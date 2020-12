Bryan Cranston: ”Visst finns det likheter med Walter White”

Det är omöjligt att ha Bryan Cranston på datorskärmen utan att se, ni vet vad och ni vet vem, framför sig. Walter White i ”Breaking Bad”. Enligt många den bästa tv-serien någonsin, där Cranston spelar den anonyme kemiläraren Walter White som efter en cancerdiagnos bestämmer sig för att börja tillverka och deala metamfetamin så familjens ekonomi kan säkras utan honom i livet.

Nu spelar han den rättvisa domaren Michael Desiato i HBO-serien ”Your honor” som utspelar sig i New Orleans. Hans tillvaro vänds helt på ända när sonen Adam råkar köra på en ung motorcyklist – i årets värsta dödsscen – och smiter från platsen i panik. Smitningsolyckan leder till att hans rollfigur, Michael Desiato, gör allt för att rädda sin son undan rättvisan tillika en högst trolig hämnd från mc-killens kriminella far. Återigen, alltså, en laglydig pappa som för familjens bästa ”breaks bad”.

Det är digital pressdejt och framför sig på skärmen har Bryan Cranston suddiga bilder av reportrar från världens alla hörn som alla får ställa frågor genom att räcka upp en digital hand. En situation som för ett år sedan skulle kallas absurd. Men Cranston är balanserat professionell och inte blaserad, hälsar artigt på alla: ”Hello Nickelas, my pleasure. How are you?”, säger han och hanterar kvällens mest självklara fråga med jämnmod.

– Visst finns det likheter mellan Michael Desiato och Walter White. Men jag koncentrerar mig på olikheterna. White var väldigt metodisk i vad han bestämde sig för att göra för att säkra sin familjs framtid. Desiato är mer impulsiv, han tar ett blixtsnabbt beslut, utan någon plan. Han har bara ”rädda min pojke” för ögonen. Och så får han lida av konsekvenserna.

Bryan Cranston och Hunter Doohan som far och son i ”Your honor”. Foto: Skip Bolen

– Det jag attraherades av här var premisserna. Vad skulle du göra för att rädda ditt barn? Som skådespelare måste man leta efter sådant som kan få mig att ta en annan väg än förut. Att förstärka olikheterna till tidigare roller. Jag tror och hoppas att minnena av Walter White suddas ut i någon mån.

Bryan Cranston sitter hemma i en vit soffa. Strax över vänster axel har han en trevlig tavla och i bakgrunden ser det ut att vara en matsal. Ljusa färger, men ingen amerikansk kitsch. Trivsamt. Han har nästan overkligt tjockt, mörkt hår trots att han är 64 år gammal, skjorta, välrakad haka och vita pluppar från det där äppelföretaget i öronen. Också han trivsam.

Detta moraliska dilemma, frågar en kvinna från Förenade Arabemiraten, att instinktivt börja bryta mot lagen. Kan han på något sätt relatera till sin egen person?

– Jo, vi är lika gamla, vi är båda män och vi är båda föräldrar, haha. Och, vi framträder båda på något sätt, han i rättssalen och jag framför en kamera. Men vad skulle du själv göra, frågar jag. Den här killen kommer att döda min son. Du tänker inte på följderna. Men, och intressant med ”Your honor”, när vanliga människor försöker bli någon vi inte är, blir det aldrig bra. Ditt liv kommer falla sönder.

Jag skulle göra vad som helst för att rädda mitt barn. Tack och lov är det här bara drama.

– Så om du frågar mig som förälder, ja, jag skulle göra samma sak. Jag skulle göra vad som helst för att rädda mitt barn. Tack och lov är det här bara drama.

Vi måste spoila en sak till, var beredd på det nu: Den som först grips för smitningsolyckan är en svart kille. Har senaste tidens debatter om amerikansk polis och Black Lives Matter-protester påverkat hur serien visar rättsystemet?

– Absolut, alla som sysslar med det här har påverkats. Jag tror att vi har ändrats eller är på väg att ändras – att fiktionen kan spegla verkligheten. Jag vet att manusförfattaren, Peter Moffat, har varit noga med att autentiskt visa hur rättssystemet ser ut i USA.

– För, låt oss vara ärliga, fängelsesystemet i USA domineras av afroamerikaner, och inte alls i relation till andelen av befolkningen. Även underhållningen bör berätta om detta, om inte det ärliga uppsåtet finns skulle jag inte vilja vara en del av en produktion. Förhoppningsvis tittar socialt medvetna personer, och inser att något måste göras.

Bryan Cranston är omtalat bred i sin repertoar, men kvällens pressträff vittnar, om inte annat, hur lätt en succé kan styra mot en typ. Gör han något för att förhindra det?

– Musikteater! Det skulle jag ha svårt med, men jag kommer försöka. Det finns saker i livet som skrämmer dig och som du inte bör göra, men så finns sådant som skrämmer dig men som du borde göra. Och det gäller inte bara skådespelare. Det är väldigt nyttigt för alla vuxna att få vara nybörjare, att säga: ”Jag kan inte det här, jag förstår inte den här världen, men jag måste försöka.” Bara så öppnar vi upp förståelsen av världen.

I en scen skulle jag krama min son Adam, (Hunter Doohan) och våra visir krockade ... som två tafatta gladiatorer.

När ”Your honor” hade kommit mer än väl halvvägs slog ni vet vad till. Inspelningarna stängdes ned i sju månader. Hur påverkade det Bryans Cranstons sätt att förhålla sig till historien?

– Bland det finaste med att vara skådespelare är att möta teamet, att stötas och blötas med motspelare, regissör, andra. Man har middagar och bjudningar och kommer nära varandra, det är ett väldigt socialt arbete. Men nu har vi repeterat i munskydd och visir! Med avstånd!

– Jag är 64, jag har varit på en massa rockkonserter och min hörsel är inte vad den borde vara. Jag hör inte vad de säger. I en scen skulle jag krama min son Adam, (Hunter Doohan) och våra visir krockade ... som två tafatta gladiatorer. Nu får vi besegra det här så att vi kan kramas på riktigt igen.

Bryan Cranston som Walter White i ”Breaking bad”. Foto: AF archive / Alamy Stock Photo