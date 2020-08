Burna Boy har gjort en feg och själlös skiva

Afrobeats Burna Boy ”Twice as tall” (Atlantic/Warner) Visa mer

29-årige Burna Boy från Nigeria är en av afrobeatsvågens största stjärnor, efter att haft med en sololåt på Beyoncé-curerade soundtrackskivan ”The lion king: the gift” och slagit igenom på bred front med fjolårets succéalbum ”African giant”. Nu är det uppenbarligen dags för honom att bli ännu mer mainstream, så på detta femte soloalbum har han anlitat Sean ”Diddy” Combs som exekutiv producent, med sorgligt resultat. Med ”hjälp” från amerikanska producenter som Diddy själv och andra föredettingar som Timbaland och Mario Winans blir den heta afrobeatsgrytan en mesig utspädd soppa. Bland gästerna finns den hemske Coldplay-sångaren Chris Martin, Youssou N’Dour och hiphop-pensionärerna Naughty By Nature. Burna Boy är en lysande artist, men ”Twice as tall” är en påfallande feg och själlös skiva.

Bästa spår: ”Bank on it”

