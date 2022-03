Carl Bernsteins självbiografi är magisk murvelromantik

Sakprosa Carl Bernstein ”Chasing history. A kid in the newsroom” Henry Holt Company, 384 sidor Visa mer

För några år sedan besökte jag den mytomspunna tidskriften The New Yorkers redaktion på Manhattan. Tvärtemot min fåniga illusion såg det ut som vilket kontorslandskap som helst. Ingen skum belysning, inga tjuvrökande teaterkritiker och inga ryggnötta gamla nummer som klättrade längs väggarna.

Det var både prydligt och avspänt. Till och med chefredaktören David Remnick hälsade artigt och bytte några ord. Det slog mig att den gamla sortens inrökta redaktionslokaler, som jag läst om i Joan Didion-biografier och sett i filmer som ”The Post”, förstås inte längre existerar.

Jag tänker på mitt New Yorker-besök när jag läser den legendariska amerikanske journalisten Carl Bernsteins nya självbiografi ”Chasing history: A kid in the newsroom”, eftersom den inledningsvis är packad med tidningsnostalgi. New York Times kallar boken för ett lovtal till papperspressen. Man kan också beskriva den som ett monument.

Året är 1960 och Carl Bernstein är bara 16 år när han, med sin nya krämfärgade sommarkostym, kliver in på Washington Evening Star för en arbetsintervju.

Det första han noterar är alla ljud. Redaktörer som ropar i korridoren. Skrivmaskinerna som skramlar och plingar. Tryckpressarna som mullrar igång i källarvalven under honom. Rykande färska tidningar på stora vagnar som plötsligt kommer inrullande.

Murvelromantikern i mig myser.

Watergateavslöjaren Carl Bernstein, 77 år, är fortfarande verksam som politisk kommentator på CNN och medarbetar i Vanity Fair. Foto: REX/TT

Sämre blir det inte när Bernstein beskriver hur han en dag får följa med till nyhetsfabrikens hjärta. Där sitter de kedjerökande reportrarna och hamrar på tangenterna. Han noterar att de inte ens har tid att fimpa i askkopparna, utan stampar ut ciggen direkt på golvet. Någonstans här börjar jag ändå fundera: behövs det verkligen mer journalistisk gubbrock av den här sorten?

Lyckligtvis växer ”Chasing history”. När tobaksdimman skingrats börjar Bernstein med nålskarp blick beskriva det som lade grunden för hans värv – och som skulle leda fram till det som i dag kallas för ”det mest berömda avslöjandet i den amerikanska grävjournalistikens historia”.

Tillsammans med Bob Woodward nystade han upp Watergatehärvan, som 1974 fällde president Richard Nixon. Men Bernstein – som var 28 år och hade flyttat till Washington Post när den politiska skandalen briserade – närmar sig aldrig Watergate i boken (det har han förstås gjort tidigare, inte minst i ”Alla presidentens män”, som filmatiserades 1976 med Dustin Hoffman i rollen som Bernstein). I stället koncentrerar han sig på de formativa åren. Och det är delarna som berör själva hantverket som är bäst.

Dustin Hoffman som reportern Carl Bernstein i ”Alla presidentens män” 1976. Foto: TT

Bernstein avancerar från en juniortjänst på ”The Star”, får chansen att bevaka perifera lokalnyheter och, så småningom, den politiska eliten. Allt detta samtidigt som han går i high school: ”Efter att jag hade rapporterat från John F Kennedys presidentinstallation, så framstod Mr Adelmans kemilektioner som ännu mindre lockande.”

Washington Evening Star blir den blivande reportagemästarens plantskola: ”Jag förstod tidigt att all bra journalistik handlar om i stort sett samma sak: att presentera den bästa versionen av sanningen som går att gräva fram.”

Han beskriver hur han utvecklar ett system för att komma ihåg detaljer. Hur han lär sig vikten av research. Kraften i det skrivna ordet. Och hur han studerar sina förebilder på tidningen, särskilt redaktören Sid Epsteins förmåga att behålla lugnet under de adrenalinfyllda nyhetsstormarna. Mentorns maniska upptagenhet vid att verifiera varje nyhet, att dubbelkolla källorna. Samt: presentera texten på ett sätt som gör att man faktiskt vill läsa den.

Carl Bernstein är i dag, vid 77 års ålder, fortfarande verksam som politisk kommentator på CNN och medarbetare i Vanity Fair. Hans självbiografi är både behändig och betydelsefull. Och kanske är det så att journalistiken, som i dag präglas av begrepp som ”strukturkris”, ”fake news” och ”tidningsdöd”, kan behöva lite magisk murvelromantik? Serverat tillsammans med en gedigen historielektion, som i det här fallet, lär det väl hur som helst knappast skada. Kanske kan det bidra till att inspirera nya Bernsteins.

Helt säkert är att de rigorösa reportagemakarna behövs. Möjligen mer än någonsin. Även om de inte fimpar på redaktionsgolven längre.

Läs fler av DN:s bokrecensioner