en kollektiv historia att samla människor kring, berättelser om hårt arbete och kampen för värdighet och rättvisa.

Soulskivan ”Only the strong survive” tjänar ungefär samma syfte. Det är om möjligt ännu sämre tider i USA nu. Så Springsteen har, som han brukar, kavlat upp skjortärmarna och gått till jobbet.

Precis som ”Seeger sessions” är det här en renodlad coverskiva. De femton låtarna är väl valda dängor ur Motown-, Stax- och Gamble and Huff-katalogerna, men inte de mest kända och slitna. Det är musik som hördes på AM-bandet i familjens bil i sextiotalets New Jersey, låtar han spelade på barerna längs kusten med coverbanden innan han blev soloartist. Men framför allt är det en musik som många amerikaner, oavsett etnisk eller klassmässig bakgrund, har en relation till. Det är det gamla goda Amerikas musik, det som var progressivt, som var på väg mot en tänkt framtid av jämlikhet och broderskap.

Det blev förstås inte så, men optimismen har ett nostalgiskt värde i sig. Det är en genomgående positiv musik, även om låtarna ofta handlar om förlorad kärlek och längtan. Om man ska vara kritisk kan man säga att resultatet nästan är för perfekt, snudd på uniformt. Kompet är snyggt, körerna överväldigande och stråkarrangemangen extremt tjusiga. Men att Bruce Springsteen, å andra sidan, lyckas levandegöra produktionen med en entusiasm som aldrig verkar sina. Han sjunger bitvis fantastiskt. Starkt, rivigt och övertygat.

Nu läggs dessa låtar till Springsteens, vid det här laget, nästan kompletta amerikanska sångbok.

Bästa spår: Frank Wilsons northern soul-hit ”Do I love you (Indeed I do)

