Carina Rydberg: ”Vi är egentligen vitt slödder, hela gänget”

På försättsbladet finns ett Bob Dylan-citat: ”It’s not dark yet but it’s gettin’ there.”

– Varje bok har sin egen ton, sitt eget sound för att nu prata svengelska. Och ”not dark yet…”, det är samma sound som boken har. Det passar, säger Carina Rydberg.

Delar du pessimismen i den där formuleringen, att vi befinner oss i skymningen, på väg in i mörkret?

– Den här boken är ingen skrattfest. Jag vet inte om jag är speciellt pessimistisk. Jag är på ganska gott humör. Men det är inte en optimistisk bok.

Sannerligen inte. Den slutar med att Carina Rydberg jämför sig själv med en eremitkräfta: ”Den är en asätare men det är vi alla.”

”Vitt slödder” är Rydbergs första bok på länge. Den förra, romanen ”Den som vässar vargars tänder” kom 2006, för 16 år sedan. I medierna kommer det förmodligen att heta att hon gör comeback, beskrivas som en återkomst. Själv säger hon att det är ”omständigheterna” som gjort att det inte kommit några böcker under de år som gått.

”Vitt slödder” är Carina Rydbergs första bok på 16 år.

Inga problem med skrivandet i sig?

– Nej, det är omständigheterna.

Mer konkret handlar det, säger hon, om texter förlorade i datorhaverier. Men också om smärtsamma händelser i den egna familjen. Sjukdom, ett självmord, komplicerade relationer till närstående som hon inför vårt möte klargjort att hon inte vill svara på frågor om.

Dessa händelser utgör en klangbotten i boken, förstärker det mörka ”soundet”. De är också orsaken till att Carina Rydberg vill göra så få intervjuer som möjligt om och kring ”Vitt slödder”.

– Den är lite för personlig, lite för sorglig för att jag ska vilja prata om den jättemycket med glassiga magasin och så vidare.

Men boken finns ju där. Den nakna texten: ”De människor som älskar oss mest hatar oss också. När allt kommer omkring. Allt annat är bara pissljummen likgiltighet och själens död.”

Vi ses en sen lördagseftermiddag i början av augusti. Carina Rydberg hälsar på vänner i Malmö. Hon lånar en liten gästlägenhet i ett av Ribersborgshusen, de stora folkhemspalats som bildar häck längs Öresund. De är inskrivna i arkitekturhistorien som exempel på ädelmodernism. Släktskapet med de storskaliga skivhus vi i dag förknippar med ”förorter” och ”miljonprogram” går ändå inte att förneka. Men här tornar husen upp sig som entrévakter till den borgerliga innerstaden. Inte som sinnebilder för ”utanförskap”.

I sitt författarskap har Carina Rydberg lyft fram vår drift att skapa och underhålla system för över- och underordning. Också i ”Vitt slödder” synliggör hon dessa system, inte minst rasismen.

– Jag tänker mig den som en antirasistisk bok. Det är det sammanhållande temat, förklarar hon.

”Jag sitter inte och snyftar över mina egna texter eller blir gripen av dem”, säger Carina Rydberg. Foto: Alexander Mahmoud

”Vitt slödder” är till formatet blygsam, bara drygt 140 sidor. Men texten rör sig över långa tidsspann, från 1960-tal till i dag, och stora avstånd, från den nybyggda Stockholmsförorten till den kaliforniska villan med swimmingpool. Ingenstans står eller sägs det att det är en ”roman”. Självbiografi, med tonvikt på barndom och tonårstid skulle kunna vara en genrebeskrivning. En till memoarer förklädd essä med udden mot samtiden, skulle kunna vara en annan.

Carina Rydberg växte upp i en av de förorter söder om Stockholm som på 1960-talet byggdes för att svälja strömmen av blivande storstadsbor från småstäder och landsbygd. I ”Vitt slödder” gestaltas förortsmiljön som en arena för olika former av sortering och maktutövning, ett kastsystem i betong och tegel. Höghus och lägenhetslängor för de lägre kasterna. Villor nere vid vattnet för de högre.

