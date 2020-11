Bruce Springsteen satte nytt rekord

Därmed har ”Bossen” klättrat till topp fem med minst en fullängdare varje årtionde sedan 1970-talet och är den förste artist att nå Billboards översta skikt med sina skivor sex årtionden i rad.

Hans nya album är det allra bäst säljande i USA senaste veckan, men när strömmade låtar räknas in går Luke Combs ”What you see is what you get” förbi och kniper förstaplatsen på albumlistan. Noterbart är att nästan var femte sålt fysiskt exemplar – 18 000 av totalt 96 000 – var på vinyl.

Springsteens första besök högt upp på albumlistan var med tredjeplacerade ”Born to run” 1975 och sedan dess har ytterligare 20 av hans skivor nått topp fem. Bara Rolling Stones (31), Beatles (29) och Barbra Streisand (22) har haft fler album så högt upp på listan.

