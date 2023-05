Carola Grahn: ”Det samiska är som en lins jag tittar genom”

En stor klo full av knotigt timmer sänker sig långsamt över en kub med öppna sidor. Lasten släpps av med ett gnissel, stammarna landar över andra stammar, snart är kuben full.

På grusplanen nedanför, framför entrén in till skulpturparken Wanås konst i Skåne, kliver konstnären Carola Grahn omkring i leriga skor och mörkgrön jacka. Mot väggen av timmer ser hon liten ut, hon måste vrida upp huvudet för att kunna inspektera arbetet som pågår.

– Det här är så spännande, säger hon medan hon tar vägen uppför en liten kulle bakom kuberna för att få bättre överblick.

– Jag har ju haft en idé om hur det här ska se ut, men aldrig sett det i verkligheten.

Konstverket som håller på att byggas heter ”51 m³fub” och består av tre kuber som fylls med energived från skogarna runt Wanås bruk. Det är en av fyra installationer som tillsammans utgör skulpturparkens stora sommarutställning ”Trädgränsen”.

Carola Grahn har ägnat över ett år åt att lära känna Wanås skulpturpark och industrierna i de omgivande skogarna. Foto: Anders Hansson

I över ett år har Carola Grahn fått lära känna parken och planera sina konstverk, deras var och hur. Medan årstiderna har växlat har idéerna – hit hör timmerkuberna vid entrén, men också ett uppblåsbart fjäll på sjön framför Wanås slott, en jojkmaskin och en skulptur i skogen – gått från ”grandiosa drömmar” till något som går att ta på.

Har det grandiosa behövt skalas ner?

– Nej, det känns mer som att jag fått göra verklighet av mina fantasier.

Tillsammans utforskar verken människans relation till skogen och naturen, detta evigt motstridiga on-off-förhållande, med en samisk världsbild som utgångspunkt. Carola Grahn stryker med ena handen över stammarna i kuben – nyss träd i skogen, nu konst, snart varor på en marknad.

– Jag är intresserad av den här förflyttningen av material, hur det kan ha ett värde som konst och ett annat som energived. Det säger något om hur vi människor tänker.

Träskulpturen ”Vearalden Olmai” har inspirerats av tecken på en samisk helig trumma – en av färre än 100 trummor som bevarats till vår tid. Foto: Anders Hansson

Det är en dubbelhet inom människan som alltid fascinerat henne. Hon minns när hon för ett par år sedan läste David Thurfjells bok ”Granskogsfolket. Hur naturen blev svenskarnas religion” och slogs av hur svenskar, trots att det är ett så sekulariserat folk, ser skogen som något magiskt, romantiskt och självklart – bara för att i nästa stund skriva på papper för att ödelägga den.

– Det är som att vi inte kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. Därför vill jag föreslå: Tänk dig att skogen faktiskt är besjälad. Vad skulle hända då? Det är spännande att fundera kring.

Tänk dig att skogen faktiskt är besjälad. Vad skulle hända om alla gick runt och tänkte så?

”Trädgränsen” är också ett personligt projekt. Carola Grahn föddes i Jokkmokk 1982, dotter till en sydsamisk pappa och en svensk mamma. I dag, efter några vändor till Stockholm, Grenoble och New York, bor hon i Malmö med man och två barn – många mil från fjällens trädgränser.

– Jag saknar skogen, särskilt i Malmö. Därför är det så fint att få göra det här, just här.

Saknar du Jokkmokk också?

– Ja, men jag är ganska på det klara med att jag inte skulle kunna bo där, det är för litet, säger hon och funderar en stund.

– Jag tror att jag saknar Sápmi i en vidare bemärkelse. Och jag saknar ett samiskt sammanhang för mina barn.

”Ibland när man pratar om det samiska kan man få känslan av att det var så länge sedan. Men det är det ju inte. Min pappa lever, och hans uppväxt har påverkat mig i allra högsta grad”, säger Carola Grahn. Foto: Anders Hansson

Själv fick hon ett samiskt sammanhang genom sin familj. Hennes pappas föräldrar var renskötare som blev bönder, själv gick han i samisk internatskola från sju års ålder.

