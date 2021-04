Cancelkulturen tvingar kändisarna ut ur offentligheten

Den 20 januari blev en 22-årig poet på ett enda ögonblick världsberömd. Det må ha varit president Joe Bidens installationsceremoni, men Amanda Gorman var namnet på allas läppar nästa dag, och hennes dikt ”The hill we climb” i mångas hjärtan.

Sällan, troligtvis aldrig, har en poet fått ett sådant omedelbart brett genomslag enbart för sin diktnings skull. Men Gormans tid i rampljuset var långt ifrån över. Snart skulle internationella medier skriva om henne igen. Men den här gången av en helt annan anledning.

På sistone har Gorman kommit att förknippas med det laddade begreppet cancel culture. Detta sedan två av hennes översättare i Europa – den nederländska Marieke Lucas Rijneveld och den katalanske Víctor Obiols – bytts ut eftersom de, till skillnad från Gorman, inte var svarta, och därför inte ansågs lämpliga att tolka dikterna.

Det var beslut som togs trots att det var Gorman själv som godkänt Rijneveld, den yngsta författaren att någonsin vinna International booker prize. Och trots att Obiols översättning redan var färdig.

Trycket från kritiska röster blev förlagen övermäktigt. Och därefter kom Gorman att förknippas med något helt annat än sin konst. I en krönika i Svenska Dagbladet den 13 april med rubriken ”Debatten om Amanda Gorman gör mig rädd” skriver Kristoffer Leandoer, själv översättare, att ”saker och ting sätts på sin yttersta spets”.

För frågan alla ställer sig nu är: Hur långt kan utvecklingen gå? Står vi inför en framtid där rädslan för avstängning kväver varje konstnärligt uttryck och offentligt uttalande? Eller kommer cancelkulturen till slut att självdö av syrebrist? Eller finns en tredje väg?

Ibland kallas det utfrysningskultur, ibland för kränkthetskultur eller utraderingskultur, men det var cancelkultur som tog platsen i Språkrådets nyordslista för 2020.

Definitionen lyder: ”Aktivism som syftar till att personer med kontroversiella åsikter ska berövas sina plattformar för att föra ut dessa åsikter”. Men det har även kommit att handla om dem som anklagas för brottsliga handlingar eller omoraliskt beteende.

På sistone har det förekommit flera uppmärksammade exempel: debattören Alexander Bard, ledarskribenten Mats Skogkär, journalisten Fredrik Virtanen, artisten Mr Cool, komikern Soran Ismail.

Kritikerna menar att cancelkulturen innebär en politiskt korrekt mobb som kränker yttrandefriheten och kräver att personer med fel åsikter eller erfarenheter ska tystas eller förlora sin inkomst.

Andra hävdar att det rör sig om helt vanlig marknadsekonomi där kändisskap är en handelsvara: konsumenter väljer själva vem de höjer upp och vem de bojkottar. Och sociala medier har gett dem arenan för att samlas, agera och ställa krav.

– Marginaliserade grupper kan nu göra sina röster hörda och ställa krav på ett sätt som inte tidigare var möjligt, säger Amanda Ålenius, grundare av Annonsrådet, som jobbar för att motverka sexistisk reklam.

Amanda Ålenius Foto: Rickard Larsson

Programledaren och journalisten Amie Bramme Sey menar att många ser ett uppenbart värde i att personer som har eller ger uttryck för tvivelaktiga åsikter kan ifrågasättas.

– Som konsument och följare vill man ha möjlighet att ta ifrån någon det, eller åtminstone påverka det, säger Amie Bramme Sey.

Amie Bramme Sey Foto: Elin Åberg

– Samtidigt handlar cancelkulturen, som den ser ut nu, om en strängare form av bestraffning än att enbart beröva någon dess plattform. Målet blir i stället att skada någon ekonomiskt. Jag ser det som mer problematiskt. Alla äger ju rätten att försörja sig, oavsett om de beter sig som svin.

