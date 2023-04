Carrie Fisher får stjärna på Walk of fame

Carrie Fisher dog efter att ha drabbats av en hjärtattack på ett flyg mellan London och Los Angeles i december 2016 och blev 60 år.

Stjärnan kommer att avtäckas det symboliska ”Stjärnornas krig”-datumet 4 maj (may the fourth be with you) i närvaro av Fishers dotter Billie Lourd.

Mark Hamill, som spelade Luke Skywalker i filmerna och var en god vän till Fisher, skriver på Instagram att det är på tiden att hon hedras med en stjärna på Walk of fame och att det är mycket välförtjänt.