Kastskillnader kunde etableras också på andra sätt. Med våld och hån på skolgården, till exempel. Carina Rydberg berättar också om det, om sina egna erfarenheter som objekt för mobbarnas maktutövning.

Du säger att det finns saker i den här boken du inte gärna pratar om i intervjuer eftersom de är så personliga och smärtsamma. Var det inte svårt att skriva om dem?

– Nej. Det kändes faktiskt som att skriva vilken annan bok som helst. Jag sitter inte och snyftar över mina egna texter eller blir gripen av dem. Jag hinner inte med sånt. Jag har fullt upp med meningsbyggnaden.

”Jag trodde att den typen av rasism var något man bara läste om i ’Onkel Toms stuga’. Men den var där, och den var levande”

Som så många andra områden som kom till som en del av miljonprogrammet domineras den förort Carina Rydberg växte upp i numera av invånare med, som det brukar heta, ”utländsk bakgrund”. Så var det inte när hon bodde där, men arbetskraftsinvandringen hade pågått en längre tid. Det fanns killar med italiensk och grekisk bakgrund. Carina och hennes tjejkompisar kunde reta sig på dem, irriteras över att några av dem ”kladdade”.

– Och så drog man alla över en kam. Det fanns fördomar.

Rydberg är skicklig på att utnyttja spegeleffekter. I sin mest kända bok, ”Den högsta kasten”, rör hon sig mellan det uttalade och konkreta kastväsendets hemland Indien och krogen PA & Co, där bara den som var ”högkastig” i 1990-talets trendkänsliga Stockholm kunde räkna med att få boka bord. Och i ”Vitt slödder” parallelliserar hon berättelserna från den egna förorten med minnen från de utbytesmånader hon som tonåring tillbringade i USA. Hon bodde hos trevliga medelklassfamiljer som hon tyckte om. Men det var också människor för vilka rasismen var en ryggmärgsreflex, människor som ”hatade alla utom sig själva”.

– Jag var 15 år, skulle fylla 16, första gången jag var i USA och jag var så naiv. Jag trodde att den typen av rasism var något man bara läste om i ”Onkel Toms stuga”. Men den var där, och den var levande. Det var lite chockartat, säger hon.

Den upplevelsen påverkade henne på ett bestående sätt.

– Jag blev tvungen att ta itu med min egen rasism, den som riktade sig mot grabbarna som tafsade. Jag hade generaliserat alltför mycket kring dem. Nu var det dags att lägga av med det.

Scenerna från 1970-talets USA blir till en spegel där 2020-talets Sverige kan urskilja sina egna mindre smickrande drag.

Carina Rydberg på Rådhusbaren i Stockholm. Foto: Alexander Mahmoud

Du har tidigare sagt att Sverige länge varit ett rasistiskt land. Det som hänt nu är att något som tidigare legat latent har blivit synligt?

– Exakt. Delar av Sverige visar sitt rätta ansikte. Vi tror oss kanske vara lite bättre än vi är. Men om ett parti som Sverigedemokraterna kan få 20 procent… ja, det är rätt mycket folk.

Det är rasismen som, förstår man, utgör kännetecknet på ”vitt slödder”. Och rasistiska reflexer och attityder finns hos betydligt fler än 20 procent av befolkningen, slår Carina Rydberg fast.

Men ändå, ”vitt slödder”? Det är ett brutalt begrepp. Varför valde du det?

– Det är dags att tala om för sådana människor vilka och vad de är. Och då inkluderar jag mig själv. Vi är egentligen vitt slödder hela gänget. Titeln är ”Vitt slödder” just för att det är en antirasistisk bok.

Men ”vitt slödder” i din bok definieras inte av social status, ekonomiska förhållanden eller livsstil? Du syftar inte på de grupper som i USA brukar avfärdas som ”white trash”?

– Det kan finnas vitt slödder i alla samhällsklasser. Jag skiljer inte på folk och folk på det sättet. Det handlar om vilka värderingar folk har.