Lika olika som cancelkulturens mekanismer definieras, lika skiftande tillämpas begreppet: det kallades cancelkultur när Alexander Bard sparkades från TV4-programmet ”Talang” efter att ha uttalat sig nedsättande om Black lives matter-rörelsen, eller när Paolo Robertos matvaruprodukter slutade säljas i butik efter att han gripits för sexköp. Men ”cancel”-begreppet användes även när svenska nätbutiken Nakd kritiserades för sin arbetskultur, eller när artisten Lana Del Rey anklagades för rasism för att ha ifrågasatt skillnaden mellan hur hon och artister som Beyoncé, Nicki Minaj och Cardi B tagits emot.



– Det kan vara alltifrån ett harmlöst snedsteg i en Instagram Live-sändning till faktiskt grova anklagelser om illa behandling eller rasistiska och sexistiska utspel. Spektrumet för vad som anses allvarligt nog att ”cancelleras” kan vara för brett och godtyckligt, säger programledaren och journalisten Parisa Amiri.

Parisa Amiri Foto: Thomas Karlsson

Om den sociala straffmetoden för allvarliga anklagelser även används för klumpiga och ogenomtänkta, men i grunden välmenta, uttalanden bidrar det till ett oförlåtande samtalsklimat, menar hon.

– Det är som att utrymmet till att kunna förbättras efter kritik, att åtminstone få försöka återfå folks förtroende, har minskat.

Ofta brukar universitetsvärlden pekas ut som en särskilt produktiv plantskola för cancelkulturens idéer. Vid årsskiftet publicerade exempelvis tidningen Forbes en artikel med rubriken ”2020 var året då universiteten helt underkastade sig cancelkulturen”. Så hur ser kopplingen ut?

Rasmus Landström, författare till boken ”Arbetarlitteraturens återkomst”, pekar på hur tankegodset på universiteten har satt avtryck i den intellektuella debatten: han menar att eftersom studenterna bara får lära sig kritiken, men inte grundanalysen, skapas en morbid radikalism.

– Ett exotiserande konstverk blir symbolen för utsugningen av utvecklingsländerna i stället för Internationella valutafondens åtstramningspolitik. En föreläsare som använder det ”rasistiska” ordet ”klaner” blir den stora skurken i stället för den ekonomiska politik som skapat segregationen.

Symboler i stället för sakfrågor. Och individer i stället för system. För även det personfixerade samtalsklimatet spelar in, säger han.

– För någon ett klumpigt resonemang i en krönika rasar man mot personen i stället för att bemöta argumenten. Jag tror att det är denna giftiga blandning av idealism och individualism som skapat cancelkulturen.

Många har satt likhetstecken mellan vår tids krav på politisk renlevnad och den hårda linjen för rättroende som gällde i Sverige på 1970-talet. I en artikel i Aftonbladet skriver Åsa Linderborg till exempel att samtidens politiska korrekthet ”börjar slå över i ett slags polisiärt medvetande”, som hon jämför med klimatet ”inom vissa vänsterkretsar på 70-talet; en dogmatism som resulterade i utrensningar”.

Historikern och författaren Lars Trägårdh, som flyttade till USA 1970, kan känna igen ekon från den tidens tongångar.

Foto: Jennie Rehbinder

– Jag flydde själv Sverige av detta skäl. Hotades med arkebusering efter Revolutionen. Rättshaveristerna har en lång historia. Den självgoda vänstern med bas på kultursidorna är ju inte präglad av återhållsamhet eller balans, och detsamma gäller textkrigarna till höger.

För även om cancelkulturen oftast beskrivs som del av en ”woke” vänsterideologi, förekommer den på båda sidorna om den politiska mitten. Det säger något att den stora konservativa kongressen CPAC i år hade ”America uncanceled” som slogan, samtidigt som Donald Trump kräver att man ska bojkotta Coca-Cola av politiska skäl.

Som svenska exempel nämner Rasmus Landström hur en moderatpolitiker kallade det ”ett hot mot demokratin” när poeten Athena Farrohkzad spelade punkklassikern ”Beväpna er” i sitt Sommarprogram i P1.

