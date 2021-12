Catherine Raven skriver om självvald ensamhet och motsträvig vänskap

Sakprosa Catherine Raven ”Räv och jag” Övers. Meta Ottosson Norstedts, 318 sidor Visa mer

En ny litterär trend är på ingång: autofiktion 2:0. I originalversionen handlar autofiktion om relationen mellan människor. Det nya är författarens relation till naturen. På engelska heter det Nature writing. På svensk mark kan man nämna Patrik Svensson, Nina Burton, Tomas Bannerhed, Kerstin Ekman, Axel Lindén med flera.

Perspektivförskjutningen är inte särskilt överraskande eftersom det mänskliga samliv som är autofiktionens jaktmarker alltmer har blivit en affärsuppgörelse där man betalar bostadslån ihop plus, för att citera krönikören Kristofer Andersson, ”äger två vita barn”. Den som ändå lyckats hålla hoppet om tvåsamheten vid liv förvandlas snabbt till en vara på tindermarknaden. Samtidens depraverade känsloekonomi går dessutom hand i hand med den globala tillväxtens effekter på klimatet.

Ändå är inte klimathotet någon stor sak inom Nature writing. I dessa böcker är naturen fortfarande naturen, den kallas inte för ”miljön”. Istället för att se den som människans hjälplösa offer, betraktar man den fortfarande med fascinerad blick. Det är en mer subversiv strategi än hotet om den annalkande undergången, där rädslan mest leder till en ond cirkel av pestpartyn i form av hysterisk konsumtion.

Nature writing är alltså en proteströrelse mot den urbana medelklassens klimatångest, som ju dessutom är en ganska narcissistisk företeelse. Gisseltåg är per definition show off. Klimatångesten är avlatsbrevet som ska sona shoppingsynderna, och en förhoppning om att klimatet/gud ska trycka gilla.

Kunskapen om naturen däremot, den leder till en djupare motståndskraft, befriad från såväl konsumism som narcissism. Naturen ser dig inte. Den gillar dig inte ens. Och om människosläktets narcissistiska gillakultur är ett tomt skramlande perpetuum mobile av bortträngd ensamhet, handlar naturintresset istället om att konfrontera och belysa den egna ensamheten.

Alla som har agerat sociala kameleonter hela livet eftersom kantiga enstöringar upplevs som hotfulla, slipper äntligen kramas

Därför är det heller ingen slump att diskussionen om högfungerande autism – ett tillstånd där rädsla för ensamhet är en ickefråga – har blossat upp i kölvattnet av Clara Törnvalls bok ”Autisterna”. Ökningen av personer med diagnosen beror säkert på minskad skam, men också på att fler, tack vare coronan, har slutat spela normala. Coronan har boostat möjligheterna att vara asocial och introvert. Alla som har agerat sociala kameleonter hela livet eftersom kantiga enstöringar upplevs som hotfulla, slipper äntligen kramas, klänga på varandra och hålla reda på vem som är vem i mingelsoppan av identiska ansikten. Det är stor skillnad mellan ofrivillig ensamhet och självvald.

I Catherine Ravens nyutkomna bok ”Räv och jag” kombineras självvald ensamhet med biologi, närmare bestämt botanik, zoologi och etologi. Det framgår inte om Raven är diagnosticerad med högfungerande autism, men hon är gravt socialt inkompetent och har varit ensamstående i hela sitt liv. Hon har jobbat som naturbevakare i nationalparker, och är numera bosatt bland ogräs och rutten snö mitt ute i Montanas vildmark där hon, med undantag för enstaka resor till civilisationen och brödjobbet som högskolelärare, umgås med absolut ingen. Utom ett antal vilda djur, som sorkar, skator och hjortar, och i synnerhet en ung räv.

Men hon sysslar inte med att, på disneyfierat vis, bonda med Bambi i självhävdelsesyftet att ”jag är speciell för jag kan kommunicera med djuren, tryck gilla”. Vänskapen är snarare motsträvig. Om man nu vågar använda ordet vänskap.

Det är visserligen belagt att många djur har emotioner (känslor möjliga att observera genom fysiska uttryck), individuella personligheter, jagmedvetande och, i många fall, minst lika mycket tillgång till Theory of mind som vilken mänsklig autist som helst (Theory of mind eller mentaliseringsförmåga betyder att man kan sätta sig in i andra individers tankar och handlingar och känna empati).

Raven är medveten om att hon balanserar i gränslandet mot det spekulativa och förgulligande

Men även om författare som Eva Meijer och forskare som Frans De Waal och, i Sverige, Per Jensen, på senare år har skrivit ett flertal böcker som visar likheter snarare än skillnader, så är antropomorfism fortfarande ett stilgrepp för aurakärringar och andra amatörer. Raven är medveten om att hon balanserar i gränslandet mot det spekulativa och förgulligande när hon försöker rädda en döende hjort i protest mot det slappa argumentet att det är skitsamma om ett vilt djur dör, eftersom naturen är grym.

Raven jämför sig själv med Victor Frankenstein och räven med Frankensteins monster, och referenserna till litteratur är många: ”Moby Dick”, ”Lille Prinsen” med flera. Ur den senare läser hon högt för räven. Vad som är lek och vad som är forskning är oklart, både hon och räven går ”alltid en balansgång mellan plikter och frihet”.

Stilistiskt sett är ”Räv och jag” både välkomponerad och språkligt levande, men Raven driver lite för mycket med sin egen ”sjukliga inbundenhet”, med en självironi på gränsen till det koketta. Hon lyckas inte heller alltid med miljögestaltningen, eftersom texten blir svårläst i vissa partier, på grund av ett överskott på krångliga artnamn. Översättaren Meta Ottosson har säkert haft ett hästjobb med att få till terminologin.

Däremot fungerar Ravens krassa humor utmärkt i översättning, som här, i en snabbskiss av skunkarnas särdrag: ”Vanligtvis var de upptagna med att trakassera getingar, dra upp perenner med roten och inta vulgära poser framför min webbkamera”. Och hennes bildspråk är ofta överrumplande: ”Jag stod på flodstranden och höll händerna om en röd keramikmugg vars glasyr var lika regnbågsskimrande som en urinfylld fördjupning i en bisonmocka”.

Raven sågar också samtidsmänniskans jakt på ”naturlighet” och konstaterar att ”vi jagar efter ett naturligt liv med djuren som ombud”. Men i grunden handlar boken inte främst om antropomorfism, eller ens om vänskapen med en räv, utan om enstöringens trevande längtan efter att trots allt, om så bara ibland, kunna kommunicera med sina artfränder. Det är oklart om hon lyckas, men det är inte det som är poängen, för den vildvuxna klyftan mellan varelser som knappt förstår varandra är ändå en mycket vacker plats.

