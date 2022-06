Cat Power om sin artistkarriär: ”Jag var så tacksam över att ha blivit fri”

Cat Power, numera 50 fyllda, svarar i sin mobil. Hon har just landat i New York, en av hennes hemorter jämte Miamis South Beach.

Hon är i staden för att hylla en vän som gick bort under pandemin. I bakgrunden stökar hennes sjuårige son Boaz runt, det verkar svårt att förhindra.

Charlyn ”Cat Power” Marshall från Atlanta, Georgia, växte upp på en lång rad platser i den amerikanska södern. Musiken fann hon tidigt, både hardcorepunk, The Smiths, Rolling Stones och soul.

Du kommer från södra USA och dess rika musik av blues, gospel, r&b, psykedelisk rock, soul, men du har också hämtat inspirationen från David Bowies ”Ziggy Stardust”.

– Sade du Ziggy? Det är aldrig någon som nämner honom som en musiker som påverkat mig. Min mamma älskade Bob Marley, men hon gick senare över till just Bowie, säger hon.

Cat Powers första skiva, ”Dear Sir”, gav hon ut 1995. I dag har hon tolkat egna och andras sånger på ytterligare tio album. Den vackra ”Lived in bars” från 2006 låter i dag som en återblick på hennes tidiga och omvälvande år som artist. En tillvaro där hon återkommande har kämpat med psykisk ohälsa.

”We’ve lived in bars / and danced on the tables / hotels, trains and ships that sail / we swim with sharks / and fly with aeroplanes in the air”.

Cat Power på musikfestivalen Way Out West i Göteborg i augusti 2013.. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

På nätet applåderar fansen hennes självständiga artistskap: ”Hylla detta liv”, skriver en beundrare, ”hon äger sig själv på ett sätt som man aldrig kan glömma – briljant, magiskt.”

Cat Power är numera omgiven av lyssnare som följt henne genom åren av motgångar och framgångar. Musiken från sina uppväxtår bär hon fortfarande med sig.

– Jag har, precis som alla andra, en egen historia, konstaterar hon och nämner lite oväntat 1970-talets diskomusik från Georgia som en pusselbit.

– Den musiken som fanns runt mig när jag växte upp påverkade oss alla. Det var musik som kanske inte alltid gjorde oss till det vi blev, men vi var en enormt stor grupp människor som berördes av musiken som skapades då, säger hon.

Cat Power Charlyn ”Cat Power” Marie Marshall från Atlanta, Georgia är född 1972. Hon gav ut sitt första album ”Dear Sir” 1995 och har sedan dess släppt ytterligare tio. Cat Powers far var bluesmusiker, pianist och Jehovas vittne. Föräldrarna skilde sig tidigt och ihop med hennes styvfader flyttade familjen därefter oavbrutet runt i den amerikanska södern. Cat Power gick i tio olika skolor under sin uppväxt. Bland annat i Tennessee och South Carolina. Sitt artistnamn Cat Power hämtade hon från företaget Cat Diesel Power som bland annat tillverkar grävmaskiner, dumprar och schaktare. Visa mer

Själv var hon inte minst tagen av bluesens kraft i de sydöstliga delarna av USA där hon växte upp.

– Bluesen var något jag lärde känna väldigt tidigt. Jag föddes ju inte in i den afroamerikanska traditionen, men tog del av den starka glädjen och den eleganta enkelheten i den musiken.

– För mig är den renodlade bluesen den allra mest raffinerade musiken som vi har. Den fungerar som en … instruktionsbok för hur musik med hjärta och själ skapas.

Sverigeaktuella artisten Cat Power från USA fotograferad i samband med sin konsert på Södra teatern i Stockholm 2005. Hon spelar den 10 juni på Rosendals Garden Party på Djurgården. Foto: Jan E Carlsson/TT

Cat Power lämnade senare södern för New York och East Village 1992, men också för att resa, till Indien, Kina, Afrika och Sydamerika.

– Jag var redo för allt det där då, redo för att se allt som mina ögon kunde ta in.

En amerikansk studie gör gällande att låtarna på Spotify som vuxna i dag väljer att lyssna på är tydligt präglad av den unga musiken som män i fjortonårsåldern respektive kvinnor i trettonårsåldern lyssnade på.

Fast Cat Power betraktar sitt förhållande till populärmusiken mer som ett bestående ”mentalt tillstånd”.

– Jag är fortfarande väldigt påverkad av många äldre låtar, som Rolling Stones version av ”I’m a king bee” eller Beatles tidiga ”I wanna hold your hand” och ”Blue moon” som Elvis sjöng in, men som skrevs redan 1934.

– Allt som jag har lyssnat på sedan jag upptäckte musiken är med mig. Verkligen allt. Min relation till musik har aldrig förändrats, understryker hon. Det som har betytt något kommer alltid tillbaka till mig förr eller senare.