– Ibland när man pratar om det samiska kan man få känslan av att det var så länge sedan. Men det är det ju inte. Min pappa lever, och hans uppväxt har påverkat mig i allra högsta grad.

Med sina 4 760 invånare är Jokkmokk en av Sveriges minsta kommuner, men för Carola Grahn blev uppväxten ändå kreativ: ”Där fanns inget men möjlighet för allt.” Mamman utbildade sig till civilekonom vid 50, hon drömde om att resa och studera och uppmuntrade sina döttrar att göra detsamma. I brist på återkommande kulturaktiviteter fick traktens tonåringar hitta på egna. Hon hade nycklar till gymnasieskolan, hängde i mörkerrummet, klippte filmer med vännerna. När Backyard Babies skulle spela i Folkets hus startade de en skoltidning bara för att få intervjua Dregen, rektorn gav tummen upp, de skaffade ett redaktionsrum och började genast måla om. Carola Grahn ler åt minnet.

– Så där arbetar jag fortfarande, min praktik påminner väldigt mycket om barndomens fantasier och lekar, fast i en större skala och med mer avancerad tematik.

Efter studenten längtade hon ändå bort. Hon ville bli skådespelare, sedan modefotograf – det ville alla på fotoskolan i Gamleby där hon gick i mitten av 00-talet, de fantiserade om att förändra branschen med feministiska blickar tills verkligheten kom i kapp.

Samtidigt drogs hon, på ett annat sätt än många av vännerna, hela tiden tillbaka mot Jokkmokk, där det samiska fanns kvar: släkten och skogen, men också slitet och alla de såriga trauman som gått i arv genom generationerna. I stället för att flytta hem lät hon erfarenheterna ta sig in i och ut genom konsten. Hennes första utställning, en fotoutställning på Kulturhuset 2006, fick namnet ”Siellu born in Sápmi”. En av bilderna föreställde en Jokkmokk-klass på examensdagen; ett gytter av studentmössor, vita klänningar och samiska koltar.

Hon har bott i Stockholm och New York, trivs i Malmö och har inga planer på att återvända till Norrbotten. Är det okej? frågar hon sig: Får hon ändå behålla sin samiska identitet? Foto: Anders Hansson

– Jag gjorde utställningen för att jag upplevde att min dubbla identitet inte fanns på några bilder. Det var som att jag växte upp samtidigt med vändningen, samtidigt som Sverige ville bli mångkulturellt. Min syster är bara fem år äldre än jag men hennes generation är inte alls lika samisk i sin identitet. Det var inget som uppmuntrades.

De senaste åren har samisk kultur fått en mer framträdande plats i svensk offentlighet, från Britta Marakatt-Labbas brett uppmärksammade textilverk till Elin Anna Labbas Augustprisade ”Herrarna satte oss hit”, från storfilmen ”Sameblod” till Jon Henrik Fjällgrens jojkande i Melodifestivalen. Jag frågar Carola Grahn om hon delar den bilden, av ett slags ”boom” för samisk kultur.

– Jo, nu är den ju mer synlig. Men jag vill inte prata om en ”boom”, för en sådan har ett så tydligt slut. Min förhoppning är att vi når en punkt där vi inte längre säger ”det här är en svensk-samisk konstnär”. Alltså en punkt där det finns en så pass stor grundkunskap om det samiska att vi inte längre behöver förklara det. För det är rätt tråkigt att behöva göra.

Som ung försökte hon ändå förklara, framför allt genom konsten. Hon var argare då, näven mer knuten – hon kunde inte förstå hur okunskapen om samer kunde vara så utbredd i Sverige.

– Men i dag vill jag inte längre reproducera samiska historier för en icke-samisk publik. Jag vill hellre addera till det samiska och nå något djupt allmänmäskligt genom mitt eget specifika bildspråk.

”För mig är det samiska som en lins genom vilken jag tittar, för att jag är jag, och jag vill säga till andra: Hallå, vad händer om man kollar på samtiden härigenom?” säger Carola Grahn. Foto: Anders Hansson

Ett duggregn retar i luften när vi tränger ihop oss i en golfbil för att fara vidare genom skulpturparken. Vi sladdar förbi sjön, Yoko Onos 14 önsketräd som blivit kvar från sommarutställningen 2011 och några förvildade rhododendronbuskar innan bokskogen sluter sig om oss. Bortom en kulle täckt av vitsippor öppnar sig en dunge med en hög konstruktion av trä och djurhorn. Tankarna går till ritualer, till någonting ockult.

