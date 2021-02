Bruce Springsteen ställer upp i bilreklam

Springsteen, känd för att varken upplåta sig själv eller sin musik till reklam, sitter i sin egen bil, årsmodell 1980, och kör till ett litet obemannat kapell i mitten av ingenstans i Lebanon, Kansas.

Hans repliker handlar om stämningen i USA efter fyra år av ökad polarisering. ”Vi behöver mitten” framhåller Springsteen.

– Vårt ljus har alltid hittat fram genom mörkret. Och det finns hopp på vägen framför oss, säger sångaren med myndig stämma.

Reklamfilmen, som visades under Super Bowl-tävlingen i natt, är nyinspelad och producerad av Ron Aniello. Den avslutas med texten ”to the Reunited States of America”.