Rasmus Landström Foto: Johanna Skarland

– Eller det ramaskri som uppstod när historieprofessorn Kjell Östberg, som då var medlem i Socialistiska Partiet, kommenterade inrikespolitik i Ekots Lördagsintervju. Det finns ett hyckleri inom högern kring dessa frågor; man ser inte bjälken i det egna ögat.

Att cancelkulturen växer sig så stark i just USA just nu kan förklaras med det kulturkrig som råder mellan höger och vänster, och som trappades upp när Trump var president. I en text i The New Yorker förklarades det nyligen att fler demokratiska politiker och politiska aktivister engagerade sig i frågor om rasism med en president som man öppet beskrivit som högerextrem.

I boken ”Strangers in their own land”, skriven av sociologiprofessorn Arlie Hochschild på Berkeleyuniversitet, sägs att den mest flagranta identitetspolitiken i USA på senare år bedrivits av Donald Trump.

Rasmus Landström ser likheter med politiken i Sverige.

– Samma sak skulle kunna sägas om Sverigedemokraterna, som när de rasar över att den svenska folksjälen är hotad då en skola planerar att införa en köttfri måndag – vad är det om inte att reducera en politisk fråga till identitetspolitik?

Debatten om cancelkulturen har en föregångare i hur det pratades om den så kallade åsiktskorridoren i Sverige för några år sedan – uppfattningen att bara ”rätt” åsikter tillåts utrymme, och att den som avviker stängs ute. Då sades det vara ett utslag av den svenska konsensuskulturen, där alla måste vara överens och tycka likadant.

Enligt en sådan beviskedja borde svensk mark vara särskilt gynnsam grogrund för cancelkultur.

Men Lars Trägårdh, som tillsammans med Henrik Berggren skrivit boken ”Är svensken människa?”, menar att ”konsensus” är en myt i Sverige, på samma sätt som tänket om ”landet lagom”.

– Att vi har det land vi har beror snarare på att folk vågat ta kampen att förbättra samhället – det vill säga vågat ta konflikter. Att vi sedan har skapat institutioner för att lösa konflikter på ett civiliserat sätt innebär inte att vi har en konsensuskultur.

Den avgörande skillnaden mellan svensk och amerikansk kultur i den här frågan är att man i Sverige inte har samma gruppanspråk som i USA; att det här ligger närmare till hands att se alla medborgare som individer, som därmed har samma grundläggande intressen, säger han.

– Men visst har vi en vänster som flörtar med amerikanska ”community”- och offerskapsidéer, och tillika en höger som dras till en mer etnisk nationalism med sina egna tendenser till rasifiering i form av en retorik som talar mindre till det universella medborgarskapet och mer till en mer etnisk föreställning om en svenskhet under hot.

Trots att cancelkulturen av somliga beskrivs som en hänsynslös folkdomstol med hårda straffskalor för den som avviker, så menar andra att knappt någon som utsätts för cancelkultur blir avstängd på riktigt.

Ett exempel är hur artisten Yasin Mahamoud, trots brottsmisstankar och krav från riksdagspolitiker på att han ska stängas av från Spotifys spellistor, både prisats av P3 Guld och nominerats till Grammis.

Ett annat fall är när tidigare justitiekanslern Göran Lambertz anklagades för våldtäkt, men i en direktsänd presskonferens oemotsagd framförde sin version av händelsen och kallade målsäganden för ”lögnerska”. DN:s krönikör Elsa Kugelberg skrev att det snarare var kvinnan som anmält honom som hotades och försköts: ”Kvinnan har tvingats flytta till skyddat boende. Man skulle kunna kalla detta för cancelkultur.”

Liknande tongångar har hörts i det besläktade fallet med komikern Soran Ismail som – trots att han påståtts vara cancelled – fick en timslång SVT-dokumentär och ett uppslag i Svenska Dagbladet till sitt förfogande för att komma till tals.