– Ja, jag tänker mig det här som en offerplats, säger Carola Grahn medan vi krånglar oss ur den lilla bilen och traskar fram mot pålarna som stuckits ner i den mjuka marken.

Träskulpturen heter ”Vearalden Olmai” och har en form som inspirerats av tecken på en samisk helig trumma – en av färre än 100 trummor som bevarats till vår tid. Många av dem, av prästerna kallade för trolltrummor, brändes av kyrkan på 1600-talet, andra samlades in av staten eller försvann ut i världen som ”exotiska” diplomatiska gåvor.

Ett av tecknen på trumman har Carola Grahn tolkat som himlavalvet, ett annat som Vearalden Olmai. Det är en sorts samisk gud, ungefär som Frej eller Freja, börjar hon förklara. Sedan tvekar hon.

– När jag som samisk konstnär presenterar något finns alltid risken att andra tror ”precis så var det”, fast att det är mycket mer komplext än så. Det gör mig obekväm. Den samiska religionen bygger ju inte på en enda bok som alla tror på utan på en kultur som var muntlig ända fram till 50-talet och som i många fall nedtecknades av kristna, med ett utifrånperspektiv.

Det är ett utifrånperspektiv som har bitit sig fast, och som inte sällan gränsar till ett mytologiserande eller romantiserade av samer och samiska praktiker.

– Det är förminskande, säger Carola Grahn. För den samiska kulturen är inte mytisk, den är högst närvarande. Men många väljer fortfarande en samisk konstnär för att man vill ha något att sätta i opposition, ett förenklat ”vi och dom”.

Foto: Anders Hansson

Egentligen är det ju inte särskilt romantiskt att leva i Sápmi, fortsätter hon. Renskötseln är ett hårt slit, precis som kampen för att den ska få överleva och moderniseras.

– Jag vill inte säga: ”Låt oss gå tillbaka i tiden och leva som samerna gjorde för 100 år sedan.” Jag är mer intresserad av ett slags samisk världsbild i samtiden.

Ändå står vi framför en skulptur inspirerad av en gammal trumma. Vad säger den om samtiden? Carola Grahn skrattar.

– Visst, den här är lite så: ”Ååh, känner ni rökelserna och vindspelet?” Men den har samtidigt en stark närvaro. Det finns något i luften här, jag hoppas att folk känner det. Jag vill i alla fall insistera på det, att här kan blod rinna och offer ske. Och tillsammans med de andra verken, som kanske mer handlar om människans användande av skogen, blir det en representation av mig.

När jag får en förfrågan som samisk konstnär kan jag känna att det finns en sådan förväntan på mig, att göra något väldigt samiskt. Men tänk om jag vill göra något om kärlek i stället?

Det finns många förväntningar på samiska konstnärer, säger hon, inte bara på att förklara för utomstående utan också att hela tiden slå vakt om en föreställd samisk identitet. Det går också in i vad ”Trädgränsen” handlar om: gränsländerna inombords.

Carola Grahn har pluggat i Stockholm, ställt ut konst i Toronto och Santa Fe, bott i Grenoble och New York. Hon trivs i Malmö och har inga planer på att återvända till Norrbotten just nu. Är det okej? frågar hon sig. Får hon ändå behålla sin samiska identitet? Eller måste hon kompensera genom att alltid vara supersamisk?

– När jag får en förfrågan som samisk konstnär kan jag känna att det finns en sådan förväntan på mig, att göra något väldigt samiskt. Men tänk om jag vill göra något om kärlek i stället, eller något om att vara mamma?

