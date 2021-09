Carsten Jensen: Väst förde krig med slutna ögon – nu betalar vi priset

Det finns en stor fråga som alla ställer sig efter Kabuls fall: Kommer framtiden återigen att gå i terrorismens tecken?

Vi förfärades när vi såg fasorna vid Kabuls flygplats; den tätt sammanpackade desperata folkmassan som utsattes för ett självmordsattentat iscensatt av Islamiska staten, IS. Offren var amerikanska soldater och afghanska civila. I vår förfäran är det som om vi glömmer tjugo år av krig och tror att om USA bara stannat i Afghanistan skulle allt vara bra.

IS är inte någon vän eller allierad till talibanerna utan en fiende och rival, och de två grupperna bekämpar varandra lika ihärdigt som de bekämpar sin gemensamma fiende amerikanerna. Det var inte bara mot amerikanerna IS riktade sitt blodiga angrepp vid Kabuls flygplats. Angreppet var också riktat mot talibanernas försök att etablera sig som ansvarstagande ledare för det Afghanistan rörelsen just har erövrat.

Till skillnad från IS har talibanerna aldrig varit någon internationell terroristorganisation. Inte en enda taliban har varit inblandad i något av de otaliga terrorangrepp som drabbat oss i väst under de senaste 20 åren. Talibanernas kamp har gällt deras eget land, inte våra.

Men talibanerna gav Usama bin Ladin en fristad, ledaren för terrorrörelsen al-Qaida som låg bakom angreppet på USA den 11 september 2001, det som utlöste invasionen av Afghanistan. Kommer de segrande talibanerna nu att ge bin Ladins arvtagare en fristad? Kommer den internationella terrorismen nu på nytt att få en hemvist, beskyddad av en bara alltför sympatiserande regering?

CIA-chefen William Burns försäkrade i våras den amerikanska kongressen att al-Qaida inte har kapacitet att genomföra ett nytt angrepp på amerikansk mark. Men enligt en nyligen offentliggjord FN-rapport finns al-Qaida i hela 15 provinser i Afghanistan. Så ska det nu börja igen? Är vi tillbaka där vi startade för tjugo år sedan, när två flygplan rammade tvillingtornen i New York?

David Killcullen är en inflytelserik australisk militäranalytiker. Han var delaktig i att utforma den strategi för bekämpning av uppror som den amerikanska militären följde under avgörande år i Afghanistan. Killcullen hyser inga som helst sympatier för talibanerna, men säger ändå i en intervju med det amerikanska tv-bolaget ABC att han inte tror att Afghanistan kommer att spela någon huvudroll för framtidens terrorism. En pariastat är inte vad talibanerna önskar sig och de behöver internationellt erkännande, särskilt från Ryssland och från Kina, som inte är intresserat av att sitt grannland utvecklas till ett terroristnäste.

Den brittiske journalisten Jason Burke är en erkänd expert på terrorism med åtskilliga böcker om bland annat al-Qaida bakom sig. I tidningen The Irish Examiner pekar han på att al-Qaida har förändrat sig i avgörande avseenden under de senaste åren. I Irak löpte terroristgruppen amok med otaliga blodiga terrorattentat riktade inte bara mot de amerikanska invasionsstyrkorna utan också mot lokala muslimer. De egna trosfränderna, sunnimuslimerna, vände sig mot dem och hjälpte i den så kallade Awakening-rörelsen amerikanerna att slå ner den irakiska grenen av al-Qaida.



Sedan dess har al-Qaida under inflytande av Usama bin Ladins gamla vapenbroder, egyptiern Ayman al-Zawahiri, upphört med angreppen i väst och i stället strävat efter att skaffa sig lokalt stöd i länder som, till exempel, Syrien. Där kallade sig al-Qaida Nusrafronten, Jabhat al-Nusra, och försökte etablera sig som lokalbefolkningens försvarare i kriget mot Assad. Att al-Qaida finns i Afghanistan behöver därför inte vara ett tecken på att landet på nytt kommer att bli en hemvist för terrorism riktad mot väst, är Jason Burkes slutsats.

Men hur många har dött i det ändlösa kriget? Har de fasor vi bevittnade vid Kabuls flygplats i själva verket varit vardag för miljoner människor; dagliga attacker, våld som utövades inte bara av talibaner utan också av Nato-alliansen.

I den så kallade informationsåldern, som i själva verket är en övervakningsålder där satellitkamerorna registrerar den allra minsta rörelse på jorden, finns det inga säkra uppgifter om antalet döda i det afghanska evighetskriget. Den internationella organisationen World Beyond War uppskattar antalet döda i Afghanistan från 2001 till 2020 till 800 000. Det amerikanska universitetet Brown gör en mer försiktig beräkning i sin så kallade Cost of War-undersökning och sätter antalet döda till 230 000.

Det finns inga sammanräkningar av antalet sårade, men man kan utan vidare räkna med minst två sårade för varje dödsoffer, vilket innebär åtminstone en halv miljon sårade i ett land med ett minst sagt glest sjukhusnät. Sannolikt är både antalet döda och antalet sårade långt större än vad Brown University vågat ange. Det har alltid varit svårt att ta fram dokumentation i det av inbördeskrig härjade landet.

Under krigets sista år, från 2017 till 2019, genomförde det amerikanska flygvapnet årligen omkring 6 000 attacker (det finns inga siffror för 2020). Det betyder, i snitt, 500 bombanfall i månaden eller 17 om dagen i tre, sannolikt fyra år. Till det ska läggas anfall genomförda av Afghan Air Force. Bara under de första nio månaderna 2020 krävde de enligt Brown University 156 civila dödsoffer medan 193 personer sårades.

Ett viktigt inslag i USA:s krig mot talibanerna var de så kallade kill-or-capture-räderna, genomförda av veritabla dödspatruller. Natt efter natt tog sig amerikanska specialtrupper in i byar som misstänktes sympatisera med talibanerna för att döda, föra bort och tortera bybor, ofta slumpmässigt. Antalet räder uppgår till många tusen. Officiellt kallades det terroristbekämpning, men det innebar bara att svaret på varje terrormisstanke var mer terror. Vi talar högt om våra fienders barbariska sätt att föra krig, men tiger om våra egna.

Redan 2009 utbrast en desperat general Stanley McCrystal: ”Vad är det vi inte förstår? Vi förlorar det här förbannade kriget om vi forsätter slå ihjäl civila.”

Alla undersökningar visar att generalen hade rätt. De stora civila förlusterna i kill-or-capture-räderna var tillsammans med de många flyganfallen en viktig orsak till det ökade stödet för talibanerna. De använde sig av vägbomber. Amerikanerna angrep från luften, och det var inte kameler vi bombade i vårt förbannade krig

Vi förfäras vid åsynen av de tusentals som i förtvivlan och desperation väntade vid Kabuls flygplats och attackerades av självmordsbombare. Lidande är aldrig relativt, men alternativet till scenerna vid flygplatsen är inte att önska sig tillbaka till ett evighetskrig som i årtionden har påtvingat hundratusentals afghaner motsvarande lidande och fått miljoner andra att drabbas av trauman som de kanske aldrig tar sig ur.

Under alla dessa tjugo år led afghanerna där det inte fanns kameror, där det inte fanns några reportrar. Så lärde vi oss ignorera deras olycka. Om ännu ett av våra felslagna krig till sist ändå ska kunna göra oss klokare bör det nu vara dags att öppna ögonen.