Att man blir cancelled innebär inte att man förbjuds verka, utan att man hänvisas till de grupper där beteendet man kritiserats för anses vara oproblematiskt. Det säger Amanda Ålenius.

– Oftast går det att leva och försörja sig i dessa grupper också. Flera av dem som kritiserats fortsätter predika för dem som vill lyssna och är villiga att betala för det. De får bara inte göra det på bästa sändningstid längre.

Ett annat exempel på att cancelkulturen inte är allsmäktig är J K Rowling, författaren till ”Harry Potter”-böckerna. Hon fick kritik för att vara transfobisk och ansåg sig ha blivit måltavla för cancelkultur. Hon var en av medförfattarna till ett öppet brev publicerat den 7 juni 2020 i amerikanska magasinet Harper’s med rubriken ”A letter on justice and open debate”, som menade att cancelkulturen är ett hot mot det öppna samhället. Men den enda konkreta rubbningen som skedde av hennes maktposition var att några Harry Potter-fansajter tog bort hennes namn från sina hemsidor.

Eftersom cancelkulturen associeras med så starka känslor och uttryck riskerar den att stå i vägen för all debatt och skymma de verkliga sakfrågorna som diskuteras. Det säger Amie Bramme Sey.

– Det kan vara skadligt för en rörelse om det uppfattas som att det huvudsakliga målet är att cancela någon, när man i stället vill aktualisera en fråga som är viktig att diskutera, säger hon.

– Det finns ett värde i att diskutera om Rowling är transfob, att använda en så känd person för att lyfta och diskutera samhällsproblem. Men att vilja cancela Rowling blir både fel och är omöjligt – Harry Potter är för stort. Samtidigt blir det då också lätt att avfärda debatten om transfrågor, eftersom cancel culture inte är ett respekterat tillvägagångssätt.

Eftersom cancelkulturen är ett begrepp med så negativ laddning kan det också användas som försvarsmetod: Den som kritiseras för ett uttalande eller en handling kan hävda sig vara ett offer för orättvis och ömfotad cancelkultur.

Det menar Parisa Amiri.

– Det har utvecklats till ett skällsord, en nedsättande term vars styrka ligger i att det är så universellt användbart för att underminera eller förminska kritik, säger hon.

– Som om samtliga höjda röster bara skulle ha lockats av spänningen i en gemensam agenda att knuffa en person ut ur offentligheten eller från en position, snarare än att en legitim anledning skulle ligga till grund för kritiken.

Nyligen meddelade förvaltarna av barnboksförfattaren Dr Seuss litterära arv att man väljer att inte trycka nya upplagor av sex böcker, de flesta utgivna i början av författarens karriär. Anledningen var att verken innehöll bilder som kunde uppfattas som stötande eller rasistiska.

Tobias Nielsén är förlagschef på Volante, som ger ut Seuss böcker på svenska. Även om det aldrig varit planerat att ge ut de omtalade titlarna i Sverige så har man fört samtal om författarskapet på förlaget, säger han.

Tobias Nielsén Foto: Peter Jönsson

– Vi drog tidigt paralleller till Astrid Lindgren, som mot slutet av sitt liv sa att om hon skrivit böckerna om Pippi Långstrump i dag hade hon aldrig kallat hennes pappa för ”n****kung”. Och det finns nog ingen som kommer på tanken att Astrid inte ville det bästa för världen och människan.

Kort sagt kan cancelkulturen starta en diskussion där man sätter ljuset på ett konstnärskaps och en persons utveckling, liksom samhället och kulturen som denna verkade inom, menar Nielsén.

Dr Seuss, till exempel, var under andra världskriget anställd som politisk tecknare och därmed färgad av den tidens propaganda. Men efter en resa till Japan, där han fick se förödelsen efter atombomberna, skrev han ”Horton hör en vemling” som en förlåtbok för de politiska karikatyrer han tecknat av japaner.

Nielsén menar att man därför måste fundera på personernas intentioner: om en författares avsikt varit att roa och folkbilda barn vore det antiintellektuellt att hålla fast vid om de tidigare i sitt liv gjort något som kunnat tolkas som stötande.

