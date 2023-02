Caroline Polachecks vanvettiga popalbum imponerar från början till slut

Pop Caroline Polachek ”Desire, I want to turn into you” (Perpetual novice) Visa mer

Vid sidan av Rihannas kommande släpp har Caroline Polacheks andra skiva seglat upp som vårens mest efterlängtade. Den 37-åriga amerikanskan startade karriären i indiebandet Chairlift. Sedan dess har hon bland annat skrivit åt Beyoncé och släppt en hyllad debut, ”Pang” från 2019. På egen hand är hon alltså än så länge ganska oprövad. ”Desire, I want to turn into you” är en chans att visa att hon ytterligare vuxit in i rollen som soloartist.

Tillsammans med producenten Danny L Harle presenterar Polacheck här en mix av influenser som behandlad mindre varsamt hade låtit vanvettig. Spanska gitarrer möter säckpipor. Millennieskiftesikonen Dido gästar sida vid sida med Grimes. Skrattande bebisar klipps mot kyrkorglar, barnkörer, visslingar i loopar. Ennio Morricone är en lika frekvent referens som nittiotalets breakbeats, Kate Bushs åttiotal och electrodekonstruktören Charli XCX.

Med Polacheks röst ständigt i centrum, i en mångfald av uttryck, får de på pappret så spretande beståndsdelarna sammanhållen, solid form. Fram träder ett album vars känsloladdning, nyansrikedom och skärpa imponerar från början till slut. Med höjdpunkter som det märkliga spaghettiwestern-spåret ”Sunset” och den topplistemässiga singeln ”Bunny is a rider” låter ”Desire, I want to turn into you” som om årets bästa skiva redan har kommit.

Bästa spår: ”Bunny is a rider”

Läs mer om musik och våra senaste skivrecensioner