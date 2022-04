Catia Hultquist: Är det dags för en färgglad majbrasa med kläder från Gudrun Sjödén?

Dr Jekyll och Mr Hyde, Dr Huxtable och Bill Cosby – och nu Gudrun Sjödén och ”Gudrun Sjödén”.

Jag har alltid varit intresserad av människor som visar upp en fasad och döljer något annat. Det kan fungera alldeles utmärkt för dem under decennier, de kan göra raketkarriärer och bli hyllade av en hel värld. Men sällan kan de leva ett helt liv utan att mörkret hittar en spricka och sipprar ut.

Vi såg dem passera revy under metoo-året 2017 – ofta i form av ”skön snubbe” med status och ”rätt” åsikter. Men under ytan lurade både huggtänder och en faiblesse för övergrepp. Några fick sina rovdjurständer, så att säga, rejält nedfilade som en konsekvens av metoorörelsen – andra har bara blivit bättre på att dölja dem.

Tiden verkar nu vara mogen för att vi ska orka ta oss an den äldre generationen ”sköningar” med skuggsidor. W Kamau Bells personliga dokumentärserie ”We need to talk about Cosby” (Paramount+), om komikern och skådespelaren Bill Cosby, är fascinerande. Men också en obehaglig djupdykning i dubbelnaturens väsen.

I rollen som skojiga och mysiga flerbarnspappan Dr Huxtable i ”The Cosby show” gjorde Bill Cosby succé och fick snart epitetet ”Americas dad”. Det var bara det att myspappan under hela sin karriär drogade och förgrep sig på unga kvinnor på fritiden. Ofta blivande skådespelare som skulle få coachning av sin förebild. Samtliga litade på att ”pappa” Cosby ville deras bästa när han erbjöd dem en avslappnande drink.

Efter att i flera år ha blivit övergreppsanklagad av ett stort antal kvinnor, dömdes Cosby slutligen till fängelse 2018 för att ha drogat och sexuellt ofredat en kvinna. Förra året upphävdes domen och 84-åringen släpptes. För filmaren W Kamau Bell, som länge beundrat Cosby, var det uppenbarligen en smärtsam process att konfronteras med komikerns skuggsida.

Det är troligen lättare att få jasägarna med sig om man ser ut som en lustig sagotant i orange och limegrönt

I förra veckan var det dags för ytterligare en 80-plussare att bli strippad på sin trivsamma image. I Karin Sörbrings gedigna Expressengranskning om designern Gudrun Sjödén fick vi en inblick i vad som pågår bakom det framgångsrika klädmärkets fasad. Rasism, mobbing, tystnadskultur och klassförakt. Ja, allt man skulle kunna tänka sig som står i kontrast till det ”härliga” varumärke som Gudrun Sjödén byggt med sina färg- och mönsterrika kläder. En outfit som älskats av den kreativa och vetgiriga ”kulturtanten” till den grad att den till och med utnämnts till hennes uniform. Vi pratar alltså om den sortens respektabla kvinna som aldrig skulle drömma om att säga något av det som Gudrun Sjödén verkar ha för vana att häva ur sig – än mindre använda n-ordet.

Inga övriga jämförelser med Cosby (som ju sysslade med allvarliga brott) – men det är lätt att föreställa sig hur Sjödéns framgångsrika och frifräsiga persona har underlättat för hennes mindre trevliga sida. Det är troligen lättare att få jasägarna med sig om man ser ut som en lustig sagotant i orange och limegrönt – även om man säger saker som att ”eftersom du är svart kan jag inte läsa av ditt ansikte, du får försöka ha tydligare mimik”.

Om kulturtantens upplevelse av Sjödéns skuggsida är så pass smärtsam att den behöver hanteras i en fyra timmar lång dokumentär låter jag vara osagt. Men jag kan garantera att det inte kommer att gå obemärkt förbi bland fansen. En vän som precis köpt två plagg av klädmärket innan hon läste granskningen föreslog en riktigt färgsprakande brasa av Gudrun Sjödén-kläder till valborg.

