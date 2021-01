Caroline Shaws ljudvärld är sällsam att flyta omkring i

Nutida klassiskt Caroline Shaw ”Narrow sea” Sō Percussion, Dawn Upshaw och Gilbert Kalish (Nonesuch/Warner) Visa mer

Nutida konstmusik är sällan en lika stor angelägenhet för både hipstersajten Pitchfork och klassiska konnässörers favoritmagasin Gramophone. Till undantagen hör Caroline Shaw, en New York-baserad tonsättare, violinist och vokalist som bland annat samarbetat med rapparen Kanye West.

Men framför allt har hon hyllats för sin förmåga att presentera det välbekanta på oväntade sätt och ett komplext, men ändå lättbegriplig tonspråk. 2013 belönades Shaw med Pulitzerpriset för sitt originella a cappella-verk ”Partita for 8 voices” som senare hörts i Netflixserien ”Dark”.

T S Eliot-frasen ”the detail of the pattern is movement” ur partitan återanvände hon i stycket ”Taxidermy”. Det skrevs redan 2012 för Sō Percussion som spelar på blomkrukor, vibrafon och marimba.

Titelstycket på nya skivan ”Narrow sea” är komponerat för samma slagverkskvartett, sopranen Dawn Upshaw och pianisten Gilbert Kalish med människor på flykt i tankarna. Den femdelade sångcykeln bygger på texter ur en amerikansk psalmbok från 1800-talet samt ljudet av vatten – både bildligt och konkret. Det är en sällsam ljudvärld av rytmer, hummanden och hymner att flyta omkring i. Hos Shaw ligger den ständigt fascinerande rörelsen i just detaljerna.

Bästa spår: ”Narrow sea, pt. 2”