”Jag vill väl inte att icke-samer ska tro att vi är så torra”, skämtar Carola Grahn när hon får frågan om varför humorn är så viktig i hennes konst. Foto: Anders Hansson

Genom att kombinera det samiska med samtiden och det egna livet vill hon utmana, eller bredda, bilden av vad en samisk identitet är. Här spelar humorn en avgörande roll. Den har alltid löpt som en spjuveraktig tråd genom Carola Grahns konstnärskap, genom konceptkonsten och de stora installationerna. Till sin stora separatutställning på Röda Sten i Göteborg våren 2020 tillverkade hon till exempel glasstrutar med sitt eget ansikte på papperet. Det var en lek med den självupptagna samtid som hon själv deltar i, men också ett sätt att visa hur urfolkskulturer säljs som souvenirer. ”Hon pendlar mellan fin- och populärkulturella referenser”, skrev DN:s konstkritiker Birgitta Rubin, ”mellan skämt och skarp samhällskritik.”

Även i ”Trädgränsen” på Wanås är humorn tydlig. I en del av parken installeras en sorts jojkmaskin, ”Och till Lavskrikan”, som matas med polletter. Lagom till invigningen kommer verket ”Namahisvárri”, ett tio meter högt uppblåsbart heligt fjäll, att resas ute på sjön – en större variant av den fjällhoppborg som Carola Grahn skapade till en kulturfestival i Evenes i Nordnorge 2016.

Bilden av ett fjäll i plast som guppar runt i en konstgjord sjö i Skåne blir genast komisk.

– Det där fjället, det är ett slags ironiserande över vår livsstil. Över min egen livsstil. Det är ju mycket coolare att bo på fjället och arbeta som renskötare for real, än att sitta här i Skåne och göra konst av det.

Varför är humorn så viktig i ditt konstnärskap?

– Jag vill väl inte att icke-samer ska tro att vi är så torra, säger hon och skrattar.

– Det handlar nog mest om att skapa utrymme åt mig själv, för jag kan kvävas i den bilden, den där ”stackars samerna”-bilden.

Lagom till invigningen kommer ett tio meter högt uppblåsbart fjäll att resas på sjön framför Wanås slott. Carola Grahn beskriver det som ett ironiserande över vår, och hennes egen, livsstil. ”Det är ju mycket coolare att bo på fjället och arbeta som renskötare for real, än att sitta här i Skåne och göra konst av det.” Foto: Anders Hansson

Jag undrar om det också kan handla om olika generationers förhållningssätt. Kanske behövde den äldre generationen samiska kulturskapare fokusera på det allvarstyngda, på brotten som låg ännu närmare dem i tiden, för att nästa generation skulle kunna föra in det lättsamma? Har den samiska kulturens växande närvaro i offentligheten banat väg för satiren?

– Så kan det vara. Men samtidigt är det de skildrar fortfarande sant. Det är som att det samiska gått förlorat i berättelsen om vad Sverige är. Egentligen är det helt mind-blowing att vi fortfarande har kvar vår traditionella näring, renskötelsen, det här levnadssättet som än så länge överlevt kapitalismen. Titta på USA, där finns inte längre någon buffeljakt. Men det är också en verklig kamp att behålla renskötseln. Och försvinner den så försvinner en stor del av vår kultur. Det är en tragedi.

Det är inte heller något som hon skojar bort – även tragedin får ta plats i hennes konst. Det märks i hennes ”Horizon of me(aning)”, ett slags systerverk till ”51 m³fub” som under pandemin köptes in av och ställdes ut på Moderna museet: Tio kubikmeter björkved som staplats under samtal om psykisk ohälsa i Sápmi.

”Det är som att det samiska gått förlorat i berättelsen om vad Sverige är”, säger Carola Grahn. Foto: Anders Hansson

För samerna har hoten mot naturen länge varit akut närvarande. I dag ekar klimatförändringarnas konsekvenser över alla gränser. Har det fått majoritetssamhället att bättre förstå vad samerna går och har gått igenom?

– Jag vet inte om folk tvivlar på kapitalismen, men jag gör det och jag hoppas att andra gör det, att fler känner att vår nuvarande livsstil inte är hållbar, svarar Carola Grahn.

– Och när man känner så vill man kanske titta åt andra håll, mot andra kulturer. Det tror jag, det vill ju jag också göra.

Vad kan hända då?

– Jag vet inte, jag har inga svar. För mig är det samiska som en lins genom vilken jag tittar, för att jag är jag, och jag vill säga till andra: ”Hallå, vad händer om man kollar på samtiden härigenom?” Kanske händer det grejer då. Kanske får man syn på skogen.

