Carolina Falkholt: ”Jag gör musik för att känna att jag existerar”

Hur kommer det sig att du började göra musik?

– Jag har alltid gjort musik, mina tankar levereras ofta med melodier. Jag köpte min första trummaskin i mitten av 90-talet när jag bodde i New York och började göra beats. Jag var helt besatt i rytmer och basgångar, det kändes som mitt liv styrdes av musiken. Jag gör egen musik för att ha något eget att förhålla mig till, ofta tillsammans med andra. För mig handlar det om att det ska vara roligt att leva, jag gör musik för att känna att jag existerar utanför min egen kropp.

Hur skulle du beskriva din musik?

– Jag skulle vilja kalla det för konstmusik eftersom jag är konstnär. Konstmusik har funnits som begrepp sedan 1700-talet och handlar mer om ett förhållningssätt än om en genre. Det är att närma sig musiken som ett öppet fält och skapa helt ny konst. På så sätt bjuder jag in till en läsning av hela mitt konstnärskap. Men det är även en samtida tolkning av flertalet olika musikstilar.

Hur går det till när du skriver låtar?

– Jag kan exempelvis pendla mellan att måla eller rita och spela in en låt på typ ett beat jag fått av Cari Lekebusch för tio år sedan. Eller ha på alla mina synthar samtidigt i ett ljudlandskap, vad som ger energi. Min producent Christian Ekerfors och jag skickar filer till varandra. Jag spelar in i min studio och skickar till honom, så mixar han det och skickar tillbaka, så spelar jag in mer... Vi jobbar i lager liksom. Det är så härligt att gå in i den världen och låta tankarna styras av musiken och tvärtom.

Vad inspirerar dig?

– Yoko Ono är en förebild, hon är 80 år och gör musik och konst. När jag var i tonåren och hade mina maniska perioder så skrev jag mycket rim och drogs in i hiphop väldigt tidigt. Jag levde mycket gangsterrap och tyckte att det var helt fantastiskt. Det är ju samtida sagovärldar som målas upp och jag har alltid haft lätt för att bli trollbunden av fantasier och känslor.

