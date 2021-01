Caspar Opitz ny Medieombudsman – Anna Åberg ny redaktionschef på DN

Systemet med Allmänhetens Pressombudsman och Pressens Opinionsnämnd har funnits sedan 1969. I fjol utökades det till att, utöver tryckta tidningar, även omfatta digitala medier och etermedier. Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Publicistklubben, Journalistförbundet, SVT, Sveriges Radio, Utbildningsradion, TV4 och ett 50-tal helt digitala nyhetstjänster. Under nya namnet Medieombudsmannen och Mediernas Etiknämnd hanteras anmälningar om publiceringar som upplevts som en drabbande publicitetsskada av enskilda personer.

Rollen som PO/MO har innehafts av Ola Sigvardsson sedan 2010. I höstas meddelade han att han tänker lämna sin post och nu har Caspar Opitz, 49, redaktionschef på Dagens Nyheter, utsetts till hans efterträdare.

Caspar Opitz ser fram mot det nya uppdraget:

– Som Allmänhetens Medieombudsman fungerar man som ett slags garant för det fria ordet och att de fria medierna ska få verka utan inblandning från lagstiftare och politiker. Det är en förtroendepost som bär upp vårt medieetiska system och den känns extra viktig att upprätthålla i den turbulenta värld vi lever i.

Det är så klart svårt att lämna en tidning om expanderar kraftigt och har så stora framgångar just nu. Men samtidigt är det kanske just då man ska lämna

Opitz har arbetat på DN sedan 2000, som bland annat nyhetschef och Londonkorrespondent. De senaste sju åren har han varit redaktionschef och tillförordnad ansvarig utgivare.

– Det är så klart svårt att lämna en tidning som expanderar kraftigt och har så stora framgångar just nu. Men samtidigt är det kanske just då man ska lämna. DN har visat att kvalitetsjournalistik har en lysande framtid. Jag tar med mig mina erfarenheter av det in i min nya roll.

DN:s chefredaktör Peter Wolodarski gläds åt att Medieombudsmannen får en ny företrädare med stor publicistisk och medieetisk erfarenhet, men konstaterar att Caspar Opitz kommer att bli djupt saknad på DN.

– Caspar Opitz har gjort ovärderliga insatser på Dagens Nyheter. Som redaktionschef har han varit helt central för all vår journalistik och i mycket varit garanten för den publicistiska kvaliteten. Han har också varit avgörande i DN:s utveckling för mer grävande journalistik, som lett till att tidningen vunnit massor av priser de senaste åren. Vi kommer att sakna honom enormt, men önskar också honom lycka till med det nya uppdraget, som ju också är väldigt viktigt.

Avgående MO Ola Sigvardsson välkomnar valet av efterträdare:

- Caspar är mycket kompetent när det gäller medieetik, och tillträder i en ny spännande tid med ett system gemensamt för tidningar, tidskrifter, radio och tv med alla de utmaningar som medieetiken står inför med nya plattformar och kanske också nya medieaktörer, säger han i ett pressmeddelande.

Anna Åberg. Foto: Eva Tedesjö

Ny redaktionschef på Dagens Nyheter blir Anna Åberg, 38, som sedan 2012 varit chef för DN.se. Hon var tidigare nyhetschef på DN.se och har de senaste åren haft en central roll både journalistiskt och i arbetet med utveckling av digitala tjänster och läsarintäkter på DN. Under hennes tid som chef har DN.se bland annat utsetts till Sveriges bästa nyhetssajt, både 2018 och 2019.

Med Anna Åberg får vi en redaktionschef med stor journalistisk kompetens, som vet precis vad som krävs för att DN ska fortsätta utvecklas som landets ledande kvalitetstidning på alla plattformar

– Anna Åberg är en erfaren och skicklig ledare, som suttit i redaktionsledningen sedan 2011. Med henne får vi en redaktionschef med stor journalistisk kompetens, som vet precis vad som krävs för att DN ska fortsätta utvecklas som landets ledande kvalitetstidning på alla plattformar.

Redan i dag ansvarar Anna Åberg för stora delar av DN:s redaktion, men nu ser hon fram mot en utökad redaktionell roll:

– DN har Sveriges bästa redaktion – och läsekrets. Vi gör viktig journalistik, som engagerar och berör. Den inriktningen kommer inte att förändras, snarare förstärkas. Jag tror exempelvis att ytterligare fokus på klimatkrisen, vetenskap och teknik kommer att vara helt avgörande för oss framåt, samt att vi bör satsa ännu mer på det visuella berättandet, säger Anna Åberg.

Caspar Opitz tillträder som ny MO den 1 april men lämnar över till Anna Åberg som redaktionschef redan 1 mars. Då sker också en del andra förändringar i DN:s ledning. Reportagechefen Matilda E Hanson tar steget in i DN:s redaktionsledning och Andreas Jennische, i dag nyhetschef på Fastighetsnytt, tillträder som ny chef för DN:s Stockholmsredaktion. Han ersätter Linda Hjertén, som efter flera olika chefsposter nu lämnar tidningen.

I går meddelades även om DN:s rekryteringar till den nya redaktionen i Skåne. Fyra reportrar och en fotograf har anställts där. DN Skåne öppnar efter påsk och är en del av tidningens ökade satsning på förstärkt bevakning av och närvaro i fler delar av Sverige.