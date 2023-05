Carl Henrik Carlsson: De svenskjudiska rötterna letar sig tillbaka till Suwalkikorridoren

Logga in

Logga in

Suwalkikorridoren omtalas ofta när dagens säkerhetspolitiska situation i Europa diskuteras. Området, bara cirka 6,5 mil långt fågelvägen, är den landremsa i nordöstra Polen och södra Litauen där avståndet är som minst mellan den ryska Kaliningradexklaven och Rysslands allierade Belarus.

För Ryssland vore det militärstrategiskt viktigt att skära av denna enda landförbindelse mellan de baltiska staterna. För övriga Natoländer är det viktigt att kunna försvara området och hjälpa de baltiska länderna landvägen om Ryssland attackerar. För dem som bor i området måste det kännas mycket oroligt.

Vad nog inte många vet är att Suwałkiområdet har en stark historisk koppling till Sverige. Jag tänker då inte närmast på att svenska trupper härjade där på 1650-talet, utan på att ganska många judar i området utvandrade till Sverige under 1860- och 1870-talen och även senare. I dag finns det tusentals svenskar med rötter härifrån.

Judar bosatte sig tidigt i området, statsgränserna skiftade och befolkningen fick då och då nya härskare att förhålla sig till. Ursprungligen var området en del av storfurstendömet Litauen, men kom efter Polens tredje delning 1795 att höra till Preussen, och under en period till det av Napoleon skapade hertigdömet Warszawa.

Efter Wienkongressen 1815 ingick det i Kongresspolen under det ryska tsarimperiet och administrativt blev Suwalki 1867 ett av tio guvernement i ryska Polen sedan Polen förlorat sin särskilda förvaltning.

En majoritet av invånarna i det mångkulturella området var litauer men hela tio procent judar, etniskt att betrakta som litauiska judar, litvaks, som pratade en särskild dialekt av jiddisch. Religiöst anslöt de sig i regel till mitnagdim, en oppositionsrörelse mot chassidismen¸ och en och annan påverkades även av Haskala, den judiska motsvarigheten till upplysningsrörelsen.

Vid mitten av 1800-talet började många Suwalkijudar att röra på sig, som en del av den stora europeiska migrationen västerut. De flesta hamnade i USA, många i exempelvis Sydafrika, Storbritannien och Frankrike, och inte så få i Sverige. Resorna över Atlanten var ännu dyra och besvärliga och Sverige avskaffade passtvånget 1860. En undersökning jag gjort visade att av alla tsarryskfödda judar som bodde i Sverige 1880 kom ungefär tre fjärdedelar från Suwalkiguvernementet, till ytan inte större än Uppland eller Skåne. En typisk kedjemigration.

Några kom från provinshuvudstaden Suwalki, men de allra flesta från någon shtetl (småstad med stor judisk befolkning), många direkt vid gränsen mot Ostpreussen, vilket underlättade emigrationen. I norr låg exempelvis Wladyslawow (i dagens Litauen Kudirkos Naumiestis) med ett par tusen invånare kring sekelskiftet 1900. Lite söderut låg ett pärlband av ännu mindre gränsorter med hög andel judar och relativt stor utvandring: Wisztyniec, Wizajny, Przerosl, Filipow, Bakalarzewo och Raczki. Det var för övrigt vid slaget i Filipow den 22 oktober 1656 som de polsk-litauiska trupperna besegrades av trupper från bland annat Sverige.

Många av judarna var småhandlare, krögare, hantverkare, fiskare, arbetare och jordbrukare. Några drev nog större affärsverksamheter och ägnade sig åt gränshandel. Även på denna tid fanns smala landremsor mellan olika stater fast med andra gränser än i dag. Den smalaste landremsan, endast ett par mil lång, mellan ”det egentliga Ryssland” och Ostpreussen låg bara några mil söder om Suwalkiområdet. Det geografiska läget var fördelaktigt för den som ville tjäna pengar på smuggling.

Under slutet av 1860-talet drabbades området av missväxt och hungersnöd, vilket jämte infrastrukturella förändringar ledde till ekonomisk tillbakagång och att utvandring stimulerades. Många unga män flydde även den hårda värnplikten och en och annan efter att ha deltagit i det misslyckade polska upproret 1863. Att två av de upprorsmän som avrättades på torget i Suwalki var judar avskräckte säkert.

Men även om en och annan fick försörjningsproblem är det påfallande hur väl de generellt blev de ”samhällsnyttiga medborgare” som samtiden eftersträvade.

Invandringen till Sverige var alltså i stor utsträckning en kedjemigration: någon kom först och etablerade sig, tog sedan dit familj, anhöriga och bekanta. Många började som gårdfarihandlare, men kunde kanske snart öppna en fast butik, inte sällan som klädhandlare – vilket Judiska museets stora samling av klädgalgar vittnar om. Det var säkert ofta kämpigt, inte minst under den långa lågkonjunkturen under slutet av 1800-talet, och åtskilliga reste vidare till USA efter några år.

Dessa nykomlingar var inte, trots den fria invandringen, särskilt välkomna i Sverige, vare sig bland myndigheter eller hos de etablerade judiska församlingarna. De ansågs annorlunda och som en potentiell belastning för samhället. Men även om en och annan fick försörjningsproblem är det påfallande hur väl de generellt blev de ”samhällsnyttiga medborgare” som samtiden eftersträvade.