Det förvånar inte att Carina Rydberg så tydligt gör rasismen till bärande tema. Rasismen är, skulle man kunna säga, den yttersta och mest destruktiva yttringen för de sorteringsmekanismer hon intresserat sig för även i tidigare böcker. Och det frestande med rasismen, det som gör den så utbredd, är att den kan garantera en plats i den högsta kasten utan krav på motprestation, utan att ens behöva boka bord. Det räcker med att ha en viss färg på hud och hår.

– Vår tendens att stöta ut varandra för att vi själva ska kunna nå en högre position är rätt utpräglad.

Hela tiden en strävan efter att skapa över- och underordning. I stort som i smått.

Fast det är ju ändå en rätt stor skillnad på en skolgård och en krog som PA & Co?

– Nja, är det det?

Carina Rydberg Född: 1962. Uppvuxen: I en medelklassfamilj i förortsmiljöer i Stockholm. Pappa ombudsman på fackförbundet Sif. Mamma arbetade på ett försäkringsbolag. Bor: I hus norr om Stockholm. Böcker: ”Kallare än Kargil” (1987), ”Månaderna utan R” (1989), ”Osalig ande” (1990), ”Nattens amnesti” (1994), ”Den högsta kasten” (1997), ”Djävulsformeln” (2000), ”Den som vässar vargars tänder” (2006), ”Vitt slödder” (2022, Albert Bonniers förlag). Har också skrivit filmmanus, dramatik och radioteater. Litterär husgud: Ernest Hemingway. Gillar också Joyce Carol Oates, Marguerite Duras, Edgar Allan Poe och Marcel Proust. Intressen: Gillar vällagad mat (vitlöken får inte vara bränd) och är vinkunnig (”det röda guldet”). Har haft hundar, dobermann och engelsk springer spaniel. Skulle vilja bo: ”Utomlands, gärna på Bali”. Visa mer

Jag har intervjuat Carina Rydberg förr. Och varje gång har ”Den högsta kasten” spelat en framträdande roll. Första gången vi talade om boken var strax efter juldagarna 1996. Också då var Carina Rydberg på besök i Malmö. Nästan alla krogar i stan höll stängt. De få som var öppna skulle när som helst stänga. Vi flyttade oss från den ena tomma kroglokalen till den andra medan hon berättade om sin kommande bok, där de skildrade personerna, några av dem kända, skulle figurera med sina riktiga namn.

I boken förekom också en – för de flesta utanför en rätt snäv krets okänd – advokat, som beskrevs som ett slags inverterad metoo-man. Han signalerade ett intresse för en kärleksrelation med Carina Rydberg, men var i själva verket mest intresserad av hennes status som författare, ville använda henne för att själv bli en del av författarvärlden, den i hans ögon högsta kasten.

Intervjun gjordes för Månadsjournalen, som hade lång pressläggning. När tidningen kom ut var uppståndelsen kring ”skandalboken” redan enorm. Det här utspelade sig i en tid då det fanns något som kallades ”privatliv”, en tid då ingen hade hört talas om sociala medier. Skandaltröskeln var låg.

Carina Rydberg hade dessutom brutit inte bara mot en oskriven regel (lyfter man in verkliga levande personer i en litterär text låtsas man maskera deras identitet), utan flera. Så till exempel gav hon fingret åt en väletablerad konsensus kring litteraturens upphöjdhet, föreställningen att författarskap är något man ägnar sig åt av högre och ädla motiv. Hon lyfte i stället fram hämnden som en drivkraft. ”Jag sticker ju inte under stol med att det finns vissa människor jag vill skada”, förklarade hon i Månadsjournalen.

Det var raffinerat. Inte nog med att Carina Rydberg försåg den redan flammande mediebrasan med ved av prima kvalitet (Hämnd! Hu!). Hon förverkligade dessutom hämndambitionen bara genom att uttala den. Vad kunde såra den svekfulla advokaten, den litterära groupien, mer än att profanera det han höll så högt – författarskapet – med något så ”lågt” som hämndbegär!

I somras firade Carina Rydberg sin 60-årsdag. Foto: Alexander Mahmoud

I dag är ”Den högsta kasten” sedan länge en klassiker. Den utsågs så sent som 2020 till det årets ”Stockholm läser”-bok och kom i en ny pocketupplaga.

Carina Rydberg var när boken gavs ut vintern 1997 sedan länge en etablerad författare. Hon hade debuterat tio år tidigare med ”Kallare än Kargil” och ingick i ett gäng då unga ”80-talsförfattare” – bland dem Stig Larsson, som gjort Stockholmskrogen Prinsen till stamställe. En motsvarighet till Strindbergs Röda rummet, skulle man kanske kunna säga. Men ”Den högsta kasten” blev hennes stora genombrott i en bredare offentlighet, en skandalsuccé.

När vi nu talar en smula om det speciella med den tidens litterära klimat säger hon att det på den tiden ständigt klagades på att de unga författarna inte skrev om sin samtid.

– Det gjorde det extra roligt att skriva ”Den högsta kasten”. Jag tänkte: ”Nu jävlar ska ni få samtid så ni storknar.”

Tycker du det är jobbigt att hela tiden få frågor om just den boken?

– Det som är tråkigt är att man inte ägnar andra böcker lika stort intresse. Det finns en fixering vid det som kallas autofiktion. Jag förstår inte begreppet. Vad är det för något? Autofiktion? Vad har ordet ”fiktion” med det hela att göra? Man intresserar sig mer för det självupplevda än för det fiktiva. Det sker på det fiktivas bekostnad.

Du var ju först?

– Nä, jag var verkligen inte först…

Okej, inte först, Strindberg och så vidare... Men du var den första i den våg som rullat fram över oss de senaste decennierna. Före Knausgård. Före alla dagböckerna. Har ”Den högsta kasten” varit en välsignelse eller förbannelse för dig?

– Ibland känns det som om jag har skapat ett monster. Det är ju ganska många som gör det där hellre än bra. För min egen del handlar det inte om någon förbannelse. Men min nästa bok kommer att vara helt fiktiv. Och då är det ju inte säkert att medierna kommer rusande.

Jag tänkte på detta med författare som brahminer, den högsta kasten. Att bli författare, var det ett sätt att runda de hierarkier du lyfter fram i ”Vitt slödder”, mobbningskulturen på skolgården, förortens statusskillnader mellan familjerna i villa och familjerna i lägenhet?

– Drömmen när man bor på ett sånt ställe som det jag växte upp på är att ta sig därifrån. Och hur ska man göra det? Jag ville bli författare redan innan jag kunde stava mitt namn.

Och det handlade om att komma bort från förorten?

– Absolut. ”Det händer ingenting här. Det är grått. Det är tråkigt. Här bor bara förlorare. Jag vill in till den stora världen” – så tror jag många tänker som är uppvuxna i sådana miljöer.

Carina Rydberg är uppvuxen i Stockholms södra förorter. Foto: Alexander Mahmoud

I den nya boken citerar du inte bara Bob Dylan, du nämner också en av David Bowies stora låtar, ”Life on Mars”. Betydde den mycket för dig?

– Ja, jag satt och skruvade på radion och fick höra ”Life on Mars”. Jag förstod genast att detta var speciellt. Jag tvingade min mamma att köpa ”Hunky Dory”-skivan. ”But the film is a saddening bore / For she’s lived it ten times or more”. Det var total identifikation.

Den gångna sommaren har Carina Rydberg delvis tillbringat på Hydra, den grekiska ön där Göran Tunström en gång i tiden blev polare med Leonard Cohen. Och så har hon fyllt 60 år. Det firades med några vänner i Sörmland.

Tycker du det var jobbigt, att bli 60? Själv tyckte jag det. Att bli 50 var okej, men 60...

– Nej, jag har inga problem med det. Jag känner mig frisk. Det jobbiga är pensionen. Jag kommer knappt att få någon. Det är den stora nackdelen, stålarna!

Om vi nu håller fast vid tiden och tidens gång, hur har de senaste tio åren varit för dig?

– Som framgår av den nya boken har de kanske inte varit mina bästa.

Och vilka var då de bästa åren?

– Dem har jag nog inte varit med om än.