Utöver dina egna låtar har du gjort tre album genom åren där du tolkar olika berömda sånger. Senast skivan ”Covers” från i vintras. Vad har styrt dina val av dess låtar?

– Att de är sånger som jag har velat höra och sjunga själv helt enkelt. Det är alltid en ögonblicklig vilja som bara uppstår inom mig. Det känns lite som att plötsligt hitta en enhörning.

Sökandet efter sådan enhörningsmusik att uttolka har helt oavsiktligt lett till att Cat Power numera hävdar att hon har 250 låtar i huvudet. Låtar som teoretiskt skulle kunna vara tänkbara att spela in.

– Men man har ju bara ett visst mått av tid varje dag. Tiden har en otrevlig vana att motarbeta oss människor.

– Jag vill också ha tid för glädjen att få vara med mina vänner och med mitt band och kunna dricka en … iskaffe.

Cat Power I London 2007. Foto: Rachel Bevis/TT

På ”Covers”-albumet tolkar Cat Powers bland annat den egensinnige r&b-artisten Frank Ocean. Musik som hon, som alltid, bryter och töjer isär till ett eget uttryck.

– Franks stämma i hans låt ”Bad religion” påminner verkligen om Aretha Franklins när jag som väldigt ung såg henne på tv i en konsert från 1964. Den spirituella frekvensen i gospelmusiken som hon kunde hantera.

Att höra Frank Oceans höga frekvenser – ”som handlar om kärlek och kommunikation” – är en liknande upplevelse som att bli ställd inför Aretha Franklin, menar hon.

– Han har en kraft som kan bryta igenom och skapa medvetenhet, en konst som kan nå det heliga, säger Cat Power och påminner om de ”emotionella krafterna” som John Lennon skapade i sin fredsklassiker ”Imagine” från 1971.

– De där höga tonerna är själva kärlekens toner och det är dem som Frank Ocean har tillgång till. Ett förhållande till sin egen medvetenhet och gudalika begåvning.

Du sjöng din sång ”Woman” ihop med Lana Del Rey 2018, hur fann ni varandra?

– På Twitter! skrattar hon i telefonen. Någon berättade för mig att hon gillade ett av mina album och ville tacka mig för det. Det var fint att känna att man har en kamrat ute i världen som man aldrig träffat förut, konstaterar hon.

– Det har varit som att få en ny släkting i ens familj. Hon har varit så omtänksam, hon tar hand om sina vänner före sig själv.

En späd pojkröst, sonen Boaz, hörs plötsligt i bakgrunden igen. Samtidigt skäller en vovve så det skrapar i telefonen, vovven konstrar med sin matte och blir tillsagd:

– OK, sitt – och släpp pinnen nu. Ge mig pinnen!

Varför är alla bra artister deppiga?

– Hahaha – varför tror du att de blev deppiga? svarar hon och fortsätter innan man hinner svara:

– Jo, för att bra artister är människor som till varje pris undviker de som är enfaldiga och fyllda av hat. Det är därför de börjar skriva poesi – eller blir träslöjdare. Det har inga breda avenyer att vandra på. De ställer sig utanför allt sådant och det är därför de blivit konstnärer, slår hon fast.

Cat Power i Sussex 2004. Foto: Alamy

Själv blev hon av med sitt förra skivkontrakt under pandemin. Hastigt och mycket olustigt efter snudd på trettio år. Dessbättre fick hon avgörande stöd från vänner som Nick Cave och just Lana Del Rey. Nu väntar en lång rad konserter i både Europa, USA och i Sydamerika.

– Skälet till att så många artister förblir ledsna och nedstämda är ju att de utnyttjas av nöjesindustrin och skapar intäkter för alla utom sig själva. Budskapet från musikindustrin är helt enkelt ”Hej, hej du korkade fåne.”

– Alla vet att det är så där det går till.

Hur blev du en musiker?

– Det började med att jag skrev och målade mycket. Att kalla mig artist är en stor sak för mig för det är ett frihetligt arbete.

Hennes liv var verkligen inte så fritt när hon var ung, tillägger hon.

– På den tiden skötte jag diskmaskiner, städade, var bartender och jobbade på kaféer, hos kristna bokhandlare och i restauranger och så vidare. Men när jag var 23 bestämde jag mig för att säga upp mig från alla jobb och resa ut i världen.

Ett liv som inte heller visade sig vara så lätt alltid.

– Jag tjänade rätt sällan några pengar och sov hos vänner. Men det var ändå ett enkelt beslut för mig. Jag var så tacksam över att ha blivit fri, och just den friheten tror jag är en del av att bli en artist. Att bli en konstnär.