Flera etablerade sig som köpmän i någon av de många halvstora svenska städer där dessa nykomlingar slog sig ner och bildade egna små församlingar: Malmö, Lund, Landskrona, Kristianstad, Helsingborg, Halmstad, Växjö, Kalmar, Oskarshamn, Karlstad, Sundsvall med flera städer. En och annan bosatte sig i Stockholm och Göteborg, där det sedan länge funnits judar.

I Karlstad kunde man till och med så småningom bygga en egen synagoga och var inte hänvisade till att hyra en lokal. Såväl Nissen Felländer från Raczki och Levin Klein från Przerosl var periodvis stadens högst taxerade privatpersoner. En annan av stadens invandrare, Mikael Savosnick från Raczki, flyttade efter en tid till Trondheim med sin familj, vilket på sikt fick ödesdigra konsekvenser: ett par av hans Sverigefödda barn mördades i Förintelsen.

Några invandrade judar eller deras barn grundade framgångsrika textilfabriker. Att Schwartzman & Nordström i Uddevalla på 1920-talet kallade ett nytt varumärke ”Tiger” – grunden till modeföretaget ”Tiger of Sweden” – beror dock inte på att grundaren bröt på svenska och inte kunde uttala ”tyger”. En bra historia, men inte sann. Grundaren var nämligen född i Malmö, även om föräldrarna invandrat från Suwalkiområdet.

Dessa invandrare förblev så gott som alla mosaiska trosbekännare, men inom några generationer torde deras ättlingar i huvudsak ha assimilerat sig och inte längre vara praktiserande judar. I dag finns tusentals svenskar med judiska rötter i Suwalkiområdet, även om många säkert inte känner till det eller de geografiska detaljerna.

Många svenskar som gjort stora insatser och avtryck i offentligheten härstammar från området, vilket står i bjärt kontrast till de farhågor ur ”nyttighetssynpunkt” som en gång restes mot deras förfäder. Jag skämtar ibland om att vi skulle få ihop en ganska kompetent regering bara med personer som härstammar från den mycket lilla shtetln Raczki: ja, ett par av dessa ättlingar har faktiskt redan statsrådserfarenhet.

Hösten 2016 besökte jag såväl Raczki, där min mormors far Simon föddes, och den lilla byn Purviniske (som den heter i dag) några mil norrut, där mormors mor Mathilda föddes. När Simon och Mathilda gifte sig 1864 fanns ingen statsgräns emellan dem, men efter första världskriget delades Suwalkiguvernementet upp mellan de nya staterna: Litauen (och senare under lång tid Sovjetunionen) och Polen. Under första världskriget var området krigsskådeplats och judar drabbades särskilt hårt. De ansågs tyskvänliga och många deporterades av ryssarna inåt landet bort från gränsområdena.

Många gator och hus i Raczki påminner än i dag om hur det såg ut på 1800-talet då judar var i klar majoritet i staden. Men några judiska spår fanns 2016 inte kvar bortsett från en vittrad gravsten i det skogsområde som en gång var den judiska begravningsplatsen.

På senare år har emellertid den lilla stadens judiska historia uppmärksammats av lokala historiker och på stadens torg finns numera så kallade snubbelstenar som påminner om att här en gång bodde judar som mördades i Förintelsen. För även om antalet judar successivt minskade i takt med utvandring fanns drygt 400 kvar när andra världskriget bröt ut. Nästan ingen överlevde Förintelsen; en av dessa få träffade jag för övrigt i Chicago för många år sedan där hon lade grunden till ett Förintelsemuseum.

På andra sidan torget i Raczki låg en gång det hus där min släkt bodde i åtminstone 100 år; jag kunde till min stora glädje lokalisera platsen tack vare en gammal karta. I grannhusen bodde andra familjer vars barn flyttade till Sverige. Raczki har för mig blivit ett slags hembygd i samma paritet som exempelvis Piteå och småländska Burseryd där jag också har djupa rötter.

Jag stoppade en cyklande kvinna med slitna kläder och dåliga tänder. Hon hade aldrig hört talas om byn

Att hitta Purviniske på den litauiska sidan var däremot inte det lättaste. Byn finns utsatt på kartan, men inte på några vägskyltar, och jag irrade runt en del i den karga och blåsiga omgivningen som inte direkt lyste av välstånd. Jag stoppade en cyklande kvinna med slitna kläder och dåliga tänder. Hon hade aldrig hört talas om byn, men tog fram sin mobiltelefon och ringde ett par samtal. Till slut trodde jag mig veta var byn låg, om än inte just huset där mina förfäder bodde.

Inga släktingar finns kvar i Suwalkiområdet – och i princip inga judar alls – och jag känner ingen där, förutom en ung lokalhistoriker i Raczki. Men om något skulle hända området och dess invånare skulle det beröra mig djupt. Raczki på den polska sidan är kanske – åtminstone på kort sikt – inte lika utsatt som Purviniske på den litauiska sidan.

Men jag tänker på den hjälpsamma cyklande kvinnan med de slitna kläderna som försökte hjälpa mig att hitta byn där mormors mor föddes. Vad skulle hända med henne och alla andra om Suwalkikorridoren skulle attackeras?

Carl Henrik Carlsson är forskare vid Hugo Valentin-centrum, Historiska institutionen, Uppsala universitet. Hans bok ”Judarnas historia i Sverige” (Natur & Kultur 2021) nominerades till såväl Augustpriset som Stora fackbokspriset.

Läs mer:

Leif Zern: Så låter skrattet i den judiska litteraturen