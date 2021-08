Carl Johan von Seth: Här är mina fem favoritböcker om ekonomi

”Mina drömmars stad” av Per Anders Fogelström. Foto: Albert Bonniers förlag

”Mina drömmars stad”

Per Anders Fogelström

Albert Bonniers förlag

Mjölnardrängen från landet far till stan, försöker slå sig fram och tar jobb i en av de många växande industrierna. I ett nötskal är Per Anders Fogelströms berättelse om Henning historien om världsekonomin de senaste 150 åren. Samma urbanisering och industrialisering har upprepats många gånger, på olika platser – visserligen med varierande kännetecken, men samma mänskliga och ekonomiska drivkrafter bakom. 300 miljoner kineser har gjort Hennings resa. ”Mina drömmars stad” kan utan vidare läsas som kurslitteratur i ekonomisk historia. Faktum är att den har läst just så på Stockholms universitet.

”Så blir du snuskigt rik i det snabbväxande Asien” av Mohsin Hamid. Foto: Natur & Kultur

”Så blir du snuskigt rik i det snabbväxande Asien”

Mohsin Hamid

Övers. Rebecca Alsberg. Natur & Kultur

”Flytta till stan!” är händelsevis den första uppmaningen i Mohsin Hamids utvecklingsroman och kärlekshistoria som den pakistanske författaren har förklätt till självhjälpsbok. Kulissen är densamma som i Fogelströms klassiker, fast handlingen är förlagd till ett okänt asiatiskt land 150 år senare. ”Så blir du snuskigt rik i det snabbväxande Asien” har inga som helst dokumentära anspråk. Men den brutala och parodiska skildringen av den moderna urbaniseringen, industrialiseringen och globaliseringen som den har utvecklats i Asien fäster sig i minnet.

”Ekonomi är att välja” av Assar Lindbeck. Foto: Albert Bonniers förlag

”Ekonomi är att välja”

Assar Lindbeck

Albert Bonniers förlag

Sveriges mest inflytelserika ekonom gick bort för ett år sedan. Hans memoarer ger hela berättelsen: Hur professor Assar Lindbeck under sex decennier rörde sig uppåt i den offentliga debatten, i politiken och inom akademin. Det är ett stycke historia som ger förståelse för både den svenska välfärdsstaten och modern ekonomisk forskning. Bland höjdpunkterna finns beskrivningarna av Lindbecks tidiga arbete, som kretsade kring efterkrigstidens stora fråga: Hur fungerar marknadsekonomi respektive planhushållning?

”Freakonomics” av Steven D Levitt och Stephen J Dubner. Foto: Volante

”Freakonomics”

Steven D Levitt, Stephen J Dubner

Övers. Stefan Lindgren. Volante

Ett kriminellt gäng är, om man ser till sådant som organisation och lönestruktur, inte så olikt McDonald's. Den och många andra oväntade insikter kommer fram i denna bästsäljare från 2005. Stoffet i ”Freakonomics” strömmar ur en hyperempirisk gren av nationalekonomin som angriper samhällsfrågor brett och ibland lite vårdslöst. I Chicagoprofessorn Steven Levitts och New York Times-journalisten Stephen Dubners tappning blandas populärkultur och samtidsfenomen med politik och ekonomisk teori. Med en klackspark.

”The economics of belonging” av Martin Sandbu. Foto: Princeton University Press

”The economics of belonging”

Martin Sandbu

Princeton University Press

Trump, Brexit, Sverigedemokraterna. Är det fenomen med gemensamma ekonomiska bottnar? Vilka krafter är det som har fått samhällen i väst att polariseras så? Ungefär de frågorna har dominerat utgivningen inom internationell ekonomilitteratur de senaste åren. Martin Sandbu, norsk ekonom och stjärnkolumnist hos Financial Times, skriver tankeväckande med många resonemang som kretsar kring våra nordiska länder. ”The economics of belonging” finns ännu inte översatt men är skriven på en tillgänglig engelska.