– Det vore att säga att människor inte kan eller får utvecklas, att vi ska vara fast i det som en gång gällde, och att det som råder i tidsandan nu alltid är rätt. Det är det rent av farligt att hävda.

När det meddelades att Dr Seuss-böckerna inte skulle nytryckas uppstod en tydlig motrörelse: plötsligt dominerade barnboksförfattaren bästsäljarlistorna. På Amazons topp 10-lista var nio böcker skrivna av Seuss, och av de 50 mest sålda var 30 av Seuss.

Den högerkonservative senatorn Ted Cruz lade upp en skärmdump av topplistan på Twitter och skrev: ”Vem kunde ana att Joe Biden var en så bra bokförsäljare?” Tolkat: om vänstern låg bakom ett censurkrav så skulle det frihetsälskande folket se till att författarskapet belönades i stället för att strykas. (Det visade sig senare att företaget på eget bevåg valt att inte återutge böckerna.)

Men det förekommer även kontringar mot högersidans bojkottkampanjer: Nyligen dömdes rapstjärnan Lil Nas X ut av konservativa kristna för musikvideon till sin låt ”Montero (Call me by your name)”, där han förför djävulen i ett intimt dansnummer. Men trots – eller tack vare – det kristna kulturkriget mot låten blev den en solklar listetta, med 125 miljoner visningar på Youtube.

Har vi alltså tagit steget in i en cancel-cancel-kultur, med ideellt motiverade stödaktioner för det som svartlistas? Rasmus Landström tror att en sådan kultur kan växa fram naturligt. Till skillnad från stora folkliga rörelser som metoo eller Black lives matter är de som understödjer cancelkulturen en väldigt högröstad, men mycket liten minoritet, säger han.

Återigen kommer liknelsen med 1970-talets samhällsdebatt:

– Maoisterna påverkade verkligen det politiska klimatet under 70-talet. Men när KPML gick till val fick de ju bara några tusen röster som mest. Efter hand växte en spontan motreaktion fram mot dessa extremister som stod och mässade med Maos lilla röda under politiska möten, säger Rasmus Landström.

Han spår att något liknande kan hända med cancelkulturen.

– Nu när Trump inte längre är president förutspår jag att intresset för politik kommer att minska drastiskt: De senaste årens intresse har byggt på att det finns en tydlig skurk. Jag tror att det är detta upphettade politiska klimat som bidragit till att cancelkulturen fått så mycket uppmärksamhet. Det kommer helt enkelt inte att vara lika kul när intresset för politiken svalnar.

Även Lars Trägårdh tror att presidentskiftet i USA kommer att påverka. För även om Joe Bidens installationsceremoni via Amanda Gorman ledde till ännu en debatt om cancelkultur, så tror Trägårdh att den nye presidenten även kan innebära slutet för den.

– Kanske ser vi vändpunkten nu med Biden. Hans vägran att dras in i kulturkriget, att i stället vända sig till en klassisk ekonomisk politik med ekonomi och medborgaruniversalism i centrum, kan ta syret ur debatten. Många är oerhört trötta på denna ofruktbara politik som inte adresserar verkliga problem utan snarare förs på symbolnivå.

Amanda Ålenius tror inte att cancelkulturen kommer att försvinna, men att den kommer förändras och stöpa om debattklimatet i samhället; att offentliga personer blir mer eftertänksamma innan de uttalar sig, och att allmänheten får en större insikt om sitt eget inflytande och vad det innebär. Att man funderar en extra gång innan man ”hoppar på tåget”, som hon säger.

– Det är relativt nytt för den breda allmänheten att ha den här typen av makt, så jag tänker mig att rörelsen, om man nu kan kalla den för det, kommer att bli mer raffinerad på båda fronter. På ena sidan kommer man att utveckla en förståelse för hur man undviker att bli avstängd. På andra sidan kommer man arbeta fram förfinade sätt att stänga av.

Foto: Alamy/TT