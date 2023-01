Candice Carty-Williams: Jag är en person som känner väldigt mycket

Candice Carty-Willams är alltid noga med att påpeka att hon inte skriver om sig själv.

Hon brukar ta Ian McEwan som exempel. Hon tror inte att han får frågan om han lider av för tidig utlösning med anledning av händelseförloppet i romanen ”På Chesil Beach” från 2007. Varför skulle inte kvinnliga författare ha tillräckligt mycket fantasi för att skapa fiktiva gestalter?

Carty-Williams gjorde inga högläsningar av sin debutroman ”Queenie”, (2020, Albert Bonniers förlag), i ett försök att separera sig själv från romanjaget. Det gick så där. Hon har fortsatt fått väja för frågan om Candice och Queenie är samma person.

Hon är inte heller Dimple, den känsligaste i syskonskaran och huvudperson i hennes nya roman ”Sällskapsmänniskor”.

Syskonen har inte känt till varandra, men delar en frånvarande pappa och snart även ett stort problem som kan komma att påverka deras liv. Liksom ”Queenie” belyser ”Sällskapsmänniskor” moderna relationer med insikt och humor.

Nya romanen ”Sällskapsmänniskor” kommer nu på svenska.

På dagen för vår inplanerade intervju vaknar Candice Carty-Williams bredvid sin systers ettåring med känslan av att hon kanske har missat något.

Men intervjuer går att flytta fram. När hon till slut dyker upp på skärmen från ett litet men välstädat kök i södra London, och har förklarat försovningen, är hon redo att prata om sig själv, författarskapet och sin nya tv-karriär.

– Min mamma säger att man inte kan vara något annat än den man är. Det låter självklart, men det gör det inte desto mindre sant. Däremot så aktar jag mig för att skriva om mina egna känslor. Jag skriver inte heller dagbok, jag skriver så fort att det skulle ge mig ont i armarna, säger hon.

”Queenie” blev en litterär sensation, fick utmärkelsen Årets bok på British Book Awards 2020 och gjorde henne både känd och eftertraktad. Carty-Williams, som då jobbade på bokförlag och visste värdet av en slagfärdig hisspitch, beskrev romanen som ”en svart Bridget Jones” – kanske något missvisande.

Den sålde snabbt i en halv miljon exemplar, var tidig med att beröra Black Lives Matter och hyllades för hur den belyste rasism och psykisk hälsa. ”Queenie” är tillägnad Candice Carty-Williams bästa vän som dog i cancer, en förlust som ledde till ett sammanbrott och ett par förlorade år för Carty-Williams.

– Jag går fortfarande i terapi varje vecka. Ju äldre jag blir desto mer förstår jag att jag helt enkelt är en person som känner väldigt mycket. Jag har bara alla de här… känslorna. Jag vill absolut inte att de ska försvinna, men det är bra att veta hur jag ska navigera i dem, säger hon.

Candice Carty-Williams fick ett stort genomslag med debutromanen ”Queenie”. Foto: Andrew Eaton/Alamy

Under tiden hon jobbade på förlag kände sig Candice Carty-Williams underrepresenterad, inte bara på arbetsplatsen, utan också i böckerna som gavs ut. 2016 tog hon initiativet till ett projekt med tidningen The Guardian – The Guardian 4th Estate BAME (Black, Asian and minority ethnic) Short Story Prize. I dag har hon ännu större möjlighet att påverka att flera röster hörs.

– Det är fantastiskt att bli sedd och erkänd för mitt skrivande, men det är också viktigt att påminna om att alla våra berättelser finns, spelar roll och är viktiga, säger hon.

Berättelsen om Queenie, hennes kärleksliv och resa för att förstå sig själv ska snart bli tv-serie. Candice Carty-Williams tror kanske att hennes familj då kommer att ta del av något som hon har skrivit – hittills har de inte läst hennes romaner.

– Nej, de är inte särskilt intresserade av dem. De ser mitt skrivande som mitt jobb, bara, och det är lugnt. Jag skriver för mig själv och för mina läsare. På ett sätt är det ganska befriande. Men det tog emot att läsa ”Queenie” igen. Tv-serien är ett sätt att kunna ändra på det som jag vill ändra på i boken, nu när jag är äldre och smartare...

Halvsyskonen i nya romanen ”Sällskapsmänniskor” har inget annat val än att snabbt bli bekanta med varandra. Berättelsen kickstartar med att deras pappa Cyril Pennington, jamaicansk patriark, charmig busschaufför och självutnämnd ”sällskapsmänniska”, kör sin guldjeep runt London och plockar upp sina barn. Snart blir bilen full och känslorna svämmar över.

De skiljs åt med löftet att höras igen om skiten verkligen träffar fläkten. När Dimple flera år senare befinner sig i knipa finns det bara ett nummer hon kan ringa.

– Jag tycker så synd om Dimple, hon är så otroligt ensam, säger Candice Carty-Williams.

– Så mycket i mitt liv kretsar kring mina vänner. Tanken på att Dimple inte har några är hemsk, men det förklarar också varför hon agerar som hon gör. Hon söker sig utåt för att försöka bli en influerare och hon har ingen som kan ifrågasätta hennes beslut.

Candice Carty-Williams Född: 1989. Bor: Södra London. Aktuell med: Romanen ”Sällskapsmänniskor” (i översättning av Klara Lindell, Albert Bonniers förlag). Hennes tv-serie ”Champion” görs för BBC men kommer att visas på Netflix i början av 2023. Visa mer

Carty-Williams känner sig frustrerad över att kvinnliga romankaraktärer förväntas ha behagfulla egenskaper, hon håller sig borta från att läsa recensioner, men råkade snubbla över en läsarkommentar som menade att det var svårt att bry sig om kvinnorna i ”Queenie” för att de inte var tillräckligt sympatiska.

– Det störde mig enormt mycket. Är det inte helt bisarrt? Jag menar, varför måste man tycka om personerna i en berättelse för att läsa den? Män kan vara hemska, charmiga och intressanta samtidigt. Om alla bara var trevliga hela tiden, vad skulle det då finnas att reda ut och försöka förstå sig på? Romangestalter måste vara flerdimensionella och tillåtas ha skavanker.

Även om Candice Carty-Williams fortfarande inte känner sig bekväm med publika framträdanden kommer hon inte att vägra läsa ur ”Sällskapsmänniskor” under boklanseringen den här gången. Men helst skulle hon vilja hoppa över att berätta om sig själv på scenen och bara svara på frågor från publiken.

– När jag arbetade på förlag fick jag ju en viss insikt i hur det är att vara författare, jag jobbade med Hilary Mantel och Nigel Slaters böcker, till exempel. Men jag kunde ändå inte förstå hur mycket mer det handlar om än bara själva skrivandet. Jag trodde att man skrev sina romaner och sen var det mer eller mindre färdigt. Det jag längtar efter mest av allt just nu är att få ett år för att bara skriva.

Förutom att ”Queenie” blir tv, har Candice Carty-Williams även skrivit manus till en Netflix-serie med premiär i början av 2023. Musikserien ”Champion” berättar historien om vad som händer i en talangfull familj när framgången väl slår till.

Jag har haft deadline på deadline sedan jag var 25. Jag är förstås tacksam för allting, men när man är en kreativ person är det svårt att skilja på jaget och jobbet

– Vi spelade in de sista avsnitten på Jamaica, det var helt fantastiskt att komma dit och jobba. Hela grejen med att skriva och arbeta med tv-produktioner har varit en lärorik upplevelse för mig, att som författare plötsligt behöva samarbeta med andra människor. Jag har lärt mig massor, säger hon och kväver en gäspning.

Tröttheten från barnpassningen börjar ta ut sin rätt. Candice Carty-Williams skriver dessutom bäst på nätterna och säger att det var länge sedan hon hade en ledig kväll eller kunde ta helg. Förutom att skriva romaner och manus, engagerar hon sig i skrivartävlingar och bidrar till antologier.

– Jag kan glädjas åt att det går så bra, men ibland undrar jag när det ska sluta. Jag har haft deadline på deadline sedan jag var 25. Jag är förstås tacksam för allting, men när man är en kreativ person är det svårt att skilja på jaget och jobbet. Just nu handlar allt om att klara av allt arbete som efterfrågas.